«МИТЬКИ»

«​МИТЬКИ́» . Российское ху­дожественное объ­е­ди­не­ние (груп­па ху­дож­ни­ков) в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Из­вест­ные ещё по вы­став­кам ле­нинградского ан­дер­гра­ун­да 1970-х годов, чле­ны груп­пы (Д.В. Ша­гин, по име­ни ко­то­ро­го «Митьки» по­лу­чи­ли своё название; А.А. Куз­не­цов, В.И. Ти­хо­ми­ров, А.А. Фи­лип­пов, О.А. Фло­рен­ская, А.О. Фло­рен­ский, В.Е. Яш­ке) соз­да­ли объ­е­ди­не­ние «Митьки» в середине 1980-х годов.

Ис­то­ки ху­дожественного ми­ро­воз­зре­ния «Митьки», про­ти­во­пос­тав­ляю­щих се­бя как ака­де­миз­му, так и аван­гар­ду, вос­хо­дят к не­оп­ри­ми­ти­виз­му М.Ф. Ла­рио­но­ва, тра­ди­ци­ям русского луб­ка , вы­вес­ки, «ни­зо­вой» городской куль­ту­ры.

Их от­ли­ча­ют не­при­ятие вся­кой нор­ма­тив­но­сти и офи­ци­оз­но­сти, от­но­ше­ние к твор­че­ст­ву как к иг­ре, про­во­ка­тив­ное об­ра­ще­ние к ба­наль­но­сти на гра­ни кит­ча . «Митьки» при­ни­ма­ют ак­тив­ное уча­стие в дея­тель­но­сти близ­ко­го им по ду­ху творчества объ­е­ди­не­ния «Крас­ный мат­рос» (ос­но­ва­но в 1995 году).

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