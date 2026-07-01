МИРОВОЙ СУД
МИРОВОЙ СУД - низшее звено судебной системы.
Впервые появился в Англии, где в 1361 году был принят Закон о мировом суде (Justice of the Peace). Название «мировой суд» было основано на представлении о том, что существующий в мире порядок установлен на благо и в интересах верховной власти, т. е. монарха. Преследование нарушителей порядка возложено на поверенных короля - мировых судей. Это название было воспринято не только странами англосаксонской системы, но и странами континентальной системы права (во Франции мировые суды для разрешения исков на незначительные суммы были учреждены в 1790 году). Мировые суды сохранились в немногих странах как нижестоящие суды 1-й инстанции с ограниченной юрисдикцией (например, в США). В странах континентальной Европы мировые суды трансформировались в трибуналы малой инстанции (Франция), участковые суды (Германия) и др.
В России мировые суды учреждены в 1864 году и существовали до 1917 года [упразднены декретом о суде от 24.11(07.12).1917 года]. Судьи мировых судов избирались уездными земскими собраниями сроком на 3 года. В РФ с 1998 года действуют мировые судьи.