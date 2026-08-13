МИЯМОТО, КЭНДЗИ

Миямото, Кэндзи (17.10.1908, г. Хикари, префектура Ямагути — 18.07.2007, Токио) — японский политический деятель. Из семьи крестьянина. Окончил Токийский университет (1931). Активист студенческого движения. С 1931 член подпольной Коммунистической партии Японии (КПЯ) , в 1933 избран членом Центрального комитета (ЦК), Секретариата и Политбюро ЦК КПЯ. С конца 1933 по октябрь 1945 в заключении. После освобождения член ЦК, с 1946 член Политбюро (с 1955 Президиума) ЦК КПЯ, секретарь ЦК КПЯ (1955–1958). Главный редактор партийного теоретического журнала «Дзэнъэй» (1946–1949) и газеты «Акахата» (1955—1957). Генеральный секретарь ЦК КПЯ (1958—1970), председатель Президиума ЦК КПЯ (1970–1982), почетный председатель КПЯ (2000—2007). Депутат Палаты советников (1977—1989). Сторонник социально-ориентированной, демократической политики, независимой от СССР и КНР. Выступал как литературный критик. Жена Миямото Юрико (урожд. Тюдзё; 1899—1951) — прозаик, деятель движения «пролетарской литературы».

Соч .: Нихон какумэй-но тэмбо (Перспективы японской революции). Токио, 1967 (на яп. яз.); Нихон кёсанто-но татиба (Позиция КПЯ). Токио, 1990 (на яп. яз.). Лит.

Лит. : Коваленко И. И. Коммунистическая партия Японии. Очерки истории. М., 1987. В. Э. Молодяков.