МНДОЯНЦ АШОТ АШОТОВИЧ

МНДОЯ́НЦ АШО́Т АШО́ТОВИЧ. Российский ар­хи­тек­тор.

Окон­чил в 1932 году ар­хитектурный факультет Одес­ско­го иниверситета ин­же­не­ров гражданского и ком­му­наль­но­го строи­тель­ст­ва, в 1932-1935 годах ра­бо­тал в Ба­ту­ми (в 1935 году главный ар­хи­тек­тор), за­тем - в Мо­ск­ве, в мас­тер­ской А.В. Щу­се­ва.

Прак­ти­че­ски все про­ек­ты Мндоянц Ашота Ашотовича по­сле­дую­щих де­ся­ти­ле­тий вы­пол­не­ны в со­ав­тор­ст­ве с М.В. По­со­хи­ным. Их пер­вые со­вме­ст­ные ра­бо­ты - кон­курс­ные про­ек­ты те­ат­ра для Ком­со­моль­ска (1939 год), во­кза­ла Дет­ской железной дороги, Нар­ко­ма­та ВМФ в Мо­ск­ве и других об­щественных со­ору­же­ний (конец1930-х - начало 1940-х годов; все не реа­ли­зо­ва­ны).

В го­ды Великой Отечественной вой­ны Мндоянц занимался вос­ста­нов­ле­ни­ем по­стра­дав­ших от бом­бёж­ки зда­ний в Мо­ск­ве, а так­же про­ек­ти­ро­вал обо­рон­ные со­ору­же­ния. При­нял уча­стие в кон­кур­се (1942 год) на луч­ший про­ект мо­ну­мен­та, по­свя­щён­но­го Великой Отечественной вой­не, в ко­то­ром впер­вые при­ме­нил ре­ше­ние ме­мо­риа­ла в ви­де кур­га­на , увен­чан­но­го фи­гу­рой бой­ца-крас­но­ар­мей­ца; в 1943-1945 годах уча­ст­во­вал в ре­кон­ст­рук­ции бывшего до­ма московского ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра (Мос­со­ве­та), про­во­ди­мой под руководством Д.Н. Че­чу­ли­на.

В 1943-1946 годах реа­ли­зо­вал про­ект пе­ре­строй­ки в сти­ле по­сле­во­ен­но­го советского нео­клас­си­циз­ма зда­ния бывшего Алек­сан­д­ров­ско­го училища для раз­ме­ще­ния Ген­шта­ба МО СССР (совместно с По­со­хи­ным). За­тем они воз­ве­ли вы­сот­ный жи­лой дом на площади Вос­ста­ния (1948-1954 года; ны­не Куд­рин­ская площадь), ор­га­ни­зую­щий слож­ный гра­до­стро­итроительный узел, и жи­лой дом на улице Чай­ков­ско­го (1952 год; ны­не Но­вин­ский буль­вар) с чёт­кой рит­мической и про­пор­цио­наль­ной ор­га­ни­за­ци­ей фа­са­да.

С начала 1960-х годов Мндоянц ус­пеш­но ра­бо­тал в эс­те­ти­ке мо­дер­низ­ма , уча­ст­вуя в про­ек­ти­ро­ва­нии Крем­лёв­ско­го двор­ца съез­дов (1959-1961 года; ны­не Государственный Крем­лёв­ский дво­рец), за­строй­ки проспекта Ка­ли­ни­на (1962–1969 года; ны­не улица Но­вый Ар­бат) со зда­ни­ем СЭВ (1963-1970 года; ны­не зда­ние мэ­рии), па­виль­о­на СССР на Все­мир­ной вы­став­ке 1967 года в Мон­реа­ле (1965-1966 года).

Так­же за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой ти­по­вых про­ек­тов для мас­со­во­го жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва, сре­ди них: квар­тал четырехэтаж­ных кар­кас­но-па­нель­ных жи­лых до­мов на Хо­ро­шёв­ском шос­се (1948-1952 года) - пер­вый московский опыт за­строй­ки па­нель­ны­ми зда­ния­ми гра­до­стро­ительного ком­плек­са, и шести-десятиэтаж­ные жи­лые до­ма на ул. Куу­си­не­на в Мо­ск­ве (1955-1957 года) - пер­вые мно­го­этаж­ные зда­ния из сбор­но­го же­ле­зо­бе­то­на. При­ни­мал уча­стие в раз­ра­бот­ке про­ек­та пла­ни­ров­ки и за­строй­ки жи­ло­го района Хо­ро­шё­во-Мнев­ни­ки в Мо­ск­ве (с 1960 года), а так­же про­ек­та за­строй­ки ку­рор­та Пи­цун­да (с 1959 года) - пер­во­го в СССР ку­рорт­но­го ком­плек­са, за­ду­ман­но­го как це­ло­ст­ный ар­хитектурный«ор­га­низм».

Государственная премия СССР (1949 год), Ле­нин­ская премия (1962 год).