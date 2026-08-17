МОАВ На чтение: 1 минута

МОАВ - историческая об­ласть в западной Иор­да­нии ; го­су­дар­ст­во, су­ще­ст­во­вав­шее с конца II тыс. до второй половины I тыс. до н. э. на восточном бе­ре­гу реки Иор­дан и по­бе­ре­жье Мёрт­во­го мо­ря.

Ис­то­рия Моава из­ло­же­на главным образом в Биб­лии .

Из­вест­ны так­же ас­сирийские кли­но­пис­ные тек­сты, в ко­то­рых упо­ми­на­ет­ся Моав. Кро­ме то­го, су­ще­ст­ву­ет соб­ст­вен­но моа­вит­ский ис­то­рический па­мят­ник, об­на­ру­жен­ный в 1868 году прусским мис­сио­не­ром и пу­те­ше­ст­вен­ни­ком Ф.А. Клей­ном: вы­се­чен­ная на кам­не над­пись (Моа­вит­ский ка­мень) ца­ря М. Ме­ши (IX век до н. э.) в оз­на­ме­но­ва­ние одер­жан­ных им по­бед над Из­ра­иль­ским цар­ст­вом.

Моав был на­се­лён од­ним из ха­на­ан­ских пле­мён - моа­ви­тя­на­ми. Вёл борь­бу с го­су­дар­ст­ва­ми Па­ле­сти­ны и южной Си­рии. Со­глас­но биб­лей­ским ис­точ­ни­кам, в XI веке до н. э. царь Са­ул, пра­ви­тель объ­е­ди­нён­но­го Из­ра­иль­ско­го цар­ст­ва, пы­тал­ся по­ко­рить моа­ви­тян и одер­жал над ни­ми по­бе­ду; царь Да­вид под­чи­нил Моав и при­ну­дил его жи­те­лей вы­пла­чи­вать дань. Как сви­де­тель­ст­ву­ет над­пись на Моа­вит­ском кам­не, в IX веке до н. э. из­ра­иль­ский царь Ом­ри (876-869 года) за­вое­вал Моав, ко­то­рый ещё со смер­тью ца­ря Со­ло­мо­на и рас­па­дом Из­ра­иль­ско­го цар­ст­ва на Се­вер­ное и Юж­ное стал не­за­ви­си­мым го­су­дар­ст­вом. Од­на­ко вско­ре, бла­го­да­ря воз­вы­ше­нию в г. Ди­бон (ны­не Ди­бан) ца­ря Ме­ши и его ус­пеш­ной борь­бе с из­ра­иль­тя­на­ми, Моав стал по­ли­ти­че­ски не­за­ви­си­мым.

Со второй половины VIII века Моав на­хо­дил­ся под вла­стью Ас­си­рии, с 582 года вхо­дил в со­став Ва­ви­ло­нии , во второй половине I тыс. до н.э. - На­ба­тей­ско­го цар­ст­ва.

Моав ис­пы­тал за­мет­ное влия­ние из­ра­иль­ской и фи­ни­кий­ской куль­тур. Из пан­те­о­на бо­гов, по­чи­тав­ших­ся в Моав, из­вест­ны вер­хов­ный бог Ке­мош, а так­же од­на из его ипо­ста­сей -Ас­тар-Ке­мош.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)