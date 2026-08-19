МНДОЯНЦ АШОТ АШОТОВИЧ
МНДОЯ́НЦ АШО́Т АШО́ТОВИЧ. Российский архитектор.
Окончил в 1932 году архитектурный факультет Одесского иниверситета инженеров гражданского и коммунального строительства, в 1932-1935 годах работал в Батуми (в 1935 году главный архитектор), затем - в Москве, в мастерской А.В. Щусева.
Практически все проекты Мндоянц Ашота Ашотовича последующих десятилетий выполнены в соавторстве с М.В. Посохиным. Их первые совместные работы - конкурсные проекты театра для Комсомольска (1939 год), вокзала Детской железной дороги, Наркомата ВМФ в Москве и других общественных сооружений (конец1930-х - начало 1940-х годов; все не реализованы).
В годы Великой Отечественной войны Мндоянц занимался восстановлением пострадавших от бомбёжки зданий в Москве, а также проектировал оборонные сооружения. Принял участие в конкурсе (1942 год) на лучший проект монумента, посвящённого Великой Отечественной войне, в котором впервые применил решение мемориала в виде кургана, увенчанного фигурой бойца-красноармейца; в 1943-1945 годах участвовал в реконструкции бывшего дома московского генерал-губернатора (Моссовета), проводимой под руководством Д.Н. Чечулина.
В 1943-1946 годах реализовал проект перестройки в стиле послевоенного советского неоклассицизма здания бывшего Александровского училища для размещения Генштаба МО СССР (совместно с Посохиным). Затем они возвели высотный жилой дом на площади Восстания (1948-1954 года; ныне Кудринская площадь), организующий сложный градостроитроительный узел, и жилой дом на улице Чайковского (1952 год; ныне Новинский бульвар) с чёткой ритмической и пропорциональной организацией фасада.
С начала 1960-х годов Мндоянц успешно работал в эстетике модернизма, участвуя в проектировании Кремлёвского дворца съездов (1959-1961 года; ныне Государственный Кремлёвский дворец), застройки проспекта Калинина (1962–1969 года; ныне улица Новый Арбат) со зданием СЭВ (1963-1970 года; ныне здание мэрии), павильона СССР на Всемирной выставке 1967 года в Монреале (1965-1966 года).
Также занимался разработкой типовых проектов для массового жилищного строительства, среди них: квартал четырехэтажных каркасно-панельных жилых домов на Хорошёвском шоссе (1948-1952 года) - первый московский опыт застройки панельными зданиями градостроительного комплекса, и шести-десятиэтажные жилые дома на ул. Куусинена в Москве (1955-1957 года) - первые многоэтажные здания из сборного железобетона. Принимал участие в разработке проекта планировки и застройки жилого района Хорошёво-Мневники в Москве (с 1960 года), а также проекта застройки курорта Пицунда (с 1959 года) - первого в СССР курортного комплекса, задуманного как целостный архитектурный«организм».
Государственная премия СССР (1949 год), Ленинская премия (1962 год).