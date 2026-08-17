«МНЕМОЗИНА»

«МНЕМОЗИ́НА». Русский ли­те­ра­тур­ный аль­ма­нах.

Из­да­вал­ся в Мо­ск­ве в 1824-1825 годах (вы­шло четыре книги) В.К. Кю­хель­бе­ке­ром и В.Ф. Одо­ев­ским.

По­ми­мо со­чи­не­ний са­мих из­да­те­лей, в «Мнемозине» пуб­ли­ко­ва­лись сти­хо­тво­ре­ния А.С. Пуш­ки­на, А.С. Гри­бое­до­ва, П.А. Вя­зем­ско­го, Е.А. Бо­ра­тын­ско­го, Н.М. Язы­ко­ва, про­из­ве­де­ния А.А. Ша­хов­ско­го, Д.В. Да­вы­до­ва и других.

В «Мнемозине» на­шли от­ра­же­ние литературная эс­те­ти­ка де­каб­ри­стов (про­грамм­ная статья «О на­прав­ле­нии на­шей по­эзии, осо­бен­но ли­ри­че­ской, в по­след­нее де­ся­ти­ле­тие» Кю­хель­бе­ке­ра, 1824 год), фи­лосовские взгля­ды лю­бо­муд­ров .

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