МИТРА
МИ́ТРА. Древнеиранское божество.
Митра связан с идеей договора, воплощает доброжелательную сторону божественной сущности, гарант существующих в мире отношений. Выступает также как бог дневного света, солнца.
Впервые упоминается в Авесте.
В исторических источниках трактуется как персонифицированное понятие договора и во многих случаях переводится не как имя собственное, а как «договор».
Митра приписываются организация и упорядочивание жизни на земле, охрана страны от раздора и войны, обеспечение согласия между людьми. Митра выступает также в роли устроителя природного космоса: наполнителя рек и водоёмов, хозяина дождей, пастбищ, урожаев.
Связанный с богиней плодородия Ардвисурой Анахитой, Митра почитался с индоиранской эпохи (в Митанни, Древней Индии), позднее вошёл в пантеон зороастризма и мифологической системы, распространённые в ряде иранизированных или находившихся под иранским влиянием областей Передней Азии, а также за её пределами.
В последние века до н. э. возникла особая религия с культом Митра - митраизм, получившая распространение в эллинистическом мире, с I века н. э. - в Риме, со II века - по всей Римской империи, особенно среди римских легионов в пограничных провинциях.
Со второй половины III века римские императоры (Аврелиан, Диоклетиан и др.) покровительствовали культу Митра. Во II-IV веках митраизм был одним из главных соперников христианства.