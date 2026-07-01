МИТРОХИН ДМИТРИЙ ИСИДОРОВИЧ

МИТРО́ХИН ДМИ́ТРИЙ ИСИДО́РОВИЧ. Российский художник, гра­фик, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1969 год).

Учил­ся в МУЖВЗ (с 1902 года) у А.М. Вас­не­цо­ва и А.С. Сте­па­но­ва, в Стро­га­новском училище (1904-1905 года) у С.В. Ноа­ков­ско­го и С.И. Ягу­жин­ско­го; изу­чал гра­вю­ры ста­рых мас­те­ров в со­б­ра­нии Ру­мян­цев­ско­го му­зея.

В 1905 году уе­хал в Па­риж, где за­ни­мал­ся в ри­со­валь­ных клас­сах ака­де­мии «Ла-Гранд-Шомь­ер» у Т. Стейн­ле­на и Э. Грас­се. Не­ко­то­рые приё­мы ри­со­валь­но­го мас­тер­ст­ва пе­ре­нял у М.А. Вру­бе­ля.

С 1910 года со­труд­ни­чал с журналом «Апол­лон»; не­оклас­сические тен­ден­ции про­яви­лись в ис­пол­нен­ных Митрохиным Дмитрием Исидоровичем книж­ных за­став­ках и шмуц­ти­ту­лах с ан­ти­ки­зи­ро­ван­ны­ми мо­ти­ва­ми.

В 1910-е годы офор­мил ряд книг в из­да­тель­ст­вах И.Н. Кне­бе­ля («Жизнь Аль­ман­со­ра» В. Гау­фа, 1912 год; «Бар­жа» Р. Гус­таф­со­на, 1918год, и другие), братьев Са­баш­ни­ко­вых.

Член объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (с 1916 года); с позд­ни­ми «ми­ри­скус­ни­ка­ми» его сбли­жа­ет со­вер­шен­ст­во пла­стического язы­ка, по­ни­ма­ние за­ко­нов искусства кни­ги, од­на­ко гра­фический язык Митрохина Дмитрия Исидоровича мяг­че и ли­рич­нее, чем у пе­тербургских мас­те­ров.

По­сле 1917 года Митрохин Дмитрий Исилорович про­дол­жал ра­бо­тать в об­лас­ти книж­ной гра­фи­ки, один из ве­ду­щих ху­дож­ни­ков издательства «Academia» («Эфио­пи­ка» Ге­лио­до­ра, 1932 год; «Ко­ме­дии» Ари­сто­фа­на, 1934 год, и другие).

В 1941-1942 годах ис­пол­нил мно­го­численные ри­сун­ки и ак­ва­ре­ли - ви­ды бло­кад­но­го Ле­нин­гра­да.

В конце 1942 года эва­куи­ро­ван в Ал­ма-Ату.

С конца 1950-х годов за­ни­мал­ся пре­имущественно стан­ко­вой гра­фи­кой (ли­то­гра­фия, кси­ло­гра­фия, гра­вю­ры рез­цом и су­хой иг­лой на ме­тал­ле), ис­пол­нял ви­ды Мо­ск­вы, ак­ва­рель­ные на­тюр­мор­ты, из­би­рая са­мые про­стые мо­ти­вы (цве­ты, фрук­ты, ра­ко­ви­ны, по­су­да и так далее).

Пре­по­да­вал в Ле­нинградском ху­дожественно-тех­ни­че­ском институте (1924-1931 года; профессор).