МОАВ
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МОАВ - историческая область в западной Иордании; государство, существовавшее с конца II тыс. до второй половины I тыс. до н. э. на восточном берегу реки Иордан и побережье Мёртвого моря.
История Моава изложена главным образом в Библии.
Известны также ассирийские клинописные тексты, в которых упоминается Моав. Кроме того, существует собственно моавитский исторический памятник, обнаруженный в 1868 году прусским миссионером и путешественником Ф.А. Клейном: высеченная на камне надпись (Моавитский камень) царя М. Меши (IX век до н. э.) в ознаменование одержанных им побед над Израильским царством.
Моав был населён одним из ханаанских племён - моавитянами. Вёл борьбу с государствами Палестины и южной Сирии. Согласно библейским источникам, в XI веке до н. э. царь Саул, правитель объединённого Израильского царства, пытался покорить моавитян и одержал над ними победу; царь Давид подчинил Моав и принудил его жителей выплачивать дань. Как свидетельствует надпись на Моавитском камне, в IX веке до н. э. израильский царь Омри (876-869 года) завоевал Моав, который ещё со смертью царя Соломона и распадом Израильского царства на Северное и Южное стал независимым государством. Однако вскоре, благодаря возвышению в г. Дибон (ныне Дибан) царя Меши и его успешной борьбе с израильтянами, Моав стал политически независимым.
Со второй половины VIII века Моав находился под властью Ассирии, с 582 года входил в состав Вавилонии, во второй половине I тыс. до н.э. - Набатейского царства.
Моав испытал заметное влияние израильской и финикийской культур. Из пантеона богов, почитавшихся в Моав, известны верховный бог Кемош, а также одна из его ипостасей -Астар-Кемош.