МИСКИТО

МИСКИТО - ин­дей­ский на­род на вос­то­ке Гон­ду­ра­са (т. н. Мос­ки­тия) и се­ве­ро-вос­то­ке Ни­ка­ра­гуа (ав­то­ном­ная область Ат­лан­ти­ко- Нор­те и се­вер ав­то­ном­ной области Ат­лан­ти­ко-Сур).

Жи­вут по ат­лан­тическому по­бе­ре­жью ме­ж­ду мы­са­ми Ка­ма­рон и Пер­лас (Мос­ки­товый бе­рег) и по ре­кам Ко­ко (Се­го­вия) и Рио-Гран­де-де-Ма­та­галь­па. Чис­лен­ность в Ни­ка­ра­гуа 120,8 тысяч человек (2005 год, пе­ре­пись), в Гон­ду­ра­се 40 тысяч человек (2010 год, оцен­ка). Язык мис­ки­то ми­су­маль­пан­ской се­мьи (родственные на­ро­ды: ма­та­галь­па - 15,2 тысяч человек в Ни­ка­ра­гуа и су­мо - 9,8 тысяч человек в Ни­ка­ра­гуа, 1 тысяча человек в Гон­ду­ра­се). Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Го­во­рят так­же на мо­ски­то­во­бе­реж­ном (ни­ка­ра­гу­ан­ском) на­ре­чии западно-ка­риб­ско­го анг­ло-кре­оль­ско­го языка. Рас­про­стра­нён так­же испанский язык. В основном хри­стиа­не (главным образом мо­рав­ские бра­тья ).

Мискито сфор­ми­ро­ва­лись в XVII веке из сме­ше­ния ме­ст­ных ин­дей­цев (ве­ро­ят­но, близ­ких к су­мо) и нег­ров (в основном с по­тер­певших кру­ше­ние ра­бо­вла­дельческих су­дов). С середины XVII века до конца XIX века имели вож­де­ст­во. Во­ж­ди («ко­ро­ли») Мискито име­ли дру­жественные от­но­ше­ния с анг­ли­ча­на­ми, ус­та­но­вив­ши­ми про­тек­то­рат над Мос­ки­то­вым бе­ре­гом к середине XIX века (пер­вы­ми «ко­ро­ля­ми» бы­ли за­ве­зён­ные ан­гли­ча­на­ми с Ямай­ки нег­ры), и со­вер­ша­ли да­лё­кие на­бе­ги на ис­пан­ские и ин­дей­ские тер­ри­то­рии с це­лью за­хва­та ра­бов. Мискито под­дер­жи­ва­ли Анг­лию в Вой­не за не­за­ви­си­мость в Северной Аме­ри­ке 1775-1783 годов. Со­глас­но Лон­дон­ской кон­вен­ции 1786 года, анг­ли­ча­не ос­во­бо­ди­ли Мос­ки­то­вый бе­рег, но со­хра­ни­ли влия­ние над этой тер­ри­то­ри­ей. По­сле пе­ре­хо­да её к Ни­ка­ра­гуа (1860 год) бы­ла соз­да­на ре­зер­ва­ция Мискито, ли­к­ви­ди­ро­ван­ная, не­смот­ря на со­про­тив­ле­ние Мискито, в 1894 году. Во 2-й половине XIX века бы­ли об­ра­ще­ны в хри­сти­ан­ство мо­рав­ски­ми брать­я­ми. В 1926 году многие Мискито под­дер­жа­ли А.С. Сан­ди­но. В 1980-е годы они бо­ро­лись с сан­ди­ни­ст­ским пра­ви­тель­ст­вом. В 1987 году соз­да­ны ав­то­ном­ные об­лас­ти Ат­лан­ти­ко-Нор­те и Ат­лан­ти­ко- Сур. В 2009 году про­воз­гла­ше­на Об­щи­на на­ро­да Мос­ки­тии (Community Nation of Moskitia).

Тра­диционные за­ня­тия - руч­ное под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (рис, фа­соль, ку­ку­ру­за, ма­ни­ок, ба­на­ны), ры­бо­лов­ст­во, охо­та (в т. ч. на морских че­ре­пах с гар­пу­ном). Из­го­тав­ли­ва­ли оде­ж­ду из та­пы. В ос­но­ве тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции ле­жа­ли де­ре­вен­ские об­щи­ны и па­три­ли­ней­ные груп­пы (ки­амп), свя­зан­ные об­щим име­нем. Си­сте­ма род­ст­ва «дра­ви­дий­ско­го» ти­па (смотрите в статье Дра­ви­ды). Сиб­лин­ги де­ли­лись по от­но­си­тель­но­му по­лу. Брач­ное по­се­ле­ние па­три­ло­каль­ное. До начала XX века прак­ти­ко­ва­лись дву­сто­рон­ний кросс­ку­зен­ный брак, по­ли­ги­ния, от­ра­бот­ка за же­ну. С рас­па­дом крос­ску­зен­но­го бра­ка си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва пе­ре­шла к ге­не­ра­ци­он­но­му, за­тем к ли­ней­но­му ти­пу. С XVIII века боль­шин­ст­во муж­чин в при­бреж­ных райо­нах за­ня­ты от­ход­ни­чест­вом (до­бы­ча ома­ров и др.) и несколько ме­ся­цев в го­ду про­жи­ва­ют от­дель­но от се­мей в ла­ге­рях (чам­па). Как след­ст­вие у при­бреж­ных Мискито рас­про­стра­ни­лись мат­ри­ло­каль­ное по­се­ле­ние, боль­шие и ма­лые мат­ри­фо­каль­ные се­мьи (тайя); боль­шим ав­то­ри­те­том поль­зу­ют­ся стар­шие жен­щи­ны (ку­кас). Во внутренних об­ла­стях со­хра­ня­ет­ся па­три­ли­ней­ная ор­га­ни­за­ция. Рас­про­стра­не­на ве­ра в ду­хов-хо­зя­ев (да­ван), культ жен­ско­го бо­же­ст­ва с нес­коль­ки­ми гру­дя­ми (Яп­ти Мис­ри), кол­дов­ст­во, ша­ман­ст­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)