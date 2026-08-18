МЛАДОФИНСКАЯ ПАРТИЯ

МЛАДОФИНСКАЯ ПАРТИЯ - ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тическая по­ли­тическая пар­тия в Ве­ли­ком кня­же­ст­ве Фин­лянд­ском (ВКФ) и не­за­ви­си­мой Фин­лян­дии.

Соз­да­нию пар­тии пред­ше­ст­во­ва­ло об­ра­зо­ва­ние фрак­ции мла­до­фин­нов с собственной про­грам­мой в со­ста­ве Фин­ской пар­тии (1894 год).

Пер­во­на­чаль­ный кос­тяк бу­ду­щей младофинской партии сфор­ми­ро­вал­ся во­круг Ю. Ахо, А. Яр­не­фель­та и Э. Эр­кко, вы­сту­пав­ших про­тив кон­сер­ва­тив­ной ли­нии Фин­ской пар­тии и со­труд­ни­че­ст­ва её ли­де­ра И.С. Ирьё-Кос­ки­не­на с финляндским генерал-гу­бер­на­то­ром Ф.Л. Гей­де­ном . На этой ос­но­ве в 1891 году на­ча­лось сбли­же­ние мла­до­фин­нов с ли­де­ра­ми Шведской пар­тии В.М. фон Бор­ном и Р.А. Вре­де, что ста­ло пред­вест­ни­ком но­вой рас­ста­нов­ки по­ли­тических сил в ВКФ в начале XX века.

Главной це­лью мла­до­фин­ской фрак­ции, а за­тем и пар­тии яв­ля­лась за­щи­та го­су­дар­ст­вен­но-пра­во­вых ос­нов ав­то­но­мии ВКФ (в 1890-е годы российское пра­ви­тель­ст­во пред­по­ла­га­ло объ­е­ди­нить фи­нан­со­вую и та­мо­жен­ную сис­те­мы ВКФ и Российские им­пе­рии, ли­к­ви­ди­ро­вать финляндские во­оруженные си­лы, в 1899 годы ог­ра­ни­чи­ло пол­но­мо­чия финляндского Сей­ма).

Мла­до­фин­ны в 1903 году объ­е­ди­ни­лись в Кон­сти­ту­ци­он­ный блок со Шведской пар­ти­ей, при­зы­вая на­се­ле­ние к пас­сив­но­му со­про­тив­ле­нию по­ли­ти­ке фин­лянд­ско­го генерального-гу­бер­на­то­ра Н.И. Боб­ри­ко­ва. Во фрак­ции мла­до­фин­нов воз­ник­ли уме­рен­ное (К.Ю. Столь­берг) и ра­ди­каль­ное (П.Э. Свин­ху­вуд, Й. Ка­ст­рен) те­че­ния, ко­то­рые рас­хо­ди­лись по во­про­су об от­но­ше­нии к вер­хов­ной вла­сти: уме­рен­ное кры­ло бы­ло го­то­во при оп­ре­де­лён­ных об­стоя­тель­ст­вах ид­ти с ней на ком­про­мисс, ра­ди­ка­лы от­ри­ца­ли та­кую воз­мож­ность.

Пар­тия ор­га­ни­за­ци­он­но офор­ми­лась в 1906 году.

Со­стоя­ла пре­имущественно из пред­ста­ви­те­лей ин­тел­ли­ген­ции, жур­на­ли­стов и дея­те­лей куль­ту­ры. Главный пе­чат­ный ор­ган фрак­ции, а за­тем младофинская партия - газета «Päivälehti» («Пяй­вя­лех­ти») [с 1904 года - «Helsingin Sa­nomat» («Хель­син­гин са­но­мат»)]. Про­грам­ма пар­тии, по­ми­мо за­щи­ты ав­то­ном­но­го ста­ту­са ВКФ в со­ста­ве Российской им­пе­рии, со­дер­жа­ла тре­бо­ва­ния рас­ши­ре­ния пол­но­мо­чий финляндского Сей­ма по кон­тро­лю за эко­но­мич. по­ли­ти­кой Се­на­та ВКФ, пе­ре­хо­да к ис­поль­зо­ва­нию финляндского языка в официальной сфе­ре и куль­тур­ной жиз­ни ВКФ.

Ост­рые со­ци­аль­ные про­бле­мы не на­шли в про­грам­ме долж­но­го от­ра­же­ния. В пар­ла­мен­те ВКФ фрак­ция младофинской партии по чис­лу де­пу­та­тов за­ни­ма­ла 3-е ме­сто (от 23 до 29 ман­да­тов из 200).

Внут­ри пар­тии по­сле 1907 года про­дол­жал­ся и по­сте­пен­но уси­ли­вал­ся рас­кол ме­ж­ду дву­мя груп­пи­ров­ка­ми: сто­рон­ни­ки К.Ю. Столь­бер­га, П. Ах­ма­ваа­ра, Э. Эрк­ко (пре­об­ла­да­ли в ру­ко­во­дстве пар­тии) вы­сту­па­ли за фор­ми­ро­ва­ние Се­на­та ВКФ на ос­но­ве коа­ли­ции основных пар­ла­мент­ских фрак­ций, сто­рон­ни­ки П.Э. Свин­ху­ву­да, Й. Ка­ст­ре­на, Х. Рен­вал­ла ви­де­ли в мно­го­пар­тий­ном пра­ви­тель­ст­ве ис­точ­ник внут­рен­них про­ти­во­ре­чий и сла­бо­сти, не­до­пус­ти­мые в борь­бе с центральной российской вла­стью.

В Первую ми­ро­вую вой­ну груп­па Свин­ху­ву­да взя­ла курс на дос­ти­же­ние не­за­ви­си­мо­сти Фин­лян­дии при под­держ­ке Гер­ма­нии, то­гда как бо­лее уме­рен­ное кры­ло во гла­ве со Столь­бер­гом про­дол­жа­ло вы­сту­пать за ши­ро­кую ав­то­но­мию ВКФ в со­ста­ве Рос­сии. В 1917 году в ус­ло­ви­ях ост­ро­го эко­но­мического кри­зи­са в младофинская партия воз­ник­ла так­же ра­ди­каль­ная фрак­ция (ру­ко­во­ди­тель Х. Ри­та­вуо­ри), ко­то­рая в сво­их со­ци­аль­ных тре­бо­ва­ни­ях сбли­жа­лась с со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми.

Младофинская партия окон­ча­тель­но рас­ко­ло­лась по­сле по­дав­ле­ния Фин­лянд­ской ре­во­лю­ции 1918 года, ко­гда Свин­ху­вуд и его сто­рон­ни­ки под­дер­жа­ли ус­та­нов­ле­ние в стра­не мо­нар­хии и из­бра­ние ко­ро­лём прин­ца Гес­сен­ско­го Фрид­ри­ха Кар­ла.

Младофинская партия пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать в декабре 1918 года: сто­рон­ни­ки Свин­ху­ву­да во­шли в пар­тию Национальной коа­ли­ции, спод­виж­ни­ки Столь­бер­га ос­но­ва­ли Национальную про­грес­сив­ную пар­тию.

Исторические источники:

Про­грам­мы фин­лянд­ских пар­тий. СПб., 1909.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)