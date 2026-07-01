МИРОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МИРОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский актёр, народный артист РСФСР (1980 год).
Сын М.В. Мироновой и А.С. Менакера (смотрите Миронова и Менакер). В 1962 году окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина (курс И.М. Рапопорта), с этого же года - в Московском театре сатиры. Музыкально и пластически одарённый актёр, в театральных работах проявил комедийный и драматический талант, склонность к оригинальной, острой трактовке образа, к глубокому психологическому анализу: Присыпкин и Олег Баян («Клоп» В.В. Маяковского), Тушканчик («Женский монастырь» В.А. Дыховичного и М.Р. Слободского), Холден («Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера), Лицо от автора («Тёркин на том свете» по А.Т. Твардовскому), Дон Жуан («Дон Жуан, или Любовь к геометрии» М. Фриша), Селестен, Жюльен Папа («Интервенция» Л.И. Славина). Событиями театральной жизни Москвы 1960-1980-х годов стали исполнение Мироновым роли Жадова («Доходное место» А.Н. Островского, режиссер М.А. Захаров), а также работы в постановках В.Н. Плучека (Фигаро - «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше, Хлестаков - «Ревизор» Н.В. Гоголя, Мэкки- Нож - «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, К. Вайля). Среди других ролей: Всеволод («У времени в плену» А.П. Штейна по В.В. Вишневскому), Чацкий («Горе от ума» А.С. Грибоедова), Шиндин («Мы, нижеподписавшиеся» А.И. Гельмана), Лопахин («Вишнёвый сад» А.П. Чехова). Поставил спектакли: «Маленькие комедии большого дома» А.М. Арканова и Г.И. Горина (1973 год, совместно с А.А. Ширвиндтом), «Феномены» (1979 год) и «Прощай, конферансье!» (1984 год, Миронов в роли Конферансье) Горина, «Бешеные деньги» Островского (1981 год, Миронов в роли Василькова), «Тени» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1987 год, Миронов в роли Клаверова). Сыграл Дон Жуана в спектакле Московского театра на Малой Бронной «Продолжение Дон Жуана» Э.С. Радзинского. Среди ролей в телевизионных спектаклях: Рудин («Рудин» по И.С. Тургеневу, режиссёр Л.Е. Хейфец), Грушницкий («Страницы журнала Печорина» по М.Ю. Лермонтову, режиссер А.В. Эфрос). В кино с 1962 года («А если это любовь?»). Снимался в фильмах: «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Достояние республики», «Тень», «Человек с бульвара Капуцинов»; в телефильмах «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке, не считая собаки» и других. Ярко проявил себя в трагических ролях Ханина («Мой друг Иван Лапшин») и Фарятьева (т/ф «Фантазии Фарятьева»). Выступал как актёр и исполнитель песен на эстраде и ТВ, записывал диски. С 1999 года в Москве открыт Музей-квартира актёрской семьи М.В., А.А. Мироновых - А.С. Менакера.