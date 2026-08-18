МОДЕЛЬ ВАЛЬТЕР

МОДЕЛЬ ВАРТЕР - германский генерал-фельдмаршал (1944 год).

В ар­мии с 1909 года, уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны . С 1919 года офи­цер ген­шта­ба рейхс­ве­ра, начальник тех­нического от­де­ла во­енного министерства.

Под­дер­жал при­ход А. Гит­ле­ра к вла­сти. С но­ября 1938 года начальник шта­ба 4-го ар­мей­ско­го кор­пу­са, с октября 1939 года начальник шта­ба 16-й ар­мии, с но­ября 1940 года командующий 3-й тан­ко­вой ди­ви­зии, уча­ст­во­вав­шей в на­па­де­нии на СССР.

С октября 1941 года ко­мандующий 41-м тан­ко­вым кор­пу­сом на советско-германском фрон­те, с января 1942 года ко­мандующий 9-й ар­ми­ей, в июле - августе 1943 года также 2-й тан­ко­вой ар­ми­ей. В январе - мар­те 1944 года командующий груп­пой ар­мий «Се­вер», в мар­те - апреле 1944 года - груп­пой ар­мий «Юг», в апреле - августе 1944 года - груп­пой ар­мий «Северная Ук­раи­на», в ию­не - августе 1944 года так­же груп­пой ар­мий «Центр».

От­ли­чал­ся осо­бой жес­то­ко­стью, про­во­дил так­ти­ку «выж­жен­ной зем­ли». В августе - сентябре 1944 года командующий груп­пой ар­мий «Д», за­тем груп­пой ар­мий «Б» в Западной Ев­ро­пе. В апреле 1945 года вой­ска под ко­мандованием Модель Вартера бы­ли раз­гром­ле­ны западными со­юз­ни­ка­ми и ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли, по­сле че­го Модель Вартер за­стре­лил­ся.