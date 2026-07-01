МИТРИДАТ VIII
МИТРИДА́Т VIII. Царь Боспорского государства (39/40-44/45 года).
Занял трон по праву наследования вопреки решению римского императора Калигулы передать власть понтийскому царю Полемону II.
В 39/40-42 годах чеканил собственную монету.
В 41 году император Клавдий подтвердил его полномочия. Желание Митрадата VIII добиться независимости Боспора от Римской империи вызвало осложнение боспоро-римских отношений.
В 44-45 годах (по другим данным, в 42-43 годах) римские войска под командованием Авла Дидия Галла вторглись в Боспорское государство с целью утверждения там младшего брата Митридата VIII - Котиса.
Вытесненный в Северное Приазовье Митридат VIII был взят в плен и в 49 году отправлен в Рим.
Казнён императором Гальбой за участие в политическом заговоре Нимфидия.