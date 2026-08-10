МИТОК

МИ́ТОК. Ком­плекс па­мят­ни­ков па­лео­ли­та в Среднем По­пру­тье (ком­му­на Ми­ток, уезд Бо­то­ша­ни, Ру­мы­ния).

Наи­бо­лее из­вест­на сто­ян­ка миток – Ма­лу-Гал­бен на мы­су тер­ра­сы р. Прут и ру­чья Ги­ре­ни. От­кры­та в 1885 году гео­ло­гом Г. Ште­фэ­не­ску.

В 1930-е года про­вёл раз­вед­ки Н. Н. Мо­ро­шан, в 1956–1957 года – стра­ти­гра­фические ра­бо­ты К. С. Ни­ко­лае­ску-Плоп­шор.

Сис­те­ма­тические рас­коп­ки В. Чи­ри­ки с 1978 года, с 1990 года совмесно с бельгийским ар­хео­ло­гом М. От­том, гео­ло­гом П. Ха­сар­тсом и других семи куль­тур­ных сло­ёв: три (I–III) – Оринь­я­ка, четыре (IV–VII) – Восточного Гра­вет­та; ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты от 33 до 20 тыс. лет на­зад. Об­на­ру­же­ны ко­ст­ри­ща, ско­п­ле­ния фау­ни­стических ос­тат­ков (пе­щер­ный лев, мед­ведь, бла­го­род­ный и се­вер­ный оле­ни, пер­во­быт­ный бык, би­зон, ло­шадь, но­со­рог), рас­ще­п­лён­но­го крем­ня, из­де­лия из кос­ти и бив­ня. Че­ре­па ма­мон­тов, по мне­нию В. Чи­ри­ки, бы­ли объ­ек­том со­би­ра­тель­ст­ва для ис­поль­зо­ва­ния в строи­тель­ст­ве.

Во вто­ром гра­ветт­ском слое (V) – оваль­ная под­вес­ка с про­свер­лённым в цен­тре от­вер­сти­ем, вы­ре­зан­ная из ме­ло­вой кор­ки, как пра­ви­ло по­кры­ваю­щей ис­поль­зо­вав­шее­ся на сто­ян­ке крем­нё­вое сы­рьё. Её по­верх­но­сти и края ор­на­мен­ти­ро­ва­ны вре­зан­ны­ми ли­ния­ми и бо­розд­ка­ми.

Сто­ян­ка миток - Пы­ры­ул-луй-Ис­т­ра­те об­на­ру­же­на в 1902 году гео­ло­гом Й. Т. Си­мио­не­ску, в 1930-е годы - раз­вед­ки Н. Н. Мо­ро­ша­на, в 1972-1978 - рас­коп­ки В. Чи­ри­ки. Четыре куль­тур­ных слоя : 1– Оринь­я­ка, 3 – Восточная Гра­вет­та; ма­те­ри­ал бли­зок из­вест­но­му по мито - Ма­лу-Гал­бен.

В 1974 году В. Чи­ри­ка от­крыл ме­сто­на­хо­ж­де­ние миток - Ва­леа-луй-Стан, ко­то­рое рас­ка­пы­вал с 1977 года до конца 1980-х годов. Пред­ме­ты из рас­ще­п­лён­но­го крем­ня бы­ли рас­сея­ны в тол­ще вскры­тых от­ло­же­ний.

По мне­нию В. Чи­ри­ки, кол­лек­ция име­ет как оринь­як­ские, так и гра­ветт­ские чер­ты, от­но­сит­ся к ран­не­му Гра­вет­ту, пе­рио­ду Штил­фрид B (30–25 тыс. лет на­зад).

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