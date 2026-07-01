МНИШЕК ЮРИЙ

МНИ́ШЕК Ю́РИЙ (ЕЖИ) - польский шлях­тич, уча­ст­ник со­бы­тий Смут­но­го вре­ме­ни в Русском государстве. Отец Марины Мни­шек .

Ис­по­ве­до­вал про­те­стан­тизм , но пос­ле из­бра­ния польским ко­ро­лём Си­гиз­мун­да III стал рев­ност­ным ка­то­ли­ком.

Уча­ст­во­вал в Ли­вон­ской вой­не 1558-1583 годов. Каш­те­лян Ра­дом­ский (1582-1589 годы), вое­во­да Сан­до­мир­ский (с 1589 года).

В конце 1603 - начале 1604 года в Сам­бор­ском зам­ке при­нял Лже­дмит­рия I . Воз­гла­вил под­го­тов­ку его по­хо­да к Мо­ск­ве: за­нял де­неж­ные сред­ст­ва для оп­ла­ты на­ём­ни­ков, уча­ст­во­вал в обес­пе­че­нии не­глас­ной под­держ­ки Си­гиз­мун­дом III пла­нов са­мо­зван­ца. В мае и ию­не 1604 года до­стиг до­го­во­рён­но­стей с Лже­дмит­ри­ем I: в слу­чае всту­п­ле­ния са­мо­зван­ца на русский пре­стол тот дол­жен же­нить­ся на до­че­ри Ю. Мнишек, Ма­ри­не, а са­мо­му Ю. Мнишек пе­ре­дать Чер­ни­го­во-Се­вер­скую зем­лю и по­ло­ви­ну Смо­лен­ской зем­ли с г. Смо­ленск, вы­пла­тить 1 млн. зло­тых и вы­дать сто­ло­вое се­реб­ро из русской каз­ны.

Осе­нью 1604 года на смот­ре на­ём­но­го вой­ска Лже­дмит­рия I в г. Гли­ня­ны (ны­не Львов­ской области, Ук­раи­на) из­бран гет­ма­ном, 21(31) декабря уча­ст­во­вал в сра­же­нии с цар­ски­ми вой­ска­ми под Нов­го­ро­дом-Се­вер­ским. В начале 1605 года, не­за­дол­го до по­ра­же­ния са­мо­зван­ца в бит­ве при До­б­ры­ни­чах, ос­та­вил его и вер­нул­ся в Речь По­спо­ли­ту с основной ча­стью на­ём­ни­ков.

По­сле вос­ше­ст­вия Лже­дмит­рия I на пре­стол в ию­ле то­го же го­да в гра­мо­те, на­прав­лен­ной в Бо­яр­скую ду­му, Ю. Мнишек ут­вер­ждал, что ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал воз­вра­ще­нию в Русское государство «за­кон­но­го го­су­да­ря» Дмит­рия Ива­но­ви­ча, спас бо­яр от «ти­ран­ст­ва» ца­ря Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва и обе­щал в даль­ней­шем со­дей­ст­во­вать уве­ли­че­нию их прав. Вме­сте с М. Мни­шек, мно­го­численными род­ст­вен­ни­ка­ми и гос­тя­ми 2(12) мая 1606 года при­был в Мо­ск­ву, что­бы при­сут­ст­во­вать на бра­ко­со­че­та­нии до­че­ри и са­мо­зван­ца.

По­сле вос­ста­ния мо­ск­ви­чей, ги­бе­ли 17(27) мая Лже­дмит­рия I и во­ца­ре­ния Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го, на­де­ясь вы­дать М. Мни­шек за­муж за но­во­го ца­ря, об­ли­чил са­мо­зван­ца. Од­на­ко 16(26) августа вме­сте с до­че­рью со­слан в Яро­славль, где на­хо­дил­ся до 15(25) мая 1608 года.

В ссыл­ке ус­та­но­вил кон­так­ты с но­вым са­мо­зван­цем - Лже­дмит­ри­ем II, по­сле че­го со­ста­вил так называемый ме­мо­ри­ал (на русском языке опубликован два­ж­ды - С.М. Со­ловь­ё­вым и Н.И. Ко­с­то­ма­ро­вым), ад­ре­со­ван­ный Си­гиз­мун­ду III, где до­ка­зы­вал, что Лже­дмит­рий I жив, про­сил ока­зать ему по­мощь в «воз­вра­ще­нии» пре­сто­ла, а так­же пред­ло­жил про­грам­му по­ло­ни­за­ции и ока­то­ли­чи­ва­ния Русского государства пу­тём воз­ве­де­ния на русский пре­стол М. Мни­шек и Лже­дмит­рия II .

Воз­вра­щён в Мо­ск­ву по тре­бо­ва­нию поль­ско-ли­товских по­слов в свя­зи с пе­ре­го­во­ра­ми о пе­ре­ми­рии ме­ж­ду Русским государством и Ре­чью По­спо­ли­той [дей­ст­во­ва­ло с 20(30) июля 1608 года], в ко­то­рых уча­ст­во­вал с 3(13) июня 1608 года. 23 ию­ля (2 августа) с до­че­рью, поль­ско-ли­товскими по­сла­ми А.К. Гон­сев­ским и Н. Олес­ниц­ким под ох­ра­ной от­ря­да кн. В.Т. Дол­го­ру­ко­ва от­прав­лен в Речь По­спо­ли­ту.

Од­на­ко 29 ию­ля (8 августа) Ю. Мнишек с до­че­рью и вме­сте с Олес­ниц­ким от­де­ли­лись от по­соль­ско­го кор­те­жа и на­пра­ви­лись в г. Бе­лая (ны­не Бе­лый). 1(11) авг. их дог­нал от­ряд Дол­го­ру­ко­ва; уг­ро­жая ока­зать воо­руженное со­про­тив­ле­ние, Ю. Мнишек от­ка­зал­ся ехать на ро­ди­ну безо­пас­ным пу­тём под за­щи­той русских вое­вод.

В с. Вер­хо­вье Бель­ско­го уезда он ожи­дал под­хо­да от­ря­да, по­слан­но­го Лже­дмит­ри­ем II за М. Мни­шек, вме­сте с ней в со­про­во­ж­де­нии сол­дат Я.П. Са­пе­ги при­был в Ту­шин­ский ла­герь. По­сле то­го как М. Мни­шек при­зна­ла в Лже­дмит­рии II яко­бы сво­его за­кон­но­го му­жа, Ю. Мнишек по­лу­чил от са­мо­зван­ца жа­ло­ван­ные гра­мо­ты на го­ро­да Чер­ни­го­во-Се­вер­ской и Смо­лен­ской зе­мель (Рыльск, Ка­ра­чев, По­чеп, Труб­чевск, Ко­марск, Ро­славль, Мо­ровск, Чер­ни­гов, Смо­ленск, Брянск, Ста­ро­дуб, Пу­тивль, Новгород-Север­ский, Курск) с во­лос­тя­ми и на 300 тыс. рублей.

В январе 1609 года он уе­хал из Ту­ши­но в Речь По­спо­ли­ту. На сей­мах 1609 и 1611 годов, от­стаи­вая ин­те­ре­сы до­че­ри, яв­ляв­шей­ся, по его мне­нию, русской ца­ри­цей, без­ус­пеш­но вы­сту­пал про­тив Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века, а так­же тре­бо­вал по­ка­за­тель­но­го су­да над пле­нён­ным ца­рём Ва­си­ли­ем Ива­но­ви­чем Шуй­ским.

Исторические источники:

Со­б­ра­ние го­су­дар­ст­вен­ных гра­мот и до­го­во­ров. М., 1819. Ч. 2. № 156, 160–164, 179, 180.