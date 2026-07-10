МЛЫНАРСКИЙ ЭМИЛЬ
МЛЫНА́РСКИЙ ЭМИ́ЛЬ. Польский дирижёр, скрипач, композитор, педагог.
В 1890 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, где учился по классу скрипки Л.С. Ауэра, по классу композиции А.К. Лядова.
В 1889-1890 годах играл в оркестре ИРМО и в квартете Ауэра. В начале 1890-х годов концертировал как скрипач. В 1893-1897 годах концертмейстер оркестра Одесской оперы и преподаватель по классу скрипки в Музыкальном училище ИРМО в Одессе, среди учеников - П. Коханьский. В 1898-1903 годах, 1919-1929 годах и 1931-1932 годах главный дирижёр Варшавской оперы.
Один из основателей и главный дирижёр Варшавской филармонии (1901-1905 года). В 1904-1907 годах и 1919-1922 годах директор и профессор Варшавской консерватории по классу дирижирования, среди учеников - П. Клецки.
В Париже организовал фестивали польской музыки (1903 год, 1925 год). В 1910-1916 годах руководил Шотландским оркестром в Эдинбурге.
Гастролировал в Лондоне, Москве (с оркестром Большого театра исполнил 9-ю симфонию Л. ван Бетховена, 1916 год) и других городах Европы. В 1929-1931 годах преподавал дирижирование в Иниверситете Кёртис, дирижировал в Оперном театре в Филадельфии.
Автор симфонии «Полония» (1910 год), двух концертов для скрипки с оркестром (1897 год, 1917 год), скрипичных и фортепианных пьес, вокальных сочинений, в которых продолжил традиции национального романтизма.