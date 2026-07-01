МИСКИТО
МИСКИТО - индейский народ на востоке Гондураса (т. н. Москития) и северо-востоке Никарагуа (автономная область Атлантико- Норте и север автономной области Атлантико-Сур).
Живут по атлантическому побережью между мысами Камарон и Перлас (Москитовый берег) и по рекам Коко (Сеговия) и Рио-Гранде-де-Матагальпа. Численность в Никарагуа 120,8 тысяч человек (2005 год, перепись), в Гондурасе 40 тысяч человек (2010 год, оценка). Язык мискито мисумальпанской семьи (родственные народы: матагальпа - 15,2 тысяч человек в Никарагуа и сумо - 9,8 тысяч человек в Никарагуа, 1 тысяча человек в Гондурасе). Письменность на основе латинской графики. Говорят также на москитовобережном (никарагуанском) наречии западно-карибского англо-креольского языка. Распространён также испанский язык. В основном христиане (главным образом моравские братья).
Мискито сформировались в XVII веке из смешения местных индейцев (вероятно, близких к сумо) и негров (в основном с потерпевших крушение рабовладельческих судов). С середины XVII века до конца XIX века имели вождество. Вожди («короли») Мискито имели дружественные отношения с англичанами, установившими протекторат над Москитовым берегом к середине XIX века (первыми «королями» были завезённые англичанами с Ямайки негры), и совершали далёкие набеги на испанские и индейские территории с целью захвата рабов. Мискито поддерживали Англию в Войне за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов. Согласно Лондонской конвенции 1786 года, англичане освободили Москитовый берег, но сохранили влияние над этой территорией. После перехода её к Никарагуа (1860 год) была создана резервация Мискито, ликвидированная, несмотря на сопротивление Мискито, в 1894 году. Во 2-й половине XIX века были обращены в христианство моравскими братьями. В 1926 году многие Мискито поддержали А.С. Сандино. В 1980-е годы они боролись с сандинистским правительством. В 1987 году созданы автономные области Атлантико-Норте и Атлантико- Сур. В 2009 году провозглашена Община народа Москитии (Community Nation of Moskitia).
Традиционные занятия - ручное подсечно-огневое земледелие (рис, фасоль, кукуруза, маниок, бананы), рыболовство, охота (в т. ч. на морских черепах с гарпуном). Изготавливали одежду из тапы. В основе традиционной социальной организации лежали деревенские общины и патрилинейные группы (киамп), связанные общим именем. Система родства «дравидийского» типа (смотрите в статье Дравиды). Сиблинги делились по относительному полу. Брачное поселение патрилокальное. До начала XX века практиковались двусторонний кросскузенный брак, полигиния, отработка за жену. С распадом кросскузенного брака система терминов родства перешла к генерационному, затем к линейному типу. С XVIII века большинство мужчин в прибрежных районах заняты отходничеством (добыча омаров и др.) и несколько месяцев в году проживают отдельно от семей в лагерях (чампа). Как следствие у прибрежных Мискито распространились матрилокальное поселение, большие и малые матрифокальные семьи (тайя); большим авторитетом пользуются старшие женщины (кукас). Во внутренних областях сохраняется патрилинейная организация. Распространена вера в духов-хозяев (даван), культ женского божества с несколькими грудями (Япти Мисри), колдовство, шаманство.