МИЗО
МИЗО - народ группы центральных куки-чин (куки) на северо-востоке Индии, основное население штата Мизорам.
В широком смысле мизо - все куки штата Мизорам. Живут также в штатах Ассам, Трипура, Манипур, Нагаленд, на востоке Бангладеш (области Силхет и Читтагонг) и северо- западе Мьянмы (в основном в национальной области Чин). Численность в Индии около 674,8 тысяч человек (2001 год, перепись), Мьянме около 20 тысяч человек, Бангладеш около 10 тысяч человек (2010 год, оценка). В Индии относятся кадиваси. Делятся на подгруппы: лушеи, панг, тлау, хуалнго, пайте, лакхеры и др. Язык мизо (лушеи) центральной подгруппы куки-чинской группы ветви куки-чин-нага тибето-бирманских языков, официальный язык штата Мизорам; письменность на основе латинской графики. Распространён также английский язык. В основном протестанты (пресвитериане, баптисты и др.).
Предки мизо составляли наиболее позднюю миграцию куки-чин из Мьянмы в Индию. Управлялись вождями (институт упразднён в 1954 году), совершали набеги на соседние области. С середины XIX века их территорию завоёвывают англичане и в 1890-е годы присоединяют к Ассаму (район Лушай-Хилс в горах Лушаи) с сохранением автономии в управлении. Среди мизо стали распространяться христианство и грамотность (в Мизораме - один из самых высоких в Индии уровень грамотности). В 1946-1974 годах существовала партия Общенародный союз мизо (затем Союз мизо), выступавшая за присоединение Лушай-Хилс к Индии. Их противники из Объединённой организации свободы мизо (1946-1951 годы) призывали за присоединение к Бирме. В 1961 году возник Национальный фронт мизо (MNF), до 1986 года ведший вооружённую борьбу за отделение Мизорама от Индии. В 1952 году Лушай-Хилс преобразован в автономный район, в 1972 году образована союзная территория, в 1987 году - штат Мизорам.
Традиционное занятие - подсечно-огневое ручное земледелие (джум); главная культура - суходольный рис. Развито узорное ткачество. Традиционная одежда - накидка и несшитая юбка (пуандум) с белыми и красными полосами, по праздникам - сложные головные уборы. В деревнях строили мужской дом (морунг). В основе социальной организации патрилинейные роды, связанные системой брачного обмена. Предпочтительны кросскузенные браки (в основном с дочерью брата матери, реже с дочерью сестры отца). Брачное поселение патрилокальное. Распространён авункулат (пу-ту). Система терминов родства бифуркативного типа с генерационным скосом типа «омаха». Сиблинги делятся по относительному возрасту, но сохраняются следы древнего тибето-бирманского деления сиблингов по относительному полу. Распространены минорат, выкуп за невесту или временная матрилокальность брака, выплата приданого (тхуам), умыкание (тландун). До 1954 года существовали наследственные вожди. Практиковали охоту за головами, жертвоприношения, вторичные погребения (череп умершего хранили в доме). Сохраняются этногенетические мифы и предания, сказки о животных и др. По праздникам (кут) пьют рисовое пиво. Основные - черав (ритм отбивается бамбуковыми палками), кхуаллам (исполнялся на общинном празднике кхуангчави), танец с шалями под звуки гонга и др.