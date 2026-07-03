МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ - в изоб­ра­зи­тель­ном ис­кус­ст­ве:

1) Изо­бра­жае­мый объ­ект (на­тур­щик, «на­ту­ра», порт­ре­ти­руе­мый);

2) В скульп­ту­ре (итал. mo­dello) - пол­но­мас­штаб­ный трехмер­ный про­об­раз бу­ду­ще­го про­из­ве­де­ния [в про­ти­во­по­лож­ность бо­цет­то (итал. bozzetto), пер­во­на­чаль­но­му скульп­тур­но­му на­бро­ску не­боль­шо­го раз­ме­ра], как пра­ви­ло вы­пол­нен­ный в не­до­ро­гом и не­дол­го­веч­ном ма­те­риа­ле (гли­на, воск, гипс). В ка­мен­ной скульп­ту­ре модель вы­пол­ня­ет роль об­раз­ца; в тех­ни­ках ли­тья с модели (в мас­шта­бе 1:1) сни­ма­ет­ся фор­ма для от­лив­ки, в этом слу­чае в ка­че­ст­ве модели мо­жет ис­поль­зо­вать­ся другое за­кон­чен­ное скульп­тур­ное про­из­ве­де­ние.

3) Ар­хитектурный ма­кет, объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ное изо­бра­же­ние в умень­шен­ном мас­шта­бе про­ек­ти­руе­мо­го или уже по­стро­ен­но­го зда­ния, ар­хитектурного ан­самб­ля, го­ро­да или его рай­она, объ­ек­та ланд­шафт­ной ар­хи­тек­ту­ры (час­тич­но или пол­но­стью). Ис­поль­зу­ет­ся в про­цес­се про­ек­ти­ро­ва­ния для про­вер­ки вы­бран­но­го ком­по­зи­ци­он­но­го ре­ше­ния и прочее, при пред­став­ле­нии про­ек­та за­каз­чи­ку (например, модель Боль­шо­го Крем­лёв­ско­го двор­ца В.И. Ба­же­но­ва, 1769-1773 года, Му­зей ар­хи­тек­ту­ры им. А.В. Щу­се­ва, Мо­ск­ва), в об­ра­зо­вательном про­цес­се. Так­же со­зда­ют­ся модели час­тей зда­ния в мас­шта­бе 1: 1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)