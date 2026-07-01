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МИРОВОЗЗРЕНИЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ - ценностно-смысловое ядро образа мира, несущее на себе отпечаток личностных особенностей человека.
Знания о мире образуют при этом сплав с убеждениями, не всегда отчётливыми представлениями и бессознательными схематизмами и стереотипами. Содержащаяся в мировоззрении система идеалов задаёт представления о том, каким мир должен быть или стать, и служит критерием оценки существующего положения вещей. Мировоззрение человека выступает основой при выборе мотивов, формировании планов и постановке жизненных целей. О содержательном аспекте мировоззрения смотрите в статье Картина мира.
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