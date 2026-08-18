«МЛАДШАЯ ЭДДА»
«МЛА́ДШАЯ Э́ДДА» (Edda; другое название «Снорриева Эдда», Snorra Edda). Памятник средневековой исландской литературы XIII века, руководство для скальдов.
Сочинена в 1222-1225 годы Снорри Стурлусоном. Сохранилась в четырех рукописях и трех фрагментах начала XIV начал - начала XVII веков. Смысл названия неясен (возможно, от лат. edo - «сочинять»). «Младшей» книга стала именоваться в XVII веке, когда заглавие «Эдда» было произвольно перенесено на средне-вековый кодекс с древними песнями о богах и героях «Старшая Эдда» (они пересказываются и цитируются в «Младшей Эдде»).
«Младшая Эдда» состоит из пролога и трех частей. В прологе, выдержанном в духе учёного эвгемеризма - распространённого в средние века рационалистические представления о богах как обоготворённых людях, по имени древне-греческого философа IV века до н. э. Эвгемера - рассказано о происхождении Одина и других асов, первых правителей Скандинавии, явившихся из Трои.
Первая часть - «Видение Гюльви» («Gylfaginning») - построена в форме беседы между шведским конунгом Гюльви и тремя асами - Высоким, Равновысоким и Третьим; содержит наиболее полный обзор космогонических языческих мифов, многие из которых известны только из данного источника. Причудливое обрамление (всё увиденное и услышанное Гюльви представлено как наваждение, насланное асами) позволяет автору-христианину дистанцироваться от излагаемых им мифологических сведений.
Во второй, наиболее пространной, части - «Язык поэзии» («Skáldskaparmál») - систематизируются, объясняются и обильно иллюстрируются главные фигуры поэтического языка скальдов: двучленные перифрастические наименования (кеннинги) и простые синонимы (хейти); здесь также излагается содержание ряда героических сказаний и мифов.
В основу третьей части (возможно, написанной раньше других) - «Перечень размеров» («Háttatal») - положена хвалебная поэма Снорри Стурлусона, демонстрирующая употребление сотни разновидностей (подчас редчайших) скальдического и эпического стиха. Почти каждая из 102 строф поэмы снабжена прозаическим комментарием, разъясняющим применяемые в ней формальные приёмы. Из трёх частей «Младшей Эдда» только эта по стилю близка к учёным трактатам.
Особое место «Младшей Эдды» в ряду средне-вековых европейских поэтик обусловлено тем, что книга написана не на латыни, а на народном языке и опирается не на античные образцы, а на древне-скандинавскую поэтическую традицию.
Издания:
Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Л., 1970;
Snorri Sturluson. Edda: Prologue and Gylfaginning. Oxf., 1982;
Snorri Sturluson. Edda: Háttatal. Oxf., 1991;
Snorri Sturluson. Edda: Skáldskaparmál. L., 1998.