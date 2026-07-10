МИЗЕС ЛЮДВИГ ГЕНРИХ ЭДЛЕР ФОН
МИЗЕС ЛЮДВИГ ГЕНРИХ ЭДЛЕР ФОН - австро-американский экономист, историк, социолог и общественный деятель.
Основатель неоавстрийской школы (совместно с Ф.А. фон Хайеком), последователь К. Менгера, ученик Э. Бём-Баверка. Окончил Венский университет (1906 год), профессор того же университета (1913-1938 годы). В 1920-1934 годах руководитель финансового управления Венской торговой палаты, в 1934-1940-х годах работал в женевском Институте международных исследований. В 1940 году эмигрировал в США, в 1945-1969 годах профессор Нью-Йоркского университета. Один из основателей и постоянных участников общества сторонников либерализма в экономике и политике («Мон Пелерин», Mont Pelerin Society).
Мизес развил субъективно-психологическую теорию экономической деятельности в виде динамической доктрины рынка, противопоставленной неоклассической идее равновесия. По его мнению, человек может принимать решения, опираясь на свою свободную волю, субъективные представления о целях и возможностях. Знания человека о внешнем мире ограничены, будущее всегда неопределённо, полный анализ всех объективных процессов в обществе и природе для отдельного индивида невозможен. Мизес был принципиальным противником «сциентизма», то еесть убеждения в возможности познать и использовать объективные законы развития общества. Достоверной информацией для индивидуальных решений в области экономики являются собственные интересы человека, его опыт и рыночные цены на товары и услуги. Индивид строит собственные планы, выбирая лучшие, с его точки зрения, варианты, а по мере осуществления этих планов он их корректирует, меняет. Поэтому достижение равновесного состояния рынков, которое выявило бы идеальные пропорции и цены в экономике, возможно только случайно. Это состояние неустойчиво и необязательно для анализа. Динамика, развитие общества опирается на субъективные решения, неопределённость и неполноту информации.
Мизес рассматривал деньги как институт, который позволяет людям принимать целесообразные решения, опираясь на опыт и представления о вчерашней их покупательной способности. Выдвинув теорему регрессии, он связал покупательную способность денег с предельной полезностью, то есть предложил субъективно-психологическую теорию денежного обращения. На этой базе Мизес развил и собственную теорию цикла, которая оказала воздействие на теорию циклов Хайека, стала признанным базисом трактовки циклических колебаний в неоавстрийской теории. Мизес считал кризисы эффектом чрезмерной кредитной экспансии банков. Для того чтобы стимулировать активность экономики, банки создают «необеспеченные» кредитные средства под искусственно заниженный процент. При этом инвестиции могут быть сделаны «ошибочно», оказаться чрезмерно преувеличенными, что может нарушить «естественные» пропорции между конечными и инвестиционными благами. Кредитная экспансия вызывает инфляцию, ажиотажный спрос на всех рынках, а в конечном счёте - попятное движение, спад инвестиций и производства.
Мизес разработал теорию «невозможности социализма», опираясь на опыт социалистического строительства в России и свою теорию рынка; обосновывал принципиальную невозможность экономического расчёта в плановой экономике - индивидуальное принятие решений в такой экономике исключено, а командный орган не может получить достоверную информацию обо всех индивидуальных предпочтениях, целях и наличных ресурсах.
Основные идеи Мизеса - минимизация вмешательства государства в экономическую жизнь, свобода индивидуальных экономических решений, свобода действия стихийных рыночных сил в условиях принципиальной неопределённости будущего - составили фундамент его идеологического, политического и экономического либерализма.
Сочинения:
Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Münch., 1912;
Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus. Jena, 1922;
Human action: a treatise on economics. L., 1949;
Theory and history: an interpretation of social and economic evolution. New Haven, 1957;
The ultimate foundation of economic science. Princeton, 1962;
Индивид, рынок и правовое государство. 3-е изд. СПб., 2010.