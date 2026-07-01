МНОГОГОЛОСИЕ

МНОГОГОЛОСИЕ - прин­цип из­ло­же­ния в му­зы­ке, при ко­то­ром зву­ки ко­ор­ди­ни­ру­ют­ся не толь­ко пос­ле­до­ва­тель­но (во вре­ме­ни), но и в од­но­вре­мен­но­сти (в со­вмест­ном зву­ча­нии).

В от­ли­чие от од­но­го­ло­сия зву­ки в многоголосие об­ра­зу­ют не толь­ко ме­ло­дию (ме­ло­дичную ли­нию, го­лос в пе­ре­нос­ном смыс­ле), но и со­зву­чия (ин­тер­ва­лы, ак­кор­ды), а отдельные ме­ло­дии мо­гут кон­тра­пунк­ти­че­ски со­еди­нять­ся (см. Кон­тра­пункт).

Фак­тур­ные го­ло­са в многоголосие со­от­но­сят­ся не­оди­на­ко­во, от­сю­да два основных ти­па мно­го­го­лос­но­го скла­да му­зы­каль­но­го - по­ли­фо­ни­че­ский (см. По­ли­фо­ния) и го­мо­фон­но-гар­мо­ни­че­ский (см. Го­мо­фо­ния).

В му­зы­ке уст­ной тра­ди­ции отдельные эле­мен­ты многоголосия, ве­ро­ят­но, су­ще­ст­во­ва­ли с древ­ней­ших вре­мён (см. Бур­дон, Ге­те­ро­фо­ния, Гор­ло­вое пе­ние). На­ча­ло письменного многоголосия в Ев­ро­пе при­ня­то от­но­сить к IX веку (пер­вые об­раз­цы - в ано­ним­ных трак­та­тах, дол­гое вре­мя при­пи­сы­вав­ших­ся Хук­баль­ду). С XV века и по­ны­не многоголосие в ев­ропейской му­зы­ке гос­под­ству­ет.

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