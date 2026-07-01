МИТХУНА

МИТХУ́НА. В буд­дий­ском и ин­дуи­ст­ском тан­триз­ме ри­ту­аль­ное со­во­ку­п­ле­ние парт­нё­ров по тан­три­ст­ской прак­ти­ке.

Цель митхуна - пре­одо­ле­ние двой­ст­вен­но­сти, ко­то­рое дос­ти­га­ет­ся че­рез суб­ли­ма­цию и ду­хов­ное пре­об­ра­же­ние аф­фек­тив­ных и жи­вот­ных про­яв­ле­ний че­ло­ве­че­ской при­ро­ды.

Митхуна трак­ту­ет­ся как со­еди­не­ние про­ти­во­по­лож­но­стей, сре­ди ко­то­рых наи­бо­лее час­то упо­ми­на­ют­ся: муж­ское и жен­ское, ак­тив­ное и пас­сив­ное, прадж­ня и упая (ис­кус­ные сред­ст­ва), чис­тое соз­на­ние-Ши­ва и энер­гия-Шак­ти, ин­ди­ви­ду­аль­ное «я» и выс­шее на­ча­ло (Брах­ман) и тому подобное.

Митхуна по­ни­ма­ет­ся и как кон­крет­ное фи­зическое дей­ст­вие, и как внутреннее ду­хов­ное пре­об­ра­зо­ва­ние че­ло­ве­че­ской при­ро­ды парт­нё­ров с по­мо­щью осо­бых йо­ги­че­ских жес­тов-«пе­ча­тей» (муд­ра), поз, от­чёт­ли­во ви­зуа­ли­зи­ро­ван­ных об­ра­зов.

Ино­гда ис­поль­зо­ва­ние фи­зического сои­тия рас­смат­ри­ва­ет­ся как сви­де­тель­ст­во низ­ко­го уров­ня по­свя­ще­ния, и толь­ко его сим­во­лическое тол­ко­ва­ние счи­та­ет­ся при­ем­ле­мым для под­лин­ной сад­ха­ны (ду­хов­но­го пу­ти, реа­ли­за­ции). В не­ко­то­рых на­прав­ле­ни­ях тан­триз­ма митхуна для дос­ти­же­ния наи­бо­лее «ду­хов­ной эф­фек­тив­но­сти» бы­ла со­пря­же­на с различными по­ло­вы­ми из­вра­ще­ния­ми, пре­ж­де все­го ин­це­ст­но­го ха­рак­те­ра.

Митхуна яв­ля­ет­ся од­ной из со­став­ляю­щих прак­ти­ки пан­ча­ма­ка­ры - ри­ту­аль­но­го упот­реб­ле­ния «не­чис­тых» с точ­ки зре­ния ор­тодок­саль­ных ин­ду­из­ма и буд­диз­ма ве­ществ, ко­то­рые обо­зна­ча­ют­ся сло­ва­ми, на­чи­наю­щи­ми­ся на бу­к­ву «м»: мат­сья (по­еда­ние ры­бы), мам­са (по­еда­ние мя­са), мад­хья (упот­реб­ле­ние ал­ко­го­ля), муд­ра (упот­реб­ле­ние про­жа­рен­ных бо­бо­вых се­мян, об­ла­даю­щих воз­бу­ж­даю­щим дей­ст­ви­ем) и мит­ху­на.

В тан­три­че­ской ико­но­гра­фии рас­про­стра­не­ны изо­бра­же­ния пар бо­жеств в мо­мент мит­ху­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)