МНИШЕК ЮРИЙ
МНИ́ШЕК Ю́РИЙ (ЕЖИ) - польский шляхтич, участник событий Смутного времени в Русском государстве. Отец Марины Мнишек.
Исповедовал протестантизм, но после избрания польским королём Сигизмунда III стал ревностным католиком.
Участвовал в Ливонской войне 1558-1583 годов. Каштелян Радомский (1582-1589 годы), воевода Сандомирский (с 1589 года).
В конце 1603 - начале 1604 года в Самборском замке принял Лжедмитрия I. Возглавил подготовку его похода к Москве: занял денежные средства для оплаты наёмников, участвовал в обеспечении негласной поддержки Сигизмундом III планов самозванца. В мае и июне 1604 года достиг договорённостей с Лжедмитрием I: в случае вступления самозванца на русский престол тот должен жениться на дочери Ю. Мнишек, Марине, а самому Ю. Мнишек передать Чернигово-Северскую землю и половину Смоленской земли с г. Смоленск, выплатить 1 млн. злотых и выдать столовое серебро из русской казны.
Осенью 1604 года на смотре наёмного войска Лжедмитрия I в г. Глиняны (ныне Львовской области, Украина) избран гетманом, 21(31) декабря участвовал в сражении с царскими войсками под Новгородом-Северским. В начале 1605 года, незадолго до поражения самозванца в битве при Добрыничах, оставил его и вернулся в Речь Посполиту с основной частью наёмников.
После восшествия Лжедмитрия I на престол в июле того же года в грамоте, направленной в Боярскую думу, Ю. Мнишек утверждал, что активно способствовал возвращению в Русское государство «законного государя» Дмитрия Ивановича, спас бояр от «тиранства» царя Бориса Фёдоровича Годунова и обещал в дальнейшем содействовать увеличению их прав. Вместе с М. Мнишек, многочисленными родственниками и гостями 2(12) мая 1606 года прибыл в Москву, чтобы присутствовать на бракосочетании дочери и самозванца.
После восстания москвичей, гибели 17(27) мая Лжедмитрия I и воцарения Василия Ивановича Шуйского, надеясь выдать М. Мнишек замуж за нового царя, обличил самозванца. Однако 16(26) августа вместе с дочерью сослан в Ярославль, где находился до 15(25) мая 1608 года.
В ссылке установил контакты с новым самозванцем - Лжедмитрием II, после чего составил так называемый мемориал (на русском языке опубликован дважды - С.М. Соловьёвым и Н.И. Костомаровым), адресованный Сигизмунду III, где доказывал, что Лжедмитрий I жив, просил оказать ему помощь в «возвращении» престола, а также предложил программу полонизации и окатоличивания Русского государства путём возведения на русский престол М. Мнишек и Лжедмитрия II.
Возвращён в Москву по требованию польско-литовских послов в связи с переговорами о перемирии между Русским государством и Речью Посполитой [действовало с 20(30) июля 1608 года], в которых участвовал с 3(13) июня 1608 года. 23 июля (2 августа) с дочерью, польско-литовскими послами А.К. Гонсевским и Н. Олесницким под охраной отряда кн. В.Т. Долгорукова отправлен в Речь Посполиту.
Однако 29 июля (8 августа) Ю. Мнишек с дочерью и вместе с Олесницким отделились от посольского кортежа и направились в г. Белая (ныне Белый). 1(11) авг. их догнал отряд Долгорукова; угрожая оказать вооруженное сопротивление, Ю. Мнишек отказался ехать на родину безопасным путём под защитой русских воевод.
В с. Верховье Бельского уезда он ожидал подхода отряда, посланного Лжедмитрием II за М. Мнишек, вместе с ней в сопровождении солдат Я.П. Сапеги прибыл в Тушинский лагерь. После того как М. Мнишек признала в Лжедмитрии II якобы своего законного мужа, Ю. Мнишек получил от самозванца жалованные грамоты на города Чернигово-Северской и Смоленской земель (Рыльск, Карачев, Почеп, Трубчевск, Комарск, Рославль, Моровск, Чернигов, Смоленск, Брянск, Стародуб, Путивль, Новгород-Северский, Курск) с волостями и на 300 тыс. рублей.
В январе 1609 года он уехал из Тушино в Речь Посполиту. На сеймах 1609 и 1611 годов, отстаивая интересы дочери, являвшейся, по его мнению, русской царицей, безуспешно выступал против Речи Посполитой интервенции начала XVII века, а также требовал показательного суда над пленённым царём Василием Ивановичем Шуйским.
Исторические источники:
Собрание государственных грамот и договоров. М., 1819. Ч. 2. № 156, 160–164, 179, 180.