МИТРОХИН ДМИТРИЙ ИСИДОРОВИЧ
МИТРО́ХИН ДМИ́ТРИЙ ИСИДО́РОВИЧ. Российский художник, график, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969 год).
Учился в МУЖВЗ (с 1902 года) у А.М. Васнецова и А.С. Степанова, в Строгановском училище (1904-1905 года) у С.В. Ноаковского и С.И. Ягужинского; изучал гравюры старых мастеров в собрании Румянцевского музея.
В 1905 году уехал в Париж, где занимался в рисовальных классах академии «Ла-Гранд-Шомьер» у Т. Стейнлена и Э. Грассе. Некоторые приёмы рисовального мастерства перенял у М.А. Врубеля.
С 1910 года сотрудничал с журналом «Аполлон»; неоклассические тенденции проявились в исполненных Митрохиным Дмитрием Исидоровичем книжных заставках и шмуцтитулах с антикизированными мотивами.
В 1910-е годы оформил ряд книг в издательствах И.Н. Кнебеля («Жизнь Альмансора» В. Гауфа, 1912 год; «Баржа» Р. Густафсона, 1918год, и другие), братьев Сабашниковых.
Член объединения «Мир искусства» (с 1916 года); с поздними «мирискусниками» его сближает совершенство пластического языка, понимание законов искусства книги, однако графический язык Митрохина Дмитрия Исидоровича мягче и лиричнее, чем у петербургских мастеров.
После 1917 года Митрохин Дмитрий Исилорович продолжал работать в области книжной графики, один из ведущих художников издательства «Academia» («Эфиопика» Гелиодора, 1932 год; «Комедии» Аристофана, 1934 год, и другие).
В 1941-1942 годах исполнил многочисленные рисунки и акварели - виды блокадного Ленинграда.
В конце 1942 года эвакуирован в Алма-Ату.
С конца 1950-х годов занимался преимущественно станковой графикой (литография, ксилография, гравюры резцом и сухой иглой на металле), исполнял виды Москвы, акварельные натюрморты, избирая самые простые мотивы (цветы, фрукты, раковины, посуда и так далее).
Преподавал в Ленинградском художественно-техническом институте (1924-1931 года; профессор).