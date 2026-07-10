МЛЫНАРСКИЙ ЭМИЛЬ

МЛЫНА́РСКИЙ ЭМИ́ЛЬ. Польский дирижёр, скрипач, композитор, педагог.

В 1890 году окон­чил Санкт-Пе­тербургскую консерваторию, где учил­ся по клас­су скрип­ки Л.С. Ау­эра, по клас­су ком­по­зи­ции А.К. Ля­до­ва.

В 1889-1890 годах иг­рал в ор­ке­ст­ре ИРМО и в квар­те­те Ау­эра. В начале 1890-х годов кон­цер­ти­ро­вал как скри­пач. В 1893-1897 годах кон­церт­мей­стер ор­ке­ст­ра Одес­ской опе­ры и пре­по­да­ва­тель по клас­су скрип­ки в Музыкальном училище ИРМО в Одес­се, сре­ди уче­ни­ков - П. Ко­хань­ский . В 1898-1903 годах, 1919-1929 годах и 1931-1932 годах главный ди­ри­жёр Вар­шав­ской опе­ры.

Один из ос­но­ва­те­лей и главный ди­ри­жёр Вар­шав­ской фи­лар­мо­нии (1901-1905 года). В 1904-1907 годах и 1919-1922 годах ди­рек­тор и профессор Вар­шав­ской консерватории по клас­су ди­ри­жи­рова­ния, сре­ди уче­ни­ков - П. Клец­ки .

В Па­ри­же ор­га­ни­зо­вал фес­ти­ва­ли польской му­зы­ки (1903 год, 1925 год). В 1910-1916 годах ру­ко­во­дил Шотландским ор­ке­ст­ром в Эдин­бур­ге.

Га­ст­ро­ли­ро­вал в Лон­до­не, Мо­ск­ве (с ор­ке­ст­ром Боль­шо­го те­ат­ра ис­пол­нил 9-ю сим­фо­нию Л. ван Бет­хо­ве­на, 1916 год) и других го­ро­дах Ев­ро­пы. В 1929-1931 годах пре­по­да­вал ди­ри­жи­ро­ва­ние в Иниверситете Кёр­тис , ди­ри­жи­ро­вал в Опер­ном те­ат­ре в Фи­ла­дель­фии.

Ав­тор сим­фо­нии «По­ло­ния» (1910 год), двух кон­цер­тов для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1897 год, 1917 год), скри­пич­ных и фортепианных пьес, во­каль­ных со­чи­не­ний, в ко­то­рых про­дол­жил тра­ди­ции национального ро­ман­тиз­ма.