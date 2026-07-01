МИТХУНА
МИТХУ́НА. В буддийском и индуистском тантризме ритуальное совокупление партнёров по тантристской практике.
Цель митхуна - преодоление двойственности, которое достигается через сублимацию и духовное преображение аффективных и животных проявлений человеческой природы.
Митхуна трактуется как соединение противоположностей, среди которых наиболее часто упоминаются: мужское и женское, активное и пассивное, праджня и упая (искусные средства), чистое сознание-Шива и энергия-Шакти, индивидуальное «я» и высшее начало (Брахман) и тому подобное.
Митхуна понимается и как конкретное физическое действие, и как внутреннее духовное преобразование человеческой природы партнёров с помощью особых йогических жестов-«печатей» (мудра), поз, отчётливо визуализированных образов.
Иногда использование физического соития рассматривается как свидетельство низкого уровня посвящения, и только его символическое толкование считается приемлемым для подлинной садханы (духовного пути, реализации). В некоторых направлениях тантризма митхуна для достижения наиболее «духовной эффективности» была сопряжена с различными половыми извращениями, прежде всего инцестного характера.
Митхуна является одной из составляющих практики панчамакары - ритуального употребления «нечистых» с точки зрения ортодоксальных индуизма и буддизма веществ, которые обозначаются словами, начинающимися на букву «м»: матсья (поедание рыбы), мамса (поедание мяса), мадхья (употребление алкоголя), мудра (употребление прожаренных бобовых семян, обладающих возбуждающим действием) и митхуна.
В тантрической иконографии распространены изображения пар божеств в момент митхуны.