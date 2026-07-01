МИРОВОЙ СУД

МИРОВОЙ СУД - низ­шее зве­но су­деб­ной сис­те­мы.

Впер­вые поя­вил­ся в Анг­лии, где в 1361 году был при­нят За­кон о мировом суде (Jus­tice of the Peace). Название «мировой суд» бы­ло ос­но­ва­но на пред­став­ле­нии о том, что су­ще­ст­вую­щий в ми­ре по­ря­док ус­та­нов­лен на бла­го и в ин­те­ре­сах вер­хов­ной вла­сти, т. е. мо­нар­ха . Пре­сле­до­ва­ние на­ру­ши­те­лей по­ряд­ка воз­ло­же­но на по­ве­рен­ных ко­ро­ля - ми­ро­вых су­дей. Это на­зва­ние бы­ло вос­при­ня­то не толь­ко стра­на­ми анг­ло­сак­сон­ской сис­те­мы, но и стра­на­ми кон­ти­нен­таль­ной сис­те­мы пра­ва (во Фран­ции мировые суды для раз­ре­ше­ния ис­ков на не­зна­чительные сум­мы бы­ли уч­ре­ж­де­ны в 1790 году). Мировые суды со­хра­ни­лись в не­мно­гих стра­нах как ни­же­стоя­щие су­ды 1-й ин­стан­ции с ог­ра­ни­чен­ной юрис­дик­ци­ей (например, в США). В стра­нах кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы мировые суды транс­фор­ми­ро­ва­лись в три­бу­на­лы ма­лой ин­стан­ции (Фран­ция), уча­ст­ко­вые су­ды (Гер­ма­ния) и др.

В Рос­сии мировые суды уч­ре­ж­де­ны в 1864 году и су­ще­ст­во­ва­ли до 1917 года [уп­разд­не­ны дек­ре­том о су­де от 24.11(07.12).1917 года]. Су­дьи мировых судов из­би­ра­лись уезд­ны­ми зем­ски­ми со­б­ра­ния­ми сро­ком на 3 го­да. В РФ с 1998 года дей­ст­ву­ют ми­ро­вые су­дьи.

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