МИРОШЕВСКИЙ, ВЛАДИМИР МИХАЙ­ЛОВИЧ

Мирошевский, Владимир Михай­лович (наст. фамилия Полонский, псевдонимы «В. Миро», «Владимирский», «Леонтьев») (24.12.1900[06.01.1901], Одесса — 19.08.1942, Калужская обл.) — советский историк-латиноамериканист.

Родился в семье фармацевта. В 1917 вступил в ряды большевиков. Во время немецкой и французской оккупации Одессы находился в подполье (март 1918 — апрель 1919). С мая 1919 — политкомиссар Первой Бессарабской дивизии, затем нелегально работал в тылу деникинской армии, в Донбассе. В 1919 был председателем подпольного губревкома Екатеринослава. После перехода города в руки Красной армии являлся редактором газеты «Звезда» и заведующим агитпропотделом губкома КП(б) Украины. С апреля 1921 — заведующий политпросветом ЦК Коммунистического союза молодежи (КСМ) Украины, но вскоре был откомандирован в Москву в качестве сотрудника конгресса Коминтерна. В конце 1921 — начале 1922 нелегально работал в Среднеевропейском секретариате Коминтерна в Берлине, в это время состоял в Коммунистической партии Германии. С июня 1922 — редактор русского издания журнала «Интернационал молодежи», в 1925—1926 — редактор газеты «Уральский рабочий», преподаватель истории международного рабочего движения в Урало-Сибирском комвузе. Руководитель кафедры мировой истории Коммунистического университета трудящихся Китая (КУТК) им. Сунь Ятсена (Москва). В 1929—1932 обучался в отделении истории Запада в Институте красной профессуры. С 26 июля 1932 по 29 августа 1934 — референт, завсектором Лендер-Секретариата Южной и Центральной Америки Коминтерна. Доцент сектора «Л» Международной ленинской школы. Возможно, нелегально ездил на Кубу (под псевдонимом «Миро») в командировку от Института красной профессуры (ИКП). В 1934 открывал дискуссию о престизме в Институте мирового хозяйства и мировой политики и участвовал в работе III конференции компартий Южной и Карибской Америки (ЮКА). Входил в комиссию по подготовке материалов по ЮКА к VII конгрессу Коминтерна, в ходе конгресса вел занятия по ленинизму в кружке для латиноамериканских делегатов. Во время исключения из партии руководителя секретариата Южной и Центральной Америки Г. Синани (Скалова) М. оказался одним из немногих коминтерновцев, кто не поддержал исключение. Сам был исключен из Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) «за связь с Синани» в декабре 1935; в мае 1936 был уволен из Института Маркса—Энгельса—Ленина и ИКП. С декабря 1936 по сентябрь 1938 работал в Государственном литературном музее и учителем в школе, являлся референтом Наркомтяжмаша. В сентябре 1938 назначен завкафедрой Московского института усовершенствования учителей. Преподавал в Московском Государственном университете (1939—1941), где был преподавателем будущего известного советского латиноамериканиста М. С. Альперовича.

Научные интересы М. были связаны преимущественно с историей борьбы народов Латинской Америки против испанского владычества. В 1939 защитил кандидатскую диссертацию «Освободительное движение в Испанской Америке». Первый в советской историографии предпринял попытку систематического изложения основных проблем истории латиноамериканских стран (главы, посвященные Латинской Америке, в учебнике для вузов «Новая история колониальных и зависящих стран», т. 1, 1940). Автор ряда работ по проблемам революционного движения Латинской Америки (в том числе «„Народничество” в Перу. К вопросу о роли Х. К. Мариатеги в истории латиноамериканской общественной мысли» («Историк-марксист», 1941; кубинский журнал «Диалектика», 1942)). В июле 1941 ушел в народное ополчение, являлся батальонным комиссаром, ответственным редактором дивизионной газеты «Боевое знамя». Был ранен, во время бомбардировки госпиталя немецкой авиацией погиб.

Соч. : Екатерина II и Франсиско Миранда // Историк-марксист, 1940. № 2. С. 17—42; Освободительные движения в американских колониях Испании (1492—1810 гг.). М.–Л., 1946.

Лит .: Комиссаров Б. Н. Архив В. М. Мирошевского // Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. 1966. Вып. 28. С. 33—44; Косторниченко В. Н. Творческое наследие В. М. Мирошевского (1900—1942 гг.). Кандидатская диссертация. М., 1989; Коваль Б. Портреты историков-латиноамериканистов. М., 2006; Косторниченко В. Н. Военные страницы отечественной латиноамериканистики // Латинская Америка. 2017. № 7. C. 11—19; Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Коминтерн и рождение советской школы латиноамериканистики // Латинская Америка. 2019. № 7. С. 90—105; Их же . Латинская Америка в орбите мировой революции. М., 2020. В. Л. Хейфец .