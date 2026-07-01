МИТАННИ

Митанни ( собств . Маиттанне) — древнее государство (XVI—XIII вв. до н. э.) в Верхней Месопотамии, одна из великих держав позднебронзового века. Примерно в начале XVII в. до н. э. в северной части Верхней Месопотамии на базе местного хурритского населения сложилось объединение Ханигальбат, именовавшееся также «страна Хурри» в единственном числе (как сильнейшая из хурритских политий — «стран Хурри» во множественном числе). Его правители носили хурритские имена, эпитеты «царь воинов хурри» и «сын бога Тешшуба», оно выступало как противник Вавилонии (около 1600 до н. э.) и Хеттского царства (около 1640 — 1560 до н. э., с перерывами). Около середины XVI в. до н. э. его престолом овладела династия, вышедшая из числа так называемых переднеазиатских ариев — групп индоарийского или близкого к нему происхождения, расселившихся с XVIII—XVII вв. до н. э. на Верхнем Евфрате и в Вост. Средиземноморье и известных в переднеазиатских источниках XVIII—XIII вв. до н. э. как «манда». Новая династия консолидировала государство и дала ему дополнительное название Маиттанне ( хурритск . «Страна Майтты или майттов», в стяженной форме «М.»), которое и стало главным. Группа «манда», давшая указанную династию, была уже достаточно хурритизирована. Цари династии носили личные хурритские и тронные индоарийские имена и использовали, наряду со старыми именованиями правителей Хурри-Ханигальбата, новые — титул «царь страны М.» и (вероятно, лишь в первый век правления) эпитет «царь воинов манда» вместе с прежним «царь воинов хурри». Первый известный по дошедшим источникам царь М. — Суттарна I сын Кирты (конец XVI в.).

М. возглавлял царь и его престолонаследник-главнокомандующий ( хурр. синагила). В общественной структуре выделялись высшая знать, служилые люди ( хурр. марйанне) и сельские и городские общины, крупнейшие из которых пользовались значительным влиянием. Существовало дворцовое (царское) хозяйство. М. славилось коневодством и обучением конно-колесничному делу (в котором применялась терминология индоарийского происхождения). В государственный пантеон М., в основном хурритский, вошли во второстепенной роли индоарийские божества Митра-Варуна (как двоица), Насатья и Индра. Верховным богом был хурритский Тешшуб.

К концу XVI в. до н. э. М. поставило в зависимость от себя царства Сирии, Хану на среднем Евфрате, ряд других объединений до Загроса и превратилось в великую державу. Она состояла из собственно царства М., практически не менявшего своих границ (со столицей в Вассоканне и территориальным ядром в Хабурском треугольнике), и большего или меньшего количества вассальных политий (включая большинство хурритских политий эпохи). В международных отношениях позднебронзового века М. в XV — начале XIII в. числилось одним из пяти «великих царств» охваченного этими отношениями пространства (наряду с Ахейским, Хеттским, Египетским и Вавилонским царствами). Конкурентами М. выступали Египет, с которым М. около века боролось за господство в Сирии, и Хеттское царство, с которым М. соперничало за контроль над Юго-Вост. Анатолией, включая царство Киццувадна, и над той же Сирией. Фараон Тутмос I отнял у М. Сев. Сирию (исход XVI в. до н. э.), однако митаннийский Парраттарна (1-я треть XV в. до н. э.) на время подчинял уже всю Сирию-Палестину, отбросив египтян, а также сменил хеттский контроль над Киццувадной митаннийским. Походы Тутмоса III и Аменхотепа II во 2—3-й четверти XV в. до н. э. периодически отбрасывали М. к Евфрату (тогда же Вавилония отторгла у М. среднеевфратскую Хану), а с середины XV в. до н. э. эпизоды хетто-египетской борьбы за Сирию чередовались с хеттскими попытками отнять ее у М. (при Тудхалии II около середины XV в. до н. э. и Хаттусилисе II около исхода XV в. до н. э.). Тем не менее митаннийский Сауссадаттар (середина XV в. до н. э.), продолжая борьбу за Сирию, разгромил Ашшур и обратил его в вассала М.

В конце XV — самом начале XIV в. до н. э. М. достигло успехов на обоих направлениях: войны с Египтом завершились при митаннийском Ардадаме I и египетском Тутмосе IV в конце XV в. до н. э. компромиссным миром, утвердившим за М. Сев. Сирию и установившим союз и традицию династических браков с Египтом, а хеттам было нанесено сокрушительное поражение, продвинувшее рубежи власти М. в Анатолию до гор Тавра и верхнего Галиса (включая Киццувадну).

После смерти Суттарны II (около 1380 до н. э.) династическая борьба ослабила М. Ашшур восстановил независимость. Хеттский Суппилиулиума I (2—3-я четверть XIV в. до н. э.) в так называемом сирийском набеге вновь захватил было Сирию, но митаннийский Тушратта (около 1380 — 1355) отбросил оттуда хеттов, возобновил связи М. с египетским Аменхотепом III и выдал за него дочь. Однако разрыв и война Тушратты со следующим фараоном, Эхнатоном, когда Тушратта отнял у Египта Амурру, Кадеш и Дамаск в Южн. Сирии, дали Суппилулиуме возможность провести против М. новую, так называемую первую сирийскую («одногодичную») войну, в которой он вновь захватил Сирию (включая земли, только что отнятые Тушраттой у Египта, что вызвало вскоре продолжительные хетто-египетские войны), после чего Тушратта был свергнут и убит своим сыном. Попытка М. вернуть Сирию привела к еще одной, так называемой второй сирийской («шестилетней») войне Суппидулиумы с М., в ходе которой хетты привели М. к расколу на западное царство («М.») во главе с хеттским ставленником Саттивассой, сыном Тушратты, и восточное («Ханигальбат») со столицей в Тайде во главе с другой ветвью митаннийской династии, враждебное хеттам и союзное Ашшуру; при этом М. утратило все вассальные владения, а его восточная окраина перешла к Ашшуру. Вскоре западное царство было поглощено восточным, и это М.-«Ханигальбат» с центром в Тайде продолжало существовать, сначала удерживая независимость, а потом превратившись в объект противоборства хеттов и ассирийцев и подчиняясь то тем, то другим (статус «великого царства» был им при этом и формально утрачен в пользу Ассирии в результате временной аннексии ассирийским царем Ададнерари I около 1280 до н. э.), пока не было окончательно уничтожено ассирийским царем Салманасаром I около 1260 до н. э. Воспоминания о М. как о былой всехурритской державе, однако, сохранились, и еще в Ахеменидской империи VI—V вв. хурриты именовались «матиенами» (термин, очевидно, произведенный от названия М.).

Лит. : Вильгельм Г . Древний народ хурриты. М., 1992; Wilhelm G . Mittan(n)i // Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie. Bd. 8. Berlin–New York, 1993—1997. P. 286—296. А. А. Немировский .