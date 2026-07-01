МИРУТ

МИРУТ - го­род в Северной Ин­дии , штат Ут­тар-Пра­деш.

Население свыше 1,3 миллионов человек (2011 год), вхо­дит в аг­ло­ме­ра­цию Боль­шой Де­ли. Рас­по­ло­жен в ме­ж­ду­ре­чье Ган­га и Джам­ны, при­мер­но в 60 км к се­ве­ро- вос­то­ку от Де­ли, с ко­то­рым свя­зан ав­то­мо­биль­ной и же­лез­ной до­ро­га­ми; ве­дёт­ся (2011 год) строи­тель­ст­во ско­ро­ст­ной при­го­род­ной железной дороги от Де­ли. Важ­ный транс­порт­ный узел.

Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. В пе­ри­од прав­ле­ния ди­на­стии Ма­урь­ев центр буд­диз­ма . В 1191 году под­верг­ся на­па­де­нию ар­мии Гу­ри­дов, в 1399 году взят вой­ска­ми Ти­му­ра. С вы­сту­п­ле­ния гар­ни­зо­на Мирут на­ча­лось Ин­дий­ское на­род­ное вос­ста­ние 1857-1859 годов. Сре­ди городских ар­хитектурных па­мят­ни­ков - ме­че­ти Джа­ма-Масд­жид (1019 год), Ба­ле-Ми­ян-ки-Дар­гах (1194 год); мно­го­численные хра­мы, в т. ч. Ба­ба-Ма­но­хар-Натх и Чан­ди- Де­ви близ центрального во­до­ёма Су­раи-Кунд (1714 год); церковь Святого Иоанна (1819-1822 годы), железно-дорожный во­кзал (1865 год).

Мирут - круп­ный центр об­ра­зо­ва­ния Северной Ин­дии. Университеты: имени Ча­уд­ха­ри Ча­ра­на Синг­ха (1965 год; бывший Университет Мирута), сельского хозяйства и тех­но­ло­гий имени Сар­да­ра Вал­лаб­хб­хай Па­те­ла (2000 год), Шоб­хит (ста­тус университета с 2006 года; ос­но­ван как инженерно-тех­но­ло­гический институт в 1956 году), Сва­ми Ви­ве­ка­нанд Суб­хар­ти (2008 год; не­го­су­дарственный); Институт индийского ки­но и те­ле­ви­де­ния; ряд тех­нических и других кол­лед­жей. Зоо­ло­гический му­зей (1965 год).

Важ­ный промышленный центр. Пред­при­ятия лёг­кой (главным образом тек­стиль­ной - хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни), хи­ми­че­ской (ми­неральные удоб­ре­ния, фар­ма­цев­тическая про­дук­ция и др.), пи­ще­вой (в т. ч. са­хар­ная, му­ко­моль­ная) промышленности, ма­ши­но­строе­ния (сельско-хозяйственное и промышленное обо­ру­до­ва­ние, элек­тро­тех­нические из­де­лия). Про­изводство спор­тив­но­го ин­вен­та­ря (в т. ч. для кри­ке­та), музыкальных ин­ст­ру­мен­тов. Тра­диционное ре­мес­лен­ное из­го­тов­ле­ние нож­ниц, юве­лир­ных ук­ра­ше­ний, тка­че­ст­во. Раз­ви­ва­ют­ся ИТ и другие вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­из­вод­ст­ва. В Мируте рас­по­ла­га­ет­ся во­енный гар­ни­зон - один из круп­ней­ших в стра­не.

Близ Мирута - город Ха­сти­на­пур, где ис­сле­до­ва­лось по­се­ле­ние со слоя­ми от брон­зо­во­го ве­ка до XV века (мед­ных кла­дов куль­ту­ры, се­рой рас­пис­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры и др.).

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