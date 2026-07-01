МИРЗЕХАНОВ ВЕЛИХАН САЛМАНХАНОВИЧ

Родился в 1962 г. Окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского в 1984 г.

Кандидатская диссертация : Подлинный заирский национализм: теория и практика (1988).

Докторская диссертация : Интеллектуалы, власть и общество в Черной Африке (На материалах франкоязычных стран региона в последней трети XX века) (Саратовский гос. ун-т, 2001).

Работал деканом исторического факультета Саратовского государственного университета (1998-2008), заведующим кафедрой истории нового, новейшего времени и международных отношений (2001-2007), директором Саратовского филиала ИВИ РАН (2003 – 2009). Был научным директором Саратовского Межрегионального института общественных наук (2001 – 2010)

В настоящее время ведущий научный сотрудник, руководитель Центра по изучению XIX века Института всеобщей истории РАН. Профессор Российского государственного гуманитарного университета, работает на кафедре стран постсоветского зарубежья Института постсоветских и межрегиональных исследований, а также на кафедре зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института. С 2013 год профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова.

Директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества. Эксперт Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.

Область интересов : Интеллектуальная история, проблема взаимодействия цивилизаций, история империй, Тропическая Африка ХХ в.

Сочинения: Общественная мысль в независимой Африке. М.: Институт Африки РАН. 2000.- 296 с. / В соавторстве с Н.И.Высоцкая, А.Э. Гомаа, Ю.В. Ирхин и др. ISBN 5-201-04720-3

Интеллектуалы, власть и общество в Черной Африке - М: ИВИ РАН, 2001. – 248 с. ISBN 5-94067-031-8

От истории имперской к истории национальной: Особенности развития османского государства в новое время. Саратов. Изд-во Сарат. ун-та. 2002. – 72с. ISBN 5-292-02956-4

Духовная культура и развитие в глобализирующемся мире: видение африканцев – Саратов, «Наука», 2007, - 124с. ISBN 978-5-91272-350-6

Кризис «идеологии развития»: некоторые размышления о политике структурной перестройки в Африке / Постиндустриальный мир и Россия. М.: Эдиториал УРСС. 2001.- С.334-340.

Власть, демократия и «разумное правление» в переходных обществах // Логос №4-5 (39), 2003.- С.195-205.

Мерцания идентичности / Индивидуальное и коллективное в истории. Материалы международной конф. – Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2004.- С.52-59

Туземцы умирают за республику: символический перелом восприятия французами солдат из колоний в годы Первой мировой войны / Новая и новейшая история: Межвузовский сборник научных трудов. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. – Вып.22.- С. 152- 159

Академические свободы как фактор качественного образования в современном университете / Всемирная история: единое научно-образовательное пространство.- http://worldhist.ru/library/publication/449/9425/ 2013 г.