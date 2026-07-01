МИТИЛЕНА

Митилена — греческий полис, расположенный на восточном побережье о. Лесбос и прилегающем к нему островке. Наивысшего расцвета М. достигла в эпоху архаики, превратившись в крупный политический, экономический и культурный центр. М. — родина прославленных лириков Алкея и Сапфо, логографа Гелланика. По разным версиям мифологической традиции, город получил свое название или по имени дочери царя Макара — основателя Лесбоса, или по имени амазонки. Современные исследователи предполагают анатолийское происхождения этого названия. М. значительно отличалась от остальных полисов Лесбоса, будучи ориентированной больше на внешний мир, чем на внутренний. Обладая значительным флотом, М. активно участвовала в заморской торговле и основании колоний, главным образом в Троаде, где столкнулась с интересами Афин, что привело к Сигейскому конфликту. М. была единственным эолийским полисом среди основателей общеэллинского святилища в Навкратисе (Египет). Период с середины VII в. до н. э. до 1-й четверти VI в. до н. э. — время кровопролитной борьбы между аристократическими гетериями за единоличное правление, в результате которой к власти пришел Питтак. В последующие эпохи полис не утратил своего значения и название М. широко использовалось по отношению ко всему острову.

Лит .: Kurke L . Crisis and Decorum in Sixth-Century Lesbos: Reading Alkaios Otherwise // Quaderni Urbinati di Cultura Classica, New Series. Vol. 47/2. 1994. P. 67—92; Spencer N . Exchange and Stasis in Archaic Mytilene // Alternatives to Athens: Varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece / Eds. R. Brock, S. Hodkinson. Oxford, 2000. P. 68—81. Е. И. Соломатина.