МИРУТ
МИРУТ - город в Северной Индии, штат Уттар-Прадеш.
Население свыше 1,3 миллионов человек (2011 год), входит в агломерацию Большой Дели. Расположен в междуречье Ганга и Джамны, примерно в 60 км к северо- востоку от Дели, с которым связан автомобильной и железной дорогами; ведётся (2011 год) строительство скоростной пригородной железной дороги от Дели. Важный транспортный узел.
Дата основания неизвестна. В период правления династии Маурьев центр буддизма. В 1191 году подвергся нападению армии Гуридов, в 1399 году взят войсками Тимура. С выступления гарнизона Мирут началось Индийское народное восстание 1857-1859 годов. Среди городских архитектурных памятников - мечети Джама-Масджид (1019 год), Бале-Миян-ки-Даргах (1194 год); многочисленные храмы, в т. ч. Баба-Манохар-Натх и Чанди- Деви близ центрального водоёма Сураи-Кунд (1714 год); церковь Святого Иоанна (1819-1822 годы), железно-дорожный вокзал (1865 год).
Мирут - крупный центр образования Северной Индии. Университеты: имени Чаудхари Чарана Сингха (1965 год; бывший Университет Мирута), сельского хозяйства и технологий имени Сардара Валлабхбхай Патела (2000 год), Шобхит (статус университета с 2006 года; основан как инженерно-технологический институт в 1956 году), Свами Вивекананд Субхарти (2008 год; негосударственный); Институт индийского кино и телевидения; ряд технических и других колледжей. Зоологический музей (1965 год).
Важный промышленный центр. Предприятия лёгкой (главным образом текстильной - хлопчатобумажные ткани), химической (минеральные удобрения, фармацевтическая продукция и др.), пищевой (в т. ч. сахарная, мукомольная) промышленности, машиностроения (сельско-хозяйственное и промышленное оборудование, электротехнические изделия). Производство спортивного инвентаря (в т. ч. для крикета), музыкальных инструментов. Традиционное ремесленное изготовление ножниц, ювелирных украшений, ткачество. Развиваются ИТ и другие высокотехнологичные производства. В Мируте располагается военный гарнизон - один из крупнейших в стране.
Близ Мирута - город Хастинапур, где исследовалось поселение со слоями от бронзового века до XV века (медных кладов культуры, серой расписной керамики культуры и др.).