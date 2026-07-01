МИРЯНЕ

МИРЯНЕ - в хри­сти­ан­ских церк­вах чле­ны Церк­ви, не вхо­дя­щие в со­став ду­хо­вен­ст­ва ( кли­ра ).

Миряне со­став­ля­ют цер­ков­ную па­ст­ву. Стро­гое раз­де­ле­ние на кли­ри­ков и мирян при­ня­то в тех церк­вах, в ко­то­рых, в со­от­вет­ст­вии с ис­по­ве­дуе­мым ими уче­ни­ем, кли­ри­ки по­став­ля­ют­ся на слу­же­ние че­рез ру­ко­по­ло­же­ние и име­ют пре­ем­ст­во ру­ко­по­ло­же­ний, иду­щее от апо­сто­лов (все по­ме­ст­ные пра­во­слав­ные церк­ви, Рим­ско-ка­то­лическая цер­ковь, ста­ро­ка­то­ли­ки, восточные не­хал­ки­дон­ские церк­ви, час­тич­но Анг­ли­кан­ская цер­ковь и др.). При этом док­три­ны раз­ных церк­вей в трак­тов­ке апо­столь­ско­го пре­ем­ст­ва рас­хо­дят­ся.

Миряне име­ют оди­на­ко­вое с кли­ром че­ло­ве­че­ское и хри­сти­ан­ское дос­то­ин­ст­во и оди­на­ко­вую на­де­ж­ду на спа­се­ние. Миряне уча­ст­ву­ют в бо­го­слу­же­нии мо­лит­ва­ми, а так­же в ка­че­ст­ве по­но­ма­рей, све­ще­нос­цев, пев­чих, в ис­клю­читеотных об­стоя­тель­ст­вах мо­гут со­вер­шать та­ин­ст­во кре­ще­ния . По­ми­мо ус­вое­ния ос­нов цер­ков­но­го уче­ния, миряне са­ми уча­ст­ву­ют в цер­ков­ном учи­тель­ст­ве по бла­го­сло­ве­нию свя­щен­но­слу­жи­те­лей, как пра­ви­ло вне хра­ма, например в ка­че­ст­ве пре­по­да­ва­те­лей ду­хов­ных учеб­ных за­ве­де­ний, цер­ков­ных учё­ных, мис­сио­не­ров и т. д. Миряне уча­ст­ву­ют в дея­тель­но­сти ор­га­нов цер­ков­ной вла­сти; например, в Русской пра­во­слав­ной церк­ви они из­би­ра­ют­ся чле­на­ми По­ме­ст­ных со­бо­ров, епар­хи­аль­ных со­б­ра­ний, при­ход­ских со­ве­тов, со­став­ля­ют большую часть при­ход­ских со­б­ра­ний, на­зна­ча­ют­ся на от­вет­ст­вен­ные административные долж­но­сти, вклю­чая пред­се­да­те­лей си­но­даль­ных от­де­лов. Ши­ро­кое уча­стие мирян в раз­ных фор­мах цер­ков­ной жиз­ни име­ет сво­им дог­ма­тическим ос­но­ва­ни­ем уче­ние апостола Пет­ра о все­об­щем свя­щен­ст­ве (1 Пет. 2:9).

В ис­то­рии Рим­ско-ка­то­лической церк­ви про­ти­во­пос­тав­ля­лась «цер­ковь уча­щая», к ко­то­рой при­над­ле­жал клир, и «цер­ковь уча­щая­ся», вклю­чаю­щая мирян, од­на­ко ны­не это раз­де­ле­ние дей­ст­ви­тель­но толь­ко в цер­ков­ном управ­ле­нии. Пра­во­слав­ной экк­ле­зио­ло­гии та­кое про­ти­во­пос­тав­ле­ние все­гда бы­ло чу­ж­до.

По­ми­мо мирян и кли­ра - со­стоя­ний, воз­ник­ших од­но­вре­мен­но с на­ча­лом бы­тия са­мой Церк­ви, ис­то­ри­че­ски в ней сло­жи­лось ещё од­но - мо­на­ше­ст­во, ста­тус ко­то­ро­го в от­но­ше­нии мирян и кли­ра в раз­ных церк­вах трак­ту­ет­ся по-раз­но­му (осо­бен­но ста­тус мо­на­хов, не имею­щих свя­щен­но­го са­на).

В современном ре­ли­гио­ве­де­нии по­ня­тия «Миряне» и «клир» час­то при­ме­ня­ют­ся так­же по от­но­ше­нию к не­ко­то­рым не­хри­сти­ан­ским ре­лиг.иознымоб­щи­нам (буд­ди­стов, джай­ни­стов и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)