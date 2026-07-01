МИРОВОЗЗРЕНИЕ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ - цен­но­ст­но-смы­сло­вое яд­ро об­раза ми­ра, не­су­щее на се­бе от­пе­ча­ток лич­но­ст­ных осо­бен­но­стей че­ло­ве­ка.

Зна­ния о ми­ре об­ра­зу­ют при этом сплав с убе­ж­де­ния­ми, не все­гда от­чёт­ли­вы­ми пред­став­ле­ния­ми и бес­соз­нательными схе­ма­тиз­ма­ми и сте­рео­ти­па­ми. Со­дер­жа­щая­ся в мировоззрении сис­те­ма идеа­лов за­да­ёт пред­став­ле­ния о том, ка­ким мир дол­жен быть или стать, и слу­жит кри­те­ри­ем оцен­ки су­ще­ст­вую­ще­го по­ло­же­ния ве­щей. Мировоззрение че­ло­ве­ка вы­сту­па­ет ос­но­вой при вы­бо­ре мо­ти­вов, фор­ми­ро­ва­нии пла­нов и по­ста­нов­ке жиз­нен­ных це­лей. О со­дер­жательном ас­пек­те мировоззрения смотрите в статье Кар­ти­на ми­ра .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)