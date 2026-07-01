МИРЯНЕ
МИРЯНЕ - в христианских церквах члены Церкви, не входящие в состав духовенства (клира).
Миряне составляют церковную паству. Строгое разделение на клириков и мирян принято в тех церквах, в которых, в соответствии с исповедуемым ими учением, клирики поставляются на служение через рукоположение и имеют преемство рукоположений, идущее от апостолов (все поместные православные церкви, Римско-католическая церковь, старокатолики, восточные нехалкидонские церкви, частично Англиканская церковь и др.). При этом доктрины разных церквей в трактовке апостольского преемства расходятся.
Миряне имеют одинаковое с клиром человеческое и христианское достоинство и одинаковую надежду на спасение. Миряне участвуют в богослужении молитвами, а также в качестве пономарей, свещеносцев, певчих, в исключитеотных обстоятельствах могут совершать таинство крещения. Помимо усвоения основ церковного учения, миряне сами участвуют в церковном учительстве по благословению священнослужителей, как правило вне храма, например в качестве преподавателей духовных учебных заведений, церковных учёных, миссионеров и т. д. Миряне участвуют в деятельности органов церковной власти; например, в Русской православной церкви они избираются членами Поместных соборов, епархиальных собраний, приходских советов, составляют большую часть приходских собраний, назначаются на ответственные административные должности, включая председателей синодальных отделов. Широкое участие мирян в разных формах церковной жизни имеет своим догматическим основанием учение апостола Петра о всеобщем священстве (1 Пет. 2:9).
В истории Римско-католической церкви противопоставлялась «церковь учащая», к которой принадлежал клир, и «церковь учащаяся», включающая мирян, однако ныне это разделение действительно только в церковном управлении. Православной экклезиологии такое противопоставление всегда было чуждо.
Помимо мирян и клира - состояний, возникших одновременно с началом бытия самой Церкви, исторически в ней сложилось ещё одно - монашество, статус которого в отношении мирян и клира в разных церквах трактуется по-разному (особенно статус монахов, не имеющих священного сана).
В современном религиоведении понятия «Миряне» и «клир» часто применяются также по отношению к некоторым нехристианским религ.иознымобщинам (буддистов, джайнистов и др.).