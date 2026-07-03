МОДЕЛЬ
МОДЕЛЬ - в изобразительном искусстве:
1) Изображаемый объект (натурщик, «натура», портретируемый);
2) В скульптуре (итал. modello) - полномасштабный трехмерный прообраз будущего произведения [в противоположность боцетто (итал. bozzetto), первоначальному скульптурному наброску небольшого размера], как правило выполненный в недорогом и недолговечном материале (глина, воск, гипс). В каменной скульптуре модель выполняет роль образца; в техниках литья с модели (в масштабе 1:1) снимается форма для отливки, в этом случае в качестве модели может использоваться другое законченное скульптурное произведение.
3) Архитектурный макет, объёмно-пространственное изображение в уменьшенном масштабе проектируемого или уже построенного здания, архитектурного ансамбля, города или его района, объекта ландшафтной архитектуры (частично или полностью). Используется в процессе проектирования для проверки выбранного композиционного решения и прочее, при представлении проекта заказчику (например, модель Большого Кремлёвского дворца В.И. Баженова, 1769-1773 года, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Москва), в образовательном процессе. Также создаются модели частей здания в масштабе 1: 1.