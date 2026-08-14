МИТЛА

МИ́ТЛА. Ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков и го­род са­по­те­ков IX века-1553 года на реке Рио-Мит­ла (на высоте 1688 м), на вос­то­ке до­ли­ны Оа­ха­ка (штат Оа­ха­ка, юг Мек­си­ки).

В 1533 году, до раз­ру­ше­ния, Митла по­се­тил пап­ский нун­ций М. де Ва­лен­сия, что опи­сал Т. де Бе­на­вен­те (Мо­то­ли­ния) в середине XVI века.

С 1580 года конца XIX века не­од­но­крат­но осу­ще­ст­в­ля­лись опи­са­ния и об­сле­до­ва­ния, в том числе с за­ри­сов­ка­ми.

Рас­коп­ки с 1880 года (американский ар­хео­лог М. Х. Са­вил и другие), наи­бо­лее мас­штаб­ные в 1934-1935 годах (А. Ка­со, Д. Ру­бин), 1961 году (И. Бер­наль и Дж. Пад­док).

Сис­те­ма­тическое об­сле­до­ва­ние ок­ру­ги в 1967 году (американские ар­хео­ло­ги Дж. Б. Гриф­фин, Дж. Кан­дифф), ис­сле­до­ва­ние пе­щер­ных стоя­нок в 1980-е года (американский ар­хео­лог К. Флан­не­ри).

Рес­тав­рационные ра­бо­ты с 1901 года(Л. Бат­рес), современные - с 1990 (Н. Роб­лес Гар­сия, А. Мо­рей­ра Ки­рос).

В рай­оне Митля ис­сле­до­ван ряд су­хих пе­щер со сто­ян­ка­ми ар­ха­ической эпо­хи (около 8000–2500 лет до н. э.), в том числе Ги­ла-На­киц с древ­ней­ши­ми для ре­гио­на сле­да­ми до­ме­сти­ка­ции рас­те­ний (ты­к­ва обык­но­вен­ная и гор­лян­ка, около 8000 лет; ку­ку­ру­за, около 4300 лет).

Древ­ней­шие по­се­ле­ния зем­ле­дель­цев близ Митлы - со второй половины второго тысячилетия до н. э. Ко II веку до н. э. поя­вил­ся по­сё­лок и на тер­ри­то­рии Митлы (южный бе­рег Рио-Мит­ла), к на­ча­лу н. э. он рас­ши­рил­ся на северный бе­рег.

С X века Митла ста­но­вит­ся од­ним из круп­ней­ших го­ро­дов Оа­ха­ки (пло­щадь городского яд­ра около 2 км2 с при­го­ро­да­ми – около 20 км2), вклю­чал три основные (Иг­ле­сия, Ко­лум­нас, Фор­та­ле­са) и три мень­ших (Каль­ва­рио или Адо­бе, Ар­ройо, Южная груп­па) ар­хитектуры груп­пы. В Ко­лум­нас рас­по­ла­га­лись основной административный ком­плекс - «Двор по­гре­бе­ний» (по­строй­ки с ко­лон­на­да­ми во­круг центрального дво­ра, ле­жа­ще­го над кре­сто­об­раз­ны­ми в пла­не гроб­ни­ца­ми , раз­граб­лен­ны­ми в испанский пе­ри­од); храм и ре­зи­ден­ция вер­хов­но­го жре­ца (са­по­тек­ское «уи­ха­тао») – «Зал ко­лонн».

В двух километрах к севе­ро-за­па­ду на­хо­ди­лась Фор­та­ле­са – ка­мен­ная кре­пость X-XVI веков на ска­ли­стом хол­ме, ещё ряд ук­ре­п­ле­ний на хол­мах рас­по­лага­лись да­лее к се­ве­ру.

Сте­ны зда­ний ук­ра­ша­лись мо­за­ич­ным ме­ан­дром (исп. grecas) из вул­ка­нического ту­фа и другими мотивами. По­ли­хром­ные рос­пи­си в сти­ле Миш­те­ка – Пу­эб­ла (XIII-XV века) ук­ра­ша­ли при­то­ло­ки зда­ний в груп­пах Иг­ле­сия и Ар­ройо, в Ко­лум­нас – при­то­ло­ку гроб­ни­цы 2; основные те­мы: жерт­во­при­но­ше­ния, ми­фо­ло­гические и во­енные сце­ны, изо­бра­же­ния пра­ви­те­лей и зна­ти, ан­тро­по­морф­ных бо­жеств, встре­ча­ют­ся ка­лен­дар­ные и то­по­ни­мические ие­рог­ли­фы.

В при­го­ро­дах бы­ли тер­рас­ные по­ля для вы­ра­щи­ва­ния ку­ку­ру­зы, ага­вы, до­бы­вал­ся и об­ра­ба­ты­вал­ся кре­мень, хал­це­дон; ис­сле­до­ва­на мас­тер­ская по об­ра­бот­ке об­си­диа­на.

По дан­ным письменных ис­точ­ни­ков, в начале XVI века пра­ви­тель Митлы, но­сив­ший ти­тул «ко­ка гуа­ла­нис», под­чи­нял­ся ца­рю Саа­чи­лы (го­су­дар­ст­ва на юге до­ли­ны Оа­ха­ки), но Митла бы­ла важ­ней­шим ре­лигиозным цен­тром всей Оа­ха­ки. По­сле испанского за­вое­ва­ния на мес­те Митлы был ос­но­ван го­род Сан-Паб­ло-Ви­лья-де-Мит­ла.

В 1553 году испанский ар­хи­епи­скоп Оа­ха­ки при­ка­зал раз­ру­шить хра­мы Митлы на их руи­нах бы­ли воз­двиг­ну­ты ча­сов­ня Каль­ва­рио (1554–1555 года), церковь Апо­сто­ла Пав­ла (около 1590 года; пе­ре­строе­на в 1900 году).

Важ­ней­шие из пе­щер со сле­да­ми древ­них стоя­нок в ра­й­о­не Митлы вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­следия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)