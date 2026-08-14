МИТЛА
МИ́ТЛА. Комплекс археологических памятников и город сапотеков IX века-1553 года на реке Рио-Митла (на высоте 1688 м), на востоке долины Оахака (штат Оахака, юг Мексики).
В 1533 году, до разрушения, Митла посетил папский нунций М. де Валенсия, что описал Т. де Бенавенте (Мотолиния) в середине XVI века.
С 1580 года конца XIX века неоднократно осуществлялись описания и обследования, в том числе с зарисовками.
Раскопки с 1880 года (американский археолог М. Х. Савил и другие), наиболее масштабные в 1934-1935 годах (А. Касо, Д. Рубин), 1961 году (И. Берналь и Дж. Паддок).
Систематическое обследование округи в 1967 году (американские археологи Дж. Б. Гриффин, Дж. Кандифф), исследование пещерных стоянок в 1980-е года (американский археолог К. Фланнери).
Реставрационные работы с 1901 года(Л. Батрес), современные - с 1990 (Н. Роблес Гарсия, А. Морейра Кирос).
В районе Митля исследован ряд сухих пещер со стоянками архаической эпохи (около 8000–2500 лет до н. э.), в том числе Гила-Накиц с древнейшими для региона следами доместикации растений (тыква обыкновенная и горлянка, около 8000 лет; кукуруза, около 4300 лет).
Древнейшие поселения земледельцев близ Митлы - со второй половины второго тысячилетия до н. э. Ко II веку до н. э. появился посёлок и на территории Митлы (южный берег Рио-Митла), к началу н. э. он расширился на северный берег.
С X века Митла становится одним из крупнейших городов Оахаки (площадь городского ядра около 2 км2 с пригородами – около 20 км2), включал три основные (Иглесия, Колумнас, Форталеса) и три меньших (Кальварио или Адобе, Арройо, Южная группа) архитектуры группы. В Колумнас располагались основной административный комплекс - «Двор погребений» (постройки с колоннадами вокруг центрального двора, лежащего над крестообразными в плане гробницами, разграбленными в испанский период); храм и резиденция верховного жреца (сапотекское «уихатао») – «Зал колонн».
В двух километрах к северо-западу находилась Форталеса – каменная крепость X-XVI веков на скалистом холме, ещё ряд укреплений на холмах располагались далее к северу.
Стены зданий украшались мозаичным меандром (исп. grecas) из вулканического туфа и другими мотивами. Полихромные росписи в стиле Миштека – Пуэбла (XIII-XV века) украшали притолоки зданий в группах Иглесия и Арройо, в Колумнас – притолоку гробницы 2; основные темы: жертвоприношения, мифологические и военные сцены, изображения правителей и знати, антропоморфных божеств, встречаются календарные и топонимические иероглифы.
В пригородах были террасные поля для выращивания кукурузы, агавы, добывался и обрабатывался кремень, халцедон; исследована мастерская по обработке обсидиана.
По данным письменных источников, в начале XVI века правитель Митлы, носивший титул «кока гуаланис», подчинялся царю Саачилы (государства на юге долины Оахаки), но Митла была важнейшим религиозным центром всей Оахаки. После испанского завоевания на месте Митлы был основан город Сан-Пабло-Вилья-де-Митла.
В 1553 году испанский архиепископ Оахаки приказал разрушить храмы Митлы на их руинах были воздвигнуты часовня Кальварио (1554–1555 года), церковь Апостола Павла (около 1590 года; перестроена в 1900 году).
Важнейшие из пещер со следами древних стоянок в районе Митлы включены в список Всемирного наследия.