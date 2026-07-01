ВАЛИКОВОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА
ВАЛИКОВОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА - общность археологических культур позднего бронзового века.
Распространённая от Восточных Карпат до Алтая, от границы степи и лесостепи до северо-восточных Балкан, Крыма, низовий Кубани, пустынь и предгорий Средней Азии. Выделена в 1980-х годах Е.Н. Черных. Названа по характерной детали декора сосудов – налепным валикам под венчиком, по горлу или плечикам, иногда с концами, свисающими в виде «усов». Культуру великовой керамики делят на западную (фракийскую) и восточную зоны с границей по междуречью Северского Донца и Днепра. В западной зоне выделяют культуры Пшеничево и Бабадаг на северо-восточных Балканах и в Добрудже, Кослоджень – в низовьях Дуная, Ноа и продолжающие её традиции культуры эпохи раннего Гальштата на востоке Карпатской котловины и в Прикарпатье. В Северном Причерноморье расположены сабатиновская и генетически связанная с ней белозерская культуры, в низовьях Дона и Кубани – кобяковская и прикубанская культуры. В восточной зоне выделяют памятники ивановского (или позднесрубного) типа в восточно-европейской степи, алексеевского и саргаринского типа – в азиатской.
Глиняный сосуд алексеевского типа круга культур валиковой керамики. Язево I (по Т.М. Потёмкиной). Для культуры великовой керамики показательны сходные формы керамики, металлического инвентаря, традиций домостроительства; распространение грунтовых могильников, увеличение роли земледелия, структура скотоводства (возрастает роль овец и лошадей, приспособленных в условиях усилившейся аридности климата к кочеванию и тебенёвке). Массовыми, особенно в западной зоне, являются клады серпов, топоров-кельтов и других орудий.
На поздней стадии культуры великовой керамики, особенно в восточной зоне, теряет былое единство. Памятники трушниковского, донгальского, бегазинского типов в Казахстане и на юге Западной Сибири, нурского типа в Волго-Уралье и Средней Азии свидетельствуют о распаде этой общности. Степи к востоку от Северского Донца пустеют. В Центральном Казахстане появляются сложные городища площадью до 30 га (Кент, Мыржик и др.). На базе восточной зоны складываются культуры скифо-сарматского круга, которые отождествляют с северо-иранской ветвью индоевропейцев. Поздний период западной зоны культуры характеризуется распространением памятников т.н. фракийского Гальштата, предполагается их связь с фракийской ветвью древних индоевропейцев.