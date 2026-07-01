МИЗО

МИЗО - на­род груп­пы цент­раль­ных ку­ки-чин (ку­ки) на се­ве­ро-вос­то­ке Ин­дии , основное на­се­ле­ние шта­та Ми­зо­рам.

В ши­ро­ком смыс­ле мизо - все ку­ки шта­та Ми­зо­рам. Жи­вут так­же в шта­тах Ас­сам, Три­пу­ра, Ма­ни­пур, На­га­ленд, на вос­то­ке Банг­ла­деш (об­лас­ти Сил­хет и Чит­та­гонг) и се­ве­ро- за­па­де Мьян­мы (в основном в национальной об­лас­ти Чин). Чис­лен­ность в Ин­дии около 674,8 тысяч человек (2001 год, пе­ре­пись), Мьян­ме около 20 тысяч человек, Банг­ла­деш около 10 тысяч человек (2010 год, оцен­ка). В Ин­дии от­но­сят­ся кади­ва­си. Де­лят­ся на под­груп­пы: лу­шеи, панг, тлау, ху­алн­го, пай­те, лак­хе­ры и др. Язык ми­зо (лу­шеи) центральной под­груп­пы ку­ки-чин­ской груп­пы вет­ви ку­ки-чин-на­га ти­бе­то-бир­ман­ских язы­ков, официальный язык шта­та Ми­зо­рам; пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Рас­про­стра­нён так­же английский язык. В основном про­тес­тан­ты (пре­сви­те­риа­не, бап­ти­сты и др.).

Пред­ки мизо со­став­ля­ли наи­бо­лее позд­нюю ми­гра­цию ку­ки-чин из Мьян­мы в Ин­дию. Управ­ля­лись во­ж­дя­ми (ин­сти­тут уп­разд­нён в 1954 году), со­вер­ша­ли на­бе­ги на со­сед­ние области. С середины XIX века их тер­ри­то­рию за­воё­вы­ва­ют анг­ли­ча­не и в 1890-е годы при­сое­ди­ня­ют к Ас­са­му (район Лу­шай-Хилс в го­рах Лу­шаи) с со­хра­не­ни­ем ав­то­но­мии в управ­ле­нии. Сре­ди мизо ста­ли рас­про­стра­нять­ся хри­сти­ан­ст­во и гра­мот­ность (в Ми­зо­ра­ме - один из са­мых вы­со­ких в Ин­дии уро­вень гра­мот­но­сти). В 1946-1974 годах су­ще­ст­во­ва­ла пар­тия Об­ще­на­род­ный со­юз ми­зо (за­тем Со­юз ми­зо), вы­сту­пав­шая за при­сое­ди­не­ние Лу­шай-Хилс к Ин­дии. Их про­тив­ни­ки из Объ­е­ди­нён­ной ор­га­ни­за­ции сво­бо­ды ми­зо (1946-1951 годы) при­зы­ва­ли за при­сое­ди­не­ние к Бир­ме. В 1961 году воз­ник Национальный фронт ми­зо (MNF), до 1986 года вед­ший воо­ружённую борь­бу за от­де­ле­ние Ми­зо­ра­ма от Ин­дии. В 1952 году Лу­шай-Хилс пре­об­ра­зо­ван в ав­то­ном­ный рай­он, в 1972 году об­ра­зо­ва­на со­юз­ная тер­ри­то­рия, в 1987 году - штат Ми­зо­рам.

Тра­диционное за­ня­тие - под­сеч­но-ог­не­вое руч­ное зем­ле­де­лие (джум); главная куль­ту­ра - су­хо­доль­ный рис. Раз­ви­то узор­ное тка­че­ст­во. Тра­диционная оде­ж­да - накидка и не­сши­тая юб­ка (пу­ан­дум) с бе­лы­ми и крас­ны­ми по­ло­са­ми, по празд­ни­кам - слож­ные го­лов­ные убо­ры. В де­рев­нях строи­ли муж­ской дом (мо­рунг). В ос­но­ве со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции па­три­ли­ней­ные ро­ды, свя­зан­ные си­сте­мой брач­но­го об­ме­на. Пред­по­чти­тель­ны крос­ску­зен­ные бра­ки (в основном с до­че­рью бра­та ма­те­ри, ре­же с до­че­рью се­ст­ры от­ца). Брач­ное по­се­ле­ние па­три­ло­каль­ное. Рас­про­стра­нён авун­ку­лат (пу-ту). Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па с ге­не­ра­ци­он­ным ско­сом ти­па «ома­ха». Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту, но со­хра­ня­ют­ся сле­ды древ­не­го ти­бе­то-бирманского де­ле­ния сиб­лин­гов по от­но­сительному по­лу. Рас­пространены ми­но­рат, вы­куп за не­вес­ту или вре­мен­ная мат­рило­каль­ность бра­ка, вы­пла­та при­да­но­го (тху­ам), умы­ка­ние (тлан­дун). До 1954 года су­щест­во­ва­ли на­следственные вож­ди. Прак­ти­ко­ва­ли охо­ту за го­ло­ва­ми , жерт­во­при­но­ше­ния, вто­рич­ные по­гре­бе­ния (че­реп умер­ше­го хра­ни­ли в до­ме). Со­хра­ня­ют­ся эт­но­ге­не­тические ми­фы и пре­да­ния, сказ­ки о жи­вот­ных и др. По празд­ни­кам (кут) пьют ри­со­вое пи­во. Основные - че­рав (ритм от­би­ва­ет­ся бам­бу­ко­вы­ми пал­ка­ми), кху­ал­лам (ис­пол­нял­ся на об­щин­ном празд­ни­ке кху­анг­ча­ви), танец с шалями под звуки гонга и др.

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