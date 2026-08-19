МОБУТУ , СЕСЕ СЕКО КУКУ НГБЕНДУ ВА ЗА БАНГА

Мобуту ( фр. Mobutu) , Сесе Секо Куку Нгбенду Ва За Банга (до января 1972 — Жозеф Дезире Мобуту) (14.10.1930, Лисала — 07.09.1997, Рабат) — государственный и политический деятель Республики Конго/Демократической Республики Конго (ДРК)/Республики Заир, президент страны (1965—1997).

Начальное образование получил в миссионерских школах. В 1949—1956 служил в бельгийских колониальных войсках, с 1950 в звании сержанта. После выхода в отставку в 1956 занимался журналистикой. В 1958 познакомился с Патрисом Лумумбой , стал членом партии Национальное движение Конго (НДК). По итогам парламентских выборов в мае 1960 НДК завоевало наибольшее число мест в Национальном собрании, нижней палате парламента. Лумумба стал премьер-министром независимой Республики Конго (30 июня 1960). Он назначил М. своим личным секретарем (в ранге министра), а 8 июля 1960 — начальником генштаба конголезской национальной армии (КНА) в звании полковника. При содействии ЦРУ М. участвовал в свержении правительства Лумумбы, был организатором государственного переворота 14 сентября 1960, после которого сосредоточил в своих руках реальную власть. С 7 января 1961 — главнокомандующий КНА (с 1972 — армии Заира в звании генерала, с 1982 — маршала). После военного переворота 24 ноября 1965 — президент ДРК (с 1971 Республики Заир). Парламент был распущен, политические партии запрещены. К концу 1960-х сформирована жестко централизованная президентская система правления. Правящей и единственной партией стало Народное движение революции (НДР), созданное в 1967. Национальной идеологией была признана доктрина «подлинного заирского национализма». Она провозглашала возвращение к традиционным ценностям, раскрепощению духовного мира африканской личности, постепенное достижение полной экономической и политической независимости. Чтобы искоренить чуждое национальному духу внешнее влияние, власти провели «африканскую культурную революцию». Пропагандистский аппарат НДР насаждал культ личности М., обосновывал «ниспосланное свыше» верховенство вождя, «отца всей нации, добра и зла». Создавалась квазирелигия, где «Христом» был М., а «апостолами» — верхушка НДР. «Заиризация» экономики превратилась в передачу собственности узкой прослойке родственников и приближенных М. Хищения, взятки и непотизм приобрели огромный размах. М. создал личную «черную кассу». Экономика Заира, одной из богатейших стран Африки, превратилась в руины, абсолютное большинство заирцев жило за порогом бедности. М. правил железной рукой: тотальный сыск и слежка, аресты, «исчезновения», пытки, казни противников режима стали частью повседневной жизни. Репрессии против оппозиционеров М. сочетал с компромиссами и подкупом их лидеров. М. позиционировал себя непримиримым борцом с коммунизмом в Африке и проводил прозападную внешнюю политику. Переизбирался президентом в 1970, 1977 и 1984 как безальтернативный кандидат от НДР. В 1990 под давлением оппозиции объявил о введении многопартийной системы. Фактически сохранял власть после окончания очередного президентского срока в декабре 1991. Национальная политика М. привела к росту межэтнических противоречий на востоке Заира и началу первой конголезской войны (1996—1997) (см. Конголезские войны ). В мае 1997 после вступления в Киншасу сил Альянса демократических сил за освобождение Конго-Заира во главе с Л. Д. Кабилой М. бежал из страны, получил убежище в Марокко, где вскоре умер от рака.

Лит. : Винокуров Ю. Н. Сесе Секо Куку Ва За Банга Мобуту // История Африки в биографиях / Под общ. ред. академика РАН А. Давидсона. М., 2012. С. 592—600. С. В. Мазов.