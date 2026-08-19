МНИШЕК , МАРИНА

Мнишек ( пол. Mniszech) , Марина (Марианна) (1588 — 24.12.1614 [03.01.1615], по официальной версии, Москва) — жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II , участница событий Смутного времени. Дочь сандомирского воеводы Юрия (Ежи) Мнишека и Ядвиги Тарло. Ее отец одним из первых среди представителей польской аристократии поддержал «царевича Дмитрия». В мае 1604 был заключен брачный договор о его будущей свадьбе с М. По его условиям при достижении «Дмитрием Ивановичем» царского престола Ю. Мнишек должен был получить один миллион польских злотых. Сама Марина должна была стать наследственной владетельницей Новгородской и Псковской земель. Ей также предоставлялось право сохранить католическую веру.

После прихода к власти Лжедмитрия I в Краков было отправлено посольство во главе с думным дьяком А. И. Власьевым для организации свадебной процедуры. Венчание с польской стороны состоялось 22 ноября 1605 в присутствии короля Сигизмунда III Вазы. В начале мая свадебный кортеж (более 2000 человек) прибыл в Москву. 8[18] мая состоялось торжественное венчание, без процедуры предварительного крещения в православие М., в Успенском соборе московского Кремля. Свадебные торжества с участием большого числа иностранцев стали катализатором народного возмущения. Лжедмитрий I был убит, к власти пришел Василий Шуйский . М., ее отец, а также часть свиты были отправлены в Ярославль.

По условиям русско-польского перемирия (июль 1608) они должны были вернуться на родину, однако предпочли продолжить «московскую» эпопею, присоединившись к сторонникам Лжедмитрия II. Оказавшись в тушинском лагере, М. подтвердила его подлинность и, возможно, тайно обвенчалась с ним. В сентябре 1609 от своего имени дала обязательства (ассекурации) служившим само­званцу наемникам. В феврале 1610 бежала из Тушино в Дмитров, а затем в Калугу, где воссоединилась с Лжедмитрием II. Участвовала в переговорах с гетманом Я. Сапегой, вела переписку с Сигизмундом III и гетманом С. Жолкевским.

После убийства Лжедмитрия II (11[21] декабря 1610) под покровительством лидеров Первого ополчения М. перебралась в Коломну, где для нее было организовано подобие царского двора. Часть бывших сторонников «тушинского вора» во главе с И. М. Заруцким присягнула ее новорожденному сыну Ивану («Воренку»), который рассматривался как один из претендентов на московский трон. Возможный приход к власти сына самозванца был осужден патриархом Гермогеном. Участники Второго ополчения договаривались «Маринкина сына на государство не хотети». При подходе сил Второго ополчения к Москве И. М. Заруцкий вместе с М. и ее сыном уехали в Михайлов, а затем, после столкновения с правительственными отрядами под Воронежем, в Астрахань. Из Астрахани они пытались бежать на Яик, но были схвачены на Медвежьем острове и доставлены в Москву. Осенью 1614 Иван «Воренок» был повешен. Вскоре умерла, по некоторым сообщениям, была убита, и сама М.

Лит. : Сказания современников о Димитрии самозванце. Ч. 4. Дневник Марины Мнишек и послов польских. СПб, 1834; Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М., 1990; Hirschberg А. Maryna Mniszchowna. Lwow, 1927; Козляков В. Н. Марина Мнишек. М., 2005; Тюменцев И. О. Смутное время в России начала XVII столетия: движение Лжедмитрия II. М., 2008. М. М. Бенцианов.