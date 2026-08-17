МИРОШКА НЕЗДИНИЧ

МИРОШКА НЕЗДИНИЧ - по­ли­тический дея­тель Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки , боя­рин Лю­ди­на кон­ца Нов­го­ро­да.

Из ро­да Ми­рош­ки­ни­чей , отец Дмит­ра Ми­рош­ки­ни­ча. Нов­го­род­ский по­сад­ник (1189-1203 годы). Сто­рон­ник ук­ре­п­ле­ния бо­яр­ской вла­сти, кон­со­ли­да­ции нов­го­род­ских бо­яр­ских груп­пи­ро­вок. По ини­циа­ти­ве Мирошки Нездинича в Нов­го­ро­де был вве­дён не­за­ви­си­мый от кня­зя ин­сти­тут ты­сяц­ких (не позд­нее 1191 года). Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии до­го­вор­ной гра­мо­ты Нов­го­ро­да с Гот­ским бе­ре­гом и немецкими го­ро­да­ми (1191-1192 годы, смотрите в статье Нов­го­род­ские тор­го­вые до­го­во­ры ). В 1195 году воз­гла­вил по­соль­ст­во к вла­ди­мир­ско­му князю Все­во­ло­ду Юрь­е­ви­чу Боль­шое Гнез­до с жа­ло­бой и тре­бо­ва­ни­ем вы­вес­ти из Нов­го­ро­да князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча. На­силь­но за­дер­жан во Вла­ди­ми­ре. Не­смот­ря на прось­бы нов­го­род­цев от­пус­тить Мирошку Нездинича, ос­во­бо­ж­дён лишь в декабре 1197 года. В 1199 году вме­сте с нов­го­род­ским епископом Мар­ти­ри­ем вы­зван Все­во­ло­дом Боль­шое Гнез­до во Вла­ди­мир, но воз­вра­тил­ся с до­ро­ги для по­гре­бе­ния Мар­ти­рия, скон­чав­ше­го­ся в пу­ти 24 августа. В том же го­ду со­гла­со­вал с вла­ди­мир­ским кня­зем по­став­ле­ние на нов­го­род­ское кня­же­ние Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча (кня­жил в 1200-1205, 1208-1208/09 годах). Пе­ред смер­тью Мирошка Нездинич при­нял схи­му. По­хо­ро­нен в Ге­ор­ги­ев­ском со­бо­ре Юрь­е­ва мо­на­сты­ря.