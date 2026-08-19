«МИТЬКИ»
«МИТЬКИ́» .Российское художественное объединение (группа художников) в Санкт-Петербурге.
Известные ещё по выставкам ленинградского андерграунда 1970-х годов, члены группы (Д.В. Шагин, по имени которого «Митьки» получили своё название; А.А. Кузнецов, В.И. Тихомиров, А.А. Филиппов, О.А. Флоренская, А.О. Флоренский, В.Е. Яшке) создали объединение «Митьки» в середине 1980-х годов.
Истоки художественного мировоззрения «Митьки», противопоставляющих себя как академизму, так и авангарду, восходят к неопримитивизму М.Ф. Ларионова, традициям русского лубка, вывески, «низовой» городской культуры.
Их отличают неприятие всякой нормативности и официозности, отношение к творчеству как к игре, провокативное обращение к банальности на грани китча. «Митьки» принимают активное участие в деятельности близкого им по духу творчества объединения «Красный матрос» (основано в 1995 году).