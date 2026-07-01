МНОГОГОЛОСИЕ
МНОГОГОЛОСИЕ - принцип изложения в музыке, при котором звуки координируются не только последовательно (во времени), но и в одновременности (в совместном звучании).
В отличие от одноголосия звуки в многоголосие образуют не только мелодию (мелодичную линию, голос в переносном смысле), но и созвучия (интервалы, аккорды), а отдельные мелодии могут контрапунктически соединяться (см. Контрапункт).
Фактурные голоса в многоголосие соотносятся неодинаково, отсюда два основных типа многоголосного склада музыкального - полифонический (см. Полифония) и гомофонно-гармонический (см. Гомофония).
В музыке устной традиции отдельные элементы многоголосия, вероятно, существовали с древнейших времён (см. Бурдон, Гетерофония, Горловое пение). Начало письменного многоголосия в Европе принято относить к IX веку (первые образцы - в анонимных трактатах, долгое время приписывавшихся Хукбальду). С XV века и поныне многоголосие в европейской музыке господствует.