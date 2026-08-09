МИТЧЕЛЛ МАРГАРЕТ МАНЕРЛИН
МИ́ТЧЕЛЛ МА́РГАРЕТ МАНЕ́РЛИН. Американская писательница.
Родилась в семье южных плантаторов.
Изучала медицину в Смит-колледже (1918 год).
В 1922-1926 годах репортёр журнала «Атланта Джорнал» («The Atlanta Journal»).
Широкую известность Маргерет Манерлин Митчелл принёс роман «Унесённые ветром» («Gone with the wind», 1936 год, русский перевод 1982 год; экранизация В. Флеминга с участием В. Ли и К. Гейбла, 1939 год) - героическое и одновременно мелодраматическое повествование о судьбе молодой южанки Скарлетт О’Хара, противостоящей невзгодам Гражданской войны в США 1861-1965 годах и послевоенной разрухи: волевая женщина, готовая ради достижения своих целей переступить через нравственные принципы, предстаёт подлинной героиней Юга.
В романе, продолжившем традиции эпического повествования Дж. Голсуорси и У. Фолкнера, представлен «южный» взгляд на события гражд. войны, проблемы рабства, взаимоотношения белого и чёрного населения.