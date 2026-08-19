МИСТЕРИЯ
МИСТЕ́РИЯ (лат. mysterium, от греч. μυ-στήριον - таинство, тайна; согласно другой этимологии, от лат. ministerium - церковная служба) жанр средневекового театра (XIV-XVI века), инсценировка библейских (из Ветхого и Нового Заветов) и агиографических сюжетов.
Наибольшее развитие получила во Франции и в Англии, была распространена также в Германии, Италии и Испании.
Литератуную основу большинства мистерий составляли евангельские описания Рождества Христова, событий Страстной недели и Воскресения. Из Ветхого Завета особенной популярностью пользовались сюжеты о Сотворении мира, грехопадении, Всемирном потопе, Каине и Авеле, Аврааме и Исааке.
Во второй половине XIV века начали складываться так называемые мистериальные циклы, охватывавшие события священной истории от Сотворения мира до Страшного суда.
В средние века термин «мистерии» существовал только во Франции и Каталонии; в Англии он вошёл в употребление лишь в XVIII веке и обозначал мистериальные циклы, до этого мистерии отождествляли с мираклями; в остальных странах мистерии не выделяли среди прочих «духовных игр».
Мистерия возникла в результате развития и постепенного обмирщения литургической драмы. Первоначально мистерия была серией так называемых живых картин, сопровождаемых словесным комментарием. В середне XV века появились диалоги в форме ритмизованной прозы на народных языках с элементами латыни.
В период своего расцвета (середина XV-XVI веков) мистерия представляла собой многофигурную композицию с разветвлённым сюжетом, количество участников которой исчислялось сотнями, а объём текста достигал нескольких десятков тысяч стихов. Постановка митсерии осуществлялась на основе сценария, включавшего в себя перечень действующих лиц, ключевые реплики, план сцены, ремарки с детальным описанием мизансцен, жестов, реквизита и т. д. Авторами мистерии выступали учёные горожане (теологи, юристы, врачи), придававшие священному тексту светскую трактовку и занимательность. Письменная фиксация мистерии происходила обычно через 2-3 десятилетия после первой постановки и носила по необходимости избирательный характер.
Наиболее ранние издания мистерии относятся к середине XV века. К началу XVI века корпус мистериальных текстов полностью сложился.
Сохранились тексты «Аррасской мистерии» Эсташа Меркаде (1425 год), «Мистерии Страстей Господних» Арнуля Гребана (1452 год; обе - во Франции), так называемый Йоркский цикл мистерии Страстей Христовых (48 пьес неизвестных авторов, поставлен между 1376 и 1580 годами), Честерский цикл мистерии Пятидесятницы (1422 год - после 1521 года; оба - в Англии) и многие другие.
Мистерии были приурочены к церковным и светским праздникам, финансировались городскими властями и церковным советом и разыгрывались с раннего утра до позднего вечера на протяжении 3-4 дней (на раннем этапе) либо по несколько часов в день в продолжение многих недель. Организацией мистерией занимались городские цехи, с XV века - также актёрские братства; широкую известность получило «Братство Страстей Господних», в 1401- 1548 годы обладавшее монопольным правом на показ мистерий в Париже. В представлениях участвовали ремесленники, клир, монахи.
При постановке мистерии использовалось три типа сцены: передвижная, кольцевая и система т. н. беседок. В первом случае актёры «возили» отдельные эпизоды мистерии по улицам города, разыгрывая их на передвижных платформах (педжентах, от лат. pagina - страница; особенно характерны для Англии), представлявших собой двухъярусные повозки: на нижнем ярусе, закрытом от зрителей, исполнители переодевались, на верхнем - играли. Кольцевой помост с обозначенными на нём ячейками мироздания - т. н. местами (loci; рай, ад, Голгофа, храм, дворец и т. д.) возводили на ступенях сохранившихся античных амфитеатров. «Беседки» (также «павильоны», «палатки», «домики») сооружали на городской площади и в интерьерах храмов, располагая их в соответствии с семантикой символизируемых ими мест в иерархическом порядке по левую или правую сторону от Распятия, служившего универсальной точкой отсчёта.
Для мистерии характерны циклизация сюжетов, многослойность структуры драматического действия, перемежавшегося интермедиями; комедийная разработка жанровых эпизодов и сцен с участием дьявола, контрастировавших своим комизмом с сакральностью основну действия; тенденция к индивидуализации в трактовке комических персонажей и второстепенных действующих лиц; симультанная организация сценического пространства и полицентричность действия, происходившего одновременно в разных «местах»; сочетание канонических мизансцен и кодифицированных жестов с актёрской импровизацией, обилие сценических эффектов (фейерверки, наводнения, вознесение героев в рай и низвержение в ад и т. п.), для обеспечения которых применялась специальная машинерия (рычаги, блоки, трюмы и др.).
По образцу религиозной мистерии создавались также мистерии светского содержания, посвящённые историческим и полулегендарным событиям: французские мистерии «Осада Орлеана» (1429 год), «Разрушение Трои» (1452 год) и др.
На мистериальной сцене возникли моралите и фарс.
Влияние мистерий прослеживается в английской елизаветинской драме и испанском театре «золотого века» (драмы П. Кальдерона де ла Барки).
В XIX веке к форме мистерий обращались Дж. Байрон («Каин», 1821 год) и В.К. Кюхельбекер («Ижорский», части 1-2, изданы в 1835 году; часть 3, издана в 1939 году).
В первой половине XX века предпринимались попытки возродить мистерии как жанр драматической литературы: «Пришедший» (1903 год) А. Белого, «Благая весть Марии» (поставлен в 1912 году; окончательная редакция - 1948 год) П. Клоделя, «Убийство в соборе» (1935 год) Т.С. Элиота, «Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский» (1936 год) Ч. Уильямса, «Анна» и «Солдаты» (обе изданы в 1947 году) Е.Ю. Кузьминой-Караваевой и др. Пример переосмысления жанра мистерий в новом историческом контексте - «Мистерия-буфф» (поставлена в 1918 году, вторая редакия - в 1921 году) В.В. Маяковского.
Исторические источники:
Mystères inédits du quinzième siècle, publiés pour la première fois... / Par A. Jubinal. P., 1837. Vol. 1–2;
Dodsley R. A select collection of old English plays. 4th ed. L., 1876. Vol. 15.