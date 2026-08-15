МИШО , ЖОЗЕФ-ФРАНСУА

Мишо ( фр. Michaud) , Жозеф-Франсуа (19.06.1767, Альбан — 30.09.1839, Пасси) — французский историк, писатель, публицист, издатель. Родился в семье нотариуса в Альбане (Сардинское королевство, Савойя). Учился в иезуитской коллегии в г. Бурк-ан-Брес. Поступил на работу в книжную инспекцию в Лионе и занялся литературным творчеством, переехал в Париж. Неоднократно менял политические позиции, в годы Французской революции XVIII в . преследовался за монархические взгляды, был заочно приговорен к смертной казни, бежал в Швейцарию и вскоре вернулся. Совместно с младшим братом Луи-Габриэлем в 1797 основал издательство «Giguet et Cie» (с 1810 «Michaud Freres», с 1813 «L. G. Michaud»). Занялся изучением крестовых походов, выпустил «Историю крестовых походов» с иллюстрациями Г. Доре («Histoire des croisades». Vol. 1—5. 1813—1822, рус. пер.: 1822—1836, 2-е изд., 1841). С 1806 вместе с братом начал издавать «Древнюю и новую универсальную биографию» («Biographie universelle, ancienne et moderne», 1811—1828). Поддержал Реставрацию Бурбонов , в 1815—1816 избирался в палату депутатов, получил пост королевского чтеца, но лишился его за выступления в защиту свободы печати. С 1817 редактировал роялистскую газету «La Quotidienne». Совместно с Ж.-Ж.-Ф. Пужула издал «Библиотеку крестовых походов» («Bibliotheque des croisades». 4 Vol., 1829), включавшую выдержки из европейских и арабских хроник, дипломатических документов, законодательных актов и других источников. Вместе с Пужула предпринял путешествие в Грецию и на Ближний Восток (1830—1831), издав обширную корреспонденцию. Опубликовал 32 тома мемуаров по истории Франции («Nouvelle collection de memoires pour servir a l’histoire de France depuis le XIIIe siecle jusqu’a nos jours». 1836—1839). Кавалер Ордена Почетного легиона (1812), член Французской академии (1813), Академии наук, литературы и искусств Савойи (1820).

Соч.: Histoire des Croisades. 7 vols. Paris, 1812—1822; История крестовых походов. М., 2020 (1822—1836, 1884, 1999, 2001, 2005). Л. А. Пименова.