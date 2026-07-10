МИЗЕС ЛЮДВИГ ГЕНРИХ ЭДЛЕР ФОН

МИЗЕС ЛЮДВИГ ГЕНРИХ ЭДЛЕР ФОН - ав­ст­ро-американский эко­но­мист, ис­то­рик, со­цио­лог и об­щественный дея­тель.

Ос­но­ва­тель не­оав­ст­рий­ской шко­лы (совместно с Ф.А. фон Хай­е­ком), по­сле­до­ва­тель К. Мен­ге­ра , уче­ник Э. Бём-Ба­вер­ка. Окон­чил Вен­ский университет (1906 год), профессор то­го же университета (1913-1938 годы). В 1920-1934 годах ру­ко­во­ди­тель фи­нан­со­во­го управ­ле­ния Вен­ской тор­го­вой па­ла­ты, в 1934-1940-х годах ра­бо­тал в же­нев­ском Институте ме­ж­ду­народных ис­сле­до­ва­ний. В 1940 году эмиг­ри­ро­вал в США, в 1945-1969 годах профессор Нью-Йорк­ско­го университета. Один из ос­но­ва­те­лей и по­сто­ян­ных уча­ст­ни­ков общества сто­рон­ни­ков ли­бе­ра­лиз­ма в эко­но­ми­ке и по­ли­ти­ке («Мон Пе­ле­рин», Mont Pelerin Society).

Мизес раз­вил субъ­ек­тив­но-пси­хо­ло­гическую тео­рию эко­но­мической дея­тель­но­сти в ви­де ди­на­мической док­три­ны рын­ка, про­ти­во­пос­тав­лен­ной не­оклас­сической идее рав­но­ве­сия. По его мне­нию, че­ло­век мо­жет при­ни­мать ре­ше­ния, опи­ра­ясь на свою сво­бод­ную во­лю, субъ­ек­тив­ные пред­став­ле­ния о це­лях и воз­мож­но­стях. Зна­ния че­ло­ве­ка о внеш­нем ми­ре ог­ра­ни­че­ны, бу­ду­щее все­гда не­оп­ре­де­лён­но, пол­ный ана­лиз всех объ­ек­тив­ных про­цес­сов в об­ще­ст­ве и при­ро­де для отдельного ин­ди­ви­да не­воз­мо­жен. Мизес был прин­ци­пи­аль­ным про­тив­ни­ком «сци­ен­тиз­ма», то еесть убе­ж­де­ния в воз­мож­но­сти по­знать и ис­поль­зо­вать объ­ек­тив­ные за­ко­ны раз­ви­тия об­ще­ст­ва. Дос­то­вер­ной ин­фор­ма­ци­ей для ин­ди­ви­ду­аль­ных ре­ше­ний в об­лас­ти эко­но­ми­ки яв­ля­ют­ся собственные ин­те­ре­сы че­ло­ве­ка, его опыт и ры­ноч­ные це­ны на то­ва­ры и ус­лу­ги. Ин­ди­вид стро­ит собственные пла­ны, вы­би­рая луч­шие, с его точ­ки зре­ния, ва­ри­ан­ты, а по ме­ре осу­ще­ст­в­ле­ния этих пла­нов он их кор­рек­ти­ру­ет, ме­ня­ет. По­это­му дос­ти­же­ние рав­но­вес­но­го со­стоя­ния рын­ков, ко­то­рое вы­яви­ло бы иде­аль­ные про­пор­ции и це­ны в эко­но­ми­ке, воз­мож­но толь­ко слу­чай­но. Это со­стоя­ние не­ус­той­чи­во и не­обя­за­тель­но для ана­ли­за. Ди­на­ми­ка, раз­ви­тие об­ще­ст­ва опи­ра­ет­ся на субъ­ек­тив­ные ре­ше­ния, не­оп­ре­де­лён­ность и не­пол­но­ту ин­фор­ма­ции.

Мизес рас­смат­ри­вал день­ги как ин­сти­тут, ко­то­рый по­зво­ля­ет лю­дям при­ни­мать це­ле­со­об­раз­ные ре­ше­ния, опи­ра­ясь на опыт и пред­став­ле­ния о вче­раш­ней их по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти. Вы­дви­нув тео­ре­му рег­рес­сии, он свя­зал по­ку­па­тель­ную спо­соб­ность де­нег с пре­дель­ной по­лез­но­стью, то есть пред­ло­жил субъ­ек­тив­но-пси­хо­ло­ги­че­скую тео­рию де­неж­но­го об­ра­ще­ния. На этой ба­зе Мизес раз­вил и собственную тео­рию цик­ла, ко­то­рая ока­за­ла воз­дей­ст­вие на тео­рию цик­лов Хай­е­ка, ста­ла при­знан­ным ба­зи­сом трак­тов­ки цик­лических ко­ле­ба­ний в не­оав­ст­рий­ской тео­рии. Мизес счи­тал кри­зи­сы эф­фек­том чрез­мер­ной кре­дит­ной экс­пан­сии бан­ков. Для то­го что­бы сти­му­ли­ро­вать ак­тив­ность эко­но­ми­ки, бан­ки соз­да­ют «не­обес­пе­чен­ные» кре­дит­ные сред­ст­ва под ис­кус­ст­вен­но за­ни­жен­ный про­цент. При этом ин­ве­сти­ции мо­гут быть сде­ла­ны «оши­боч­но», ока­зать­ся чрез­мер­но пре­уве­ли­чен­ны­ми, что мо­жет на­ру­шить «ес­те­ст­вен­ные» про­пор­ции ме­ж­ду ко­неч­ны­ми и ин­ве­сти­ци­он­ны­ми бла­га­ми. Кре­дит­ная экс­пан­сия вы­зы­ва­ет ин­фля­цию, ажио­таж­ный спрос на всех рын­ках, а в ко­неч­ном счё­те - по­пят­ное дви­же­ние, спад ин­ве­сти­ций и про­из­вод­ст­ва.

Мизес раз­ра­бо­тал тео­рию «не­воз­мож­но­сти со­циа­лиз­ма», опи­ра­ясь на опыт со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва в Рос­сии и свою тео­рию рын­ка; обос­но­вы­вал прин­ци­пи­аль­ную не­воз­мож­ность эко­но­мического рас­чёта в пла­но­вой эко­но­ми­ке - ин­ди­ви­ду­аль­ное при­ня­тие ре­ше­ний в та­кой эко­но­ми­ке ис­клю­че­но, а ко­манд­ный ор­ган не мо­жет по­лу­чить дос­то­вер­ную ин­фор­ма­цию обо всех ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­поч­те­ни­ях, це­лях и на­лич­ных ре­сур­сах.

Ос­нов­ные идеи Мизеса - ми­ни­ми­за­ция вме­ша­тель­ст­ва го­су­дар­ст­ва в эко­но­мическую жизнь, сво­бо­да ин­ди­ви­ду­аль­ных эко­но­мических ре­ше­ний, сво­бо­да дей­ст­вия сти­хий­ных ры­ноч­ных сил в ус­ло­ви­ях прин­ци­пи­аль­ной не­оп­ре­де­лён­но­сти бу­ду­ще­го - со­ста­ви­ли фун­да­мент его идео­ло­гического, по­ли­тического и эко­но­мического ли­бе­ра­лиз­ма.

Сочинения:

Theorie des Geldes und der Umlaufsmit­tel. Münch., 1912;

Die Gemeinwirtschaft: Un­ter­suchungen über den Sozialismus. Jena, 1922;

Human action: a treatise on economics. L., 1949;

Theory and history: an interpretation of social and economic evolution. New Haven, 1957;

The ultimate foundation of economic science. Princeton, 1962;

Ин­ди­вид, ры­нок и пра­во­вое го­су­дар­ст­во. 3-е изд. СПб., 2010.