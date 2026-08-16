МИТРА

МИ́ТРА. Древнеиранское божество.

Митра свя­зан с иде­ей до­го­во­ра, во­пло­ща­ет доб­ро­же­лательную сто­ро­ну бо­же­ст­вен­ной сущ­но­сти, га­рант су­ще­ст­вую­щих в ми­ре от­но­ше­ний. Вы­сту­па­ет так­же как бог днев­но­го све­та, солн­ца.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Аве­сте.

В ис­то­рических ис­точ­ни­ках трак­ту­ет­ся как пер­со­ни­фи­ци­рованное по­ня­тие до­го­во­ра и во мно­гих слу­ча­ях пе­ре­во­дит­ся не как имя соб­ст­вен­ное, а как «до­го­вор».

Митра при­пи­сы­ва­ют­ся ор­га­ни­за­ция и упо­ря­до­чи­ва­ние жиз­ни на зем­ле, ох­ра­на стра­ны от раз­до­ра и вой­ны, обес­пе­че­ние со­гла­сия ме­ж­ду людь­ми. Митра вы­сту­па­ет так­же в ро­ли уст­рои­те­ля при­род­но­го кос­мо­са: на­пол­ни­те­ля рек и во­до­ёмов, хо­зяи­на до­ж­дей, па­ст­бищ, уро­жа­ев.

Свя­зан­ный с бо­ги­ней пло­до­ро­дия Ар­дви­су­рой Ана­хи­той, Митра по­чи­тал­ся с ин­до­иран­ской эпо­хи (в Ми­тан­ни, Древ­ней Ин­дии), позд­нее во­шёл в пан­те­он зо­роа­ст­риз­ма и ми­фо­ло­гической сис­те­мы, рас­про­стра­нён­ные в ря­де ира­ни­зи­ро­ван­ных или на­хо­див­ших­ся под иранским влия­ни­ем об­лас­тей Пе­ред­ней Азии, а так­же за её пре­де­ла­ми.

В по­след­ние ве­ка до н. э. воз­ник­ла осо­бая ре­ли­гия с куль­том Митра - мит­ра­изм, по­лу­чив­шая рас­про­стра­не­ние в эл­ли­ни­стическом ми­ре, с I века н. э. - в Ри­ме, со II века - по всей Римской им­пе­рии, осо­бен­но сре­ди римских ле­гио­нов в по­гра­нич­ных про­вин­ци­ях.

Со второй половины III века римские им­пе­ра­то­ры (Ав­ре­ли­ан, Ди­ок­ле­ти­ан и др.) по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли куль­ту Митра. Во II-IV веках мит­ра­изм был од­ним из главных со­пер­ни­ков хри­сти­ан­ст­ва.

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