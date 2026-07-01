МИТРИДАТ VIII

МИТРИДА́Т VIII. Царь Бос­пор­ско­го го­су­дар­ст­ва (39/40-44/45 года).

За­нял трон по пра­ву на­сле­до­ва­ния во­пре­ки ре­ше­нию римского императора Ка­ли­гу­лы пе­ре­дать власть пон­тий­ско­му ца­рю По­ле­мо­ну II.

В 39/40-42 годах че­ка­нил собственную мо­не­ту.

В 41 году император Клав­дий под­твер­дил его пол­но­мо­чия. Же­ла­ние Митрадата VIII до­бить­ся не­за­ви­си­мо­сти Бос­по­ра от Римской им­пе­рии вы­зва­ло ос­лож­не­ние бос­по­ро-римских от­но­ше­ний.

В 44-45 годах (по другим дан­ным, в 42-43 годах) римские вой­ска под ко­мандованием Ав­ла Ди­дия Гал­ла вторг­лись в Бос­пор­ское государство с це­лью ут­вер­жде­ния там млад­ше­го бра­та Митридата VIII - Ко­ти­са.

Вы­тес­нен­ный в Северное При­азо­вье Митридат VIII был взят в плен и в 49 году от­прав­лен в Рим.

Каз­нён императором Галь­бой за уча­стие в по­ли­тическом за­го­во­ре Ним­фи­дия.