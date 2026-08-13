МИТТЕРАН, ФРАНСУА МОРИС АДРИЕН МАРИ

Миттеран ( фр . Mitterrand), Франсуа Морис Адриен Мари (26.10.1916, Жарнак, деп. Шаранта — 08.01.1996, Париж) — французский политический и государственный деятель, президент Франции в 1981—1995. Родился в обеспеченной семье железнодорожного служащего. В средней школе отдавал предпочтение истории, географии, литературе и латинскому языку. Высшее образование получил на юридическом факультете Парижского университета (Сорбонна) и в Свободной школе политических наук. В студенческие годы М. участвовал в деятельности организации «Национальные волонтеры», близкой к правоэкстремистским «Боевым крестам» полковника де Ла Рока. По окончании учебы в 1939 М. мобилизован в армию и в звании старшего сержанта направлен на «линию Мажино». 14 июня 1940 М. был ранен и попал в плен. В лагере для военнопленных М. провел 18 месяцев и предпринял две неудачные попытки побега. Третья попытка оказалась успешной. В декабре 1941 ему удалось вернуться во Францию и устроиться на работу во Французский легион фронтовиков и добровольцев национальной революции — ветеранскую организацию, созданную режимом Виши. В дальнейшем М. работал в Комиссариате по делам бывших военнопленных. В это время (июнь 1942) он устанавливает первые контакты с Движением Сопротивления , которому оказывает важные услуги, оставаясь на службе Виши. В июне 1943 М. перешел на нелегальное положение, скрываясь от преследования гестапо и вишистской милиции. В ноябре 1943 добирается до Лондона, затем отправляется в Алжир, где встречается с генералом де Голлем. С февраля 1944 М. возглавлял Национальное движение военнопленных и депортированных, в котором объединились организации Сопротивления, состоявшие из бывших военнопленных и заключенных. В августе 1944 М. участвовал в освобождении Парижа, а в дальнейшем по поручению главы Временного правительства генерала де Голля занимался вопросами освобождения французских узников нацистских концлагерей. В феврале 1946 М. вступил в Демократический и социалистический союз Сопротивления (ЮДСР), который будет возглавлять с 1953 до 1965. В ноябре 1946 впервые был избран в парламент от департамента Ньевр. В 1947 началась министерская карь­ера М. 11 раз он возглавлял различные министерства — по делам бывших фронтовиков, информации, заморских территорий, внутренних дел, юстиции, по делам Совета Европы и др. В мае 1958 М. голосовал в парламенте против передачи власти генералу де Голлю, а в сентябре того же года призвал отвергнуть на референдуме проект новой конституции. С учреждением Пятой республики М. находился в последовательной оппозиции ее основателю, Ш. де Голлю. На референдуме по вопросу о прямых выборах главы государства (1962) М. выступил против этой инициативы президента де Голля. Его прежние правоцентристские убеждения постепенно эволюционируют влево. Растет интерес М. к социалистическим идеям. В это же время он приходит к выводу о необходимости объединения левых сил для противостояния «авторитарному» режиму Пятой республики. На президентских выборах 1965 М. впервые выступил единым кандидатом левых. В первом туре он получил 31,78 % голосов, во втором — 45,51 %, проиграв генералу де Голлю (54,49 %). После выборов М. возглавил Федерацию демократических и социалистических левых сил (ФДСЛС), в которой объединились социалистическая партия (СФИО), радикальная партия, Конвент республиканских институтов и различные левоцентристские политические клубы. В июне 1971 на съезде Французской социалистической партии , возникшей в 1969 на основе распущенной СФИО, М. был избран ее Первым секретарем. В июне 1972 М. от имени ФСП подписал Совместную правительственную программу с Коммунистической партией (ФКП) и Движением левых радикалов (ДЛР). На внеочередных выборах главы государства в 1974, последовавших за смертью президента Ж. Помпиду, М. вторично выдвинут как единый кандидат левых, но проиграл В. Жискар д’Эстену, получив во втором туре 49,2 % голосов. В то же время ФСП во главе с М. укрепляет свои позиции, что вызывает недовольство ее главного союзника, ФКП, руководство которой в сентябре 1977 заявляет о выходе из Союза левых сил. Тем не менее, М. принимает решение в третий раз участвовать в борьбе за пост главы государства. В первом туре президентских выборов (апрель 1981) он получил 25,85 % голосов, уступив менее 3 % В. Жискар д’Эстену, и намного опередив Ж. Ширака (18,00 %). Во втором туре М. одержал победу над своим противником (51,76 % против 48,24 % у Жискар д’Эстена) и стал четвертым президентом Пятой республики. Успех М. на президентских выборах был закреплен убедительной победой ФСП на внеочередных выборах в Национальное собрание (июнь 1981), обеспечившей себе абсолютное большинство в нижней палате. Опираясь на парламентское большинство, М. получил возможность приступить к реализации своей предвыборной программы. В первые годы президентства М. была осуществлена национализация крупнейших частных банков и финансово-промышленных групп, введен налог на крупные состояния, поднят минимум заработной платы, повышены семейные пособия и пенсии, снижен до 60 лет пенсионный возраст, увеличена продолжительность оплачиваемого отпуска. Была отменена смертная казнь. Чрезмерный популизм в проведении социально-экономических преобразований пагубно сказался на состоянии национальной экономики и финансов. Появились первые признаки общественного недовольства и падения влияния ФСП. Перед лицом этих опасных тенденций президент М. в 1984 взял курс на политику «жесткой экономии». Парламентские выборы 1986 принесли победу правым, которые сформировали правительство во главе с Ж. Шираком. В течение двух лет (1986—1988) президент-социалист вынужден был делить власть с правым правительством Ширака. В 1988 М. принял решение добиваться переизбрания на второй семилетний срок, хотя врачи обнаружили у него серьезное онкологическое заболевание. Во втором туре (8 мая 1988) он получил 54,02 % голосов, победив своего соперника Ж. Ширака. Внешняя политика М. характеризовалась стремлением к большей согласованности с союзниками Франции по Североатлантическому блоку и ЕЭС при сохранении диалога с СССР, а после его распада — с Россией. Приоритетным внешнеполитическим направлением для М. в условиях окончания холодной войны стало ускоренное развитие интеграционного процесса в Европе. В июне 1990 по инициативе Франции и Германии были заключены так называемые Шенгенские соглашения, преду­сматривавшие отмену с 1995 виз и таможенного контроля внутри Европейского союза. В декабре 1991 М. и канцлер ФРГ Х. Коль инициировали подписание Маастрихтского договора о политическом, экономическом и валютном Европейском союзе . Важнейшим последствием этого договора стало введение с 1999 единой европейской валюты — евро. В самой Франции второй президентский срок М. был отмечен нарастанием экономических трудностей и социальной напряженности. Росла инфляция и безработица, охватившая более 3 млн человек (свыше 10 % самодеятельного населения). Одновременно начались раздоры в руководстве ФСП, усугублявшиеся финансовыми скандалами с участием отдельных ее лидеров. На парламентских выборах 1993 победу одержали правые, по настоянию которых началась приватизация предприятий государственного сектора и свертывание социальных программ. В обществе росло недовольство политикой М., подвергавшегося жестким нападкам в СМИ. 17 мая 1995 смертельно больной М. передал полномочия главы государства вновь избранному президенту Ж. Шираку. В последние дни жизни он отказался от лечения и пищи, желая ускорить неминуемую развязку.

Соч. : Le Coup d’État permanent. Paris, 1964; Ma part de vérité. Paris, 1969; La Rose au poing. Paris, 1973; Réflexions sur la politique extérieure de la France. Introduction à vingt-cinq discours (1981—1985). Paris, 1986; Mémoires interrompus. Paris, 1996.

Лит.: Бунин И. М. Социалисты и общественно-политическая борьба во Франции в 80-е годы. М., 1989; Attali J. C’était François Mitterrand. Paris, 2005; Audigier F. François Mitterrand. Paris, 2005; Duhamel É. François Mitterrand, l’unité d’un homme. Paris, 1998; Lacouture J. Mitterrand, une histoire de Français. T. 1—2. Paris, 1998; Trano S. Mitterrand, une affaire d’amitié. Paris, 2006; Védrine H. François Mitterrand. Un dessein, un destin. Paris, 2006; Winock M. François Mitterrand. Paris, 2015. П. П. Черкасов.