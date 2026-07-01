МОДЕЛЬ Отто Морис Вальтер

Один из военачальников нацистской Германии.

Родился в Гентине под Бранденбургом в семье учителя музыки. В армии с 1909 г. В августе 1910 г. произведен в лейтенанты. Во время 1-й мировой войны участвовал в боевых действиях на Западном фронте. В ноябре 1917 г. получил звание капитана. В конце войны переведен в Генеральный штаб. После демобилизации в 1919 г. продолжил военную службу в рейхсвере. В 1929 г. — майор, в 1932 г. — подполковник, в 1934 г. — полковник. Занимал должности начальника отдела в военном министерстве. Приветствовал установление в Германии нацистского режима. В 1938 г. назначен начальником штаба 5-го армейского корпуса, который входил в состав группировки, предназначавшейся для нападения на Чехословакию. Нападение, назначенное на 1 октября 1938 г., однако не состоялось, так как на Мюнхенской конференции руководители Англии, Франции, Германии и Италии 29 октября 1938 г. предписали Чехословакии удовлетворить без борьбы территориальные претензии к ней Германии, Венгрии и Польши. В сентябре 1939 г. в чине генерал-майора принял участие в Польской кампании в должности начальника штаба 4-го армейского корпуса. В мае-июне 1940 г. в качестве начальника штаба 16-й армии группы армий «А» участвовал в разгроме англо-французских войск в Северной Франции и Бельгии. С ноября 1940 г. командовал 3-й танковой дивизией, которая в составе 2-й танковой группы участвовала в нападении Германии на СССР. С октября 1941 командовал 41-м моторизованным армейским корпусом, который в составе 3-й танковой группы участвовал в наступлении на московском направлении. С 16 января 1942 г. по ноябрь 1943 г. командовал (с перерывами) 9-й армией. Эта армия после окончания Московской битвы вместе с основными силами группы армий «Центр» заняла оборону на Ржевско-Вяземском выступе, расположенном в 160 км от столицы СССР, и рассматриваться Гитлером как плацдарм для возобновления наступления на Москву. По его приказу в августе 1942 г. была подготовлена наступательная операция под условным названием «Смерч», целью которой являлось расширение плацдарма. Но, едва начавшись, эта операция провалилась, так как из группировки (2-я танковая и 4-я армия), предназначавшейся для ее проведения, пришлось передать наиболее боеспособные соединения в 3-ю и 9-ю армии, которые в то время несли большие потери при отражении атак советских войск в районе Ржева. В феврале—марте 1943 г. под ударами советских войск 9-я армия, вместе с 4-й и 3-й танковой армиями отступила от Москвы еще на 130-160 км. Во главе 9-й армии Модель участвовал в Курской битве. Его танковые соединения 5 июля нанесли удар по обороне советских войск на северном фасе Курского выступа и двинулись по направлению к Курску. Но на следующий день их наступление было зад орвано сильными контрударами советских войск. За 6 дней немецким войскам удалось вклиниться в советскую оборону только на 10-12 км. 12 июля советские войска перешли в мощное контрнаступление, в ходе которого 9-я армия оказалась отброшенной в район Орла. Гитлер считал Моделя «мастером обороны». Он часто назначал его командующим крупными группировками немецких войск в тех случаях, когда возникала опасность их полного разгрома. В таких, казалось бы, безнадежных ситуациях он с 31.01. 1944 г. до 31.03. 1944 г. возглавлял группу армий «Север», с 5.04.1944 г. до 28.06.1944 г. — группу армий «Северная Украина», с 28.06.1944 г. до 16.08.1944 г. — группу армий «Центр» на советско-германском фронте, а с 17.08.1944 г. до 4.10.1944 г. занимал пост главнокомандующего немецкими войсками на Западе. С 4.10.1944 г. до 18. 04. 1945 г. М. командовал группой армий «Б». Под его командованием эта группа армий в декабре 1944 январе 1945 г. предприняла крупное контрнаступление против англо-американских войск в районе Арденн. В конце марта 1945 г. Модель получил приказ держать оборону на Рейне. К тому времени войска группы армий «Б» были обескровлены массовой переброской наиболее боеспособных соединений и боевой техники на советскогерманский фронт против наступавшей Красной Армии и не получали пополнений. В этой ситуации Модель 13 апреля 1945 г. издал своим войскам приказ к 17 апреля подготовиться к самороспуску. Согласно приказу, молодые и престарелые солдаты должны были уволиться из армии, офицеры, чиновники и военнослужащие плохо вооруженных частей обязаны были самостоятельно вернуться в родные города и села, а добровольцам рекомендовалось отступить с боями и продолжить борьбу на немецких позициях на Эльбе. Приказ не был выполнен. 16 апреля немецкие войска были окружены в Рурской области войсками союзников и на следующий день сдались в плен. 21 апреля 1945 г. М. застрелился в лесу южнее Дуйсбурга.