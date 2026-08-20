ДИОНИС
ДИОНИС (Διόνυσος), Бахус, Вакх - в греческой религии и мифологии (смотите в статье Древняя Греция) бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, виноделия.
Божество восточного (лидийско-фригийского или фракийского) происхождения. Хотя имя Дионис встречается на табличках критского письма XIV века до нашей эры, повсеместное распространение культа в Древней Греции относится к VIII-VII векам до нашей эры (периоду формирования полисов, а затем полисной демократии), когда культ Диониса стал вытеснять культы местных богов и героев. Как божество земледельческого круга, бог плодоносных сил природы, Дионис противопоставлялся Аполлону - как божеству прежде всего родовой аристократии. Народная основа культа Диониса отразилась в мифах о незаконном рождении бога, его борьбе за право войти в число олимпийских богов.
Согласно основному мифу, Дионис - сын Зевса и Семелы (дочери царя Фив Кадма). По наущению ревнивой жены Зевса Геры Семела попросила Зевса явиться к ней во всём своём величии, и тот, представ в сверкании молний, испепелил огнём смертную Семелу. Зевс выхватил из пламени недоношенного младенца и зашил его в своё бедро. В положенное время Зевс родил Диониса, распустив швы на бедре, и потом отдал младенца на воспитание нисейским нимфам (или сестре Семелы). Когда Гера вселила в Диониса безумие, он начал скитаться по Египту и Сирии, во Фригии богиня Кибела - Рея исцелила Диониса и приобщила к своим оргиастическим мистериям. Во время плавания с острова Икария на остров Наксос Диониса похитили пираты, которые стали свидетелями его удивительных превращений: оковы спали с рук закованного ими Диониса; оплетя виноградной лозой и плющом мачту и паруса корабля, он явился в облике медведя, затем льва, а сами пираты, в страхе бросившиеся в море, превратились в дельфинов.
Греки связывают с Дионисом открытие виноградной лозы. Связь с растительными силами природы подчёркивается эпитетами Диониса: Эвий («плющ», «плющевой»), «виноградная гроздь»; зооморфное прошлое Диониса отражено в его оборотничестве и представлениях о Дионисе-быке, Дионисе-козле. Символом Диониса как бога плодоносящих сил земли был фаллос.
На острове Наксос Дионис полюбил Ариадну, покинутую Тесеем, похитил её и на о. Лемнос вступил с ней в брак. Везде, где появлялся Дионис, он учреждал свой культ и обучал людей виноградарству и виноделию. В шествии Диониса, носившем экстатический характер, участвовали вакханки, сатиры, менады, или бассариды (одно из прозвищ Диониса - Бассарей) с тирсами (жезлами), увитыми плющом. В трагедии «Вакханки» Еврипида вакханки, охваченные безумием и опоясанные змеями, сокрушают всё на своём пути. С криками «Вакх, Эвое» они славят Диониса-Бромия («шумного», «бурного»), бьют в тимпаны, упиваясь кровью растерзанных диких животных, высекая из земли своими тирсами мёд и молоко, вырывая из земли деревья и увлекая за собой толпы женщин и мужчин. Мистерии в честь Диониса получили название Дионисии. Дионис почитался как Лиэй («освободитель»), избавляющий людей от мирских каждодневных забот и размеренного быта.
В число 12 олимпийских богов Дионис вошёл поздно. В Дельфах он стал почитаться наряду с Аполлоном. Из религиозно-культовых обрядов, посвящённых Дионису, возникла древнегреческая трагедия (греческое слово «трагедия», буквально - песнь о козле или песнь козлов, то есть козлоногих сатиров - спутников бога).
В эллинистическое время культ Диониса сливается с культом фригийского бога Сабазия (Сабазий - также прозвище Диониса). В Риме Дионис почитался под именем Вакха (отсюда вакханки, вакханалии) или Бахуса. Отождествлялся с Осирисом, эллинистическим египетским богом Сераписом, Митрой, Адонисом, римским Либером.
Изображения Диониса в виде пожилого мужчины с заострённой бородкой и в восточном одеянии поверх туники, в окружении свиты из сатиров, менад, силенов и кентавров появляются на произведениях древнегреческой вазописи с VI века до нашей эры. Сюжеты, связанные с Дионисом, украшали сосуды для питья (на килике Эксекия Дионис представлен пирующим после нападения на него пиратов). Часто фигура Диониса составляла пару с Гераклом. Диониса изображали среди олимпийцев (восточный фронтон Парфенона, 438-432 годы до нашей эры, Британский музей, Лондон), сражающимся с тирренцами (рельеф на памятнике Лисикрату в Афинах, около 335 года до нашей эры); в эллинистический и римский периоды - в виде прекрасного юноши (в статуарной пластике, в вазописи, на рельефах саркофагов, например «Дионис и Ариадна», около 230-235 годов нашей эры, Лувр, Париж), в мозаиках и фресках («Дионис и Геракл», мозаика из Антиохии, начало III века нашей эры, Музей искусств Принстонского университета). Атрибуты Диониса - шишка пинии (символ плодородия), гроздь винограда, инжир, канфар, тирс - увитый плющом жезл («Дионис», римская копия II века нашей эры греческого оригинала IV века до нашей эры, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Нередко спутники Диониса - животные, которые являются его символами: осёл, пантера или леопард («Дионис на леопарде», II век до нашей эры, Делос, музей). Дионис присутствует в мифологических сценах «Свадьба Пелея и Фетиды», «Возвращение Гефеста на Олимп» и «Гигантомахия».
В средневековой книжной иллюстрации фигура Диониса служила олицетворением осени или месяца октября. Античные дионисийские сюжеты возвращаются в европейское изобразительное искусство в конце XV века (скопированная с древнеримского саркофага сцена «Вакханалия с винным мехом» на гравюре А. Мантеньи, около 1470 года, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) и становятся особенно популярными в XVI-XVII века: «Вакх» (М. да Караваджо, 1595-1597 годы, галерея Уффици, Флоренция), «Детство Вакха» (Н. Пуссен, около 1624-1625 годов, Лувр, Париж), «Вакх и Ариадна» (Тициан, 1520-1523 годы, Национальная галерея, Лондон) и «Триумф Вакха» (Д. Веласкес, 1628-1629 годы, Прадо, Мадрид). К теме вакханалии обращались А. Дюрер, М. ван Хемскерк, Тициан, П.П. Рубенс, Я. Йорданс, Пуссен и другие. Среди других олимпийцев Дионис изображается в сюжетах «Пиршество богов» (Джованни Беллини, 1514 год, Национальная галерея искусства, Вашингтон) и «Совет богов» (Рубенс, 1621-1625 годы, Лувр, Париж). Скульпторы Возрождения (Микеланджело, Я. Сансовино) и классицизма конца XVIII - начала XIX веков (И.Г. фон Даннеккер, Б. Торвальдсен) создавали статуи Диониса, ориентируясь на античные образцы.
Иллюстрации:
«Дионис». Фрагмент росписи краснофигурной амфоры «мастера Клеофрада». Около 500 до нашей эры. Собрания античного искусства (Мюнхен).
Архив БРЭ.
«Дионис в ладье». Роспись килика. Около 535-530 до нашей эры. Вазописец Эксекий. Собрания античного искусства (Мюнхен).
Архив БРЭ.
«Вакх и Ариадна». Картина Тициана. 1520-1523. Национальная галерея (Лондон).
Архив БРЭ.