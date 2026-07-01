МИРОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МИРОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ак­тёр, народный артист РСФСР (1980 год) .

Сын М.В. Ми­ро­но­вой и А.С. Ме­на­ке­ра (смотрите Ми­ро­но­ва и Ме­на­кер ). В 1962 году окон­чил Те­ат­раль­ное училище имени Б.В. Щу­ки­на (курс И.М. Ра­по­пор­та), с это­го же го­да - в Московском те­ат­ре сати­ры. Му­зы­каль­но и пла­сти­че­ски ода­рён­ный ак­тёр, в те­ат­раль­ных ра­бо­тах про­явил ко­ме­дий­ный и дра­ма­тический та­лант, склон­ность к ори­ги­наль­ной, ост­рой трак­тов­ке об­раза, к глу­бо­ко­му пси­хо­ло­гическому ана­ли­зу: При­сып­кин и Олег Ба­ян («Клоп» В.В. Мая­ков­ско­го), Туш­кан­чик («Жен­ский мо­на­стырь» В.А. Ды­хо­вич­но­го и М.Р. Сло­бод­ско­го), Хол­ден («Над про­па­стью во ржи» Дж. Сэ­линд­же­ра), Ли­цо от ав­то­ра («Тёр­кин на том све­те» по А.Т. Твар­дов­ско­му), Дон Жу­ан («Дон Жу­ан, или Лю­бовь к гео­мет­рии» М. Фри­ша), Се­ле­стен, Жюль­ен Па­па («Ин­тер­вен­ция» Л.И. Сла­ви­на). Со­бы­тия­ми те­ат­раль­ной жиз­ни Мо­ск­вы 1960-1980-х годов ста­ли ис­пол­не­ние Мироновым ро­ли Жа­до­ва («До­ход­ное ме­сто» А.Н. Ост­ров­ско­го, режиссер М.А. За­ха­ров), а так­же ра­бо­ты в по­ста­нов­ках В.Н. Плу­че­ка (Фи­га­ро - «Бе­зум­ный день, или Же­нить­ба Фи­га­ро» П. Бо­мар­ше, Хле­ста­ков - «Ре­ви­зор» Н.В. Го­го­ля , Мэк­ки- Нож - «Трёх­гро­шо­вая опе­ра» Б. Брех­та, К. Вай­ля). Сре­ди других ро­лей: Все­во­лод («У вре­ме­ни в пле­ну» А.П. Штей­на по В.В. Виш­нев­ско­му), Чац­кий («Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва), Шин­дин («Мы, ни­же­под­пи­сав­шие­ся» А.И. Гель­ма­на), Ло­па­хин («Виш­нё­вый сад» А.П. Че­хо­ва). По­ста­вил спек­так­ли: «Ма­лень­кие ко­ме­дии боль­шо­го до­ма» А.М. Ар­ка­но­ва и Г.И. Го­ри­на (1973 год, совместно с А.А. Шир­винд­том), «Фе­но­ме­ны» (1979 год) и «Про­щай, кон­фе­ран­сье!» (1984 год, Миронов в ро­ли Кон­фе­ран­сье) Го­ри­на, «Бе­ше­ные день­ги» Ост­ров­ско­го (1981 год, Миронов в ро­ли Ва­силь­ко­ва), «Те­ни» М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на (1987 год, Миронов в ро­ли Кла­ве­ро­ва). Сыг­рал Дон Жуа­на в спек­так­ле Московского те­ат­ра на Ма­лой Брон­ной «Про­дол­же­ние Дон Жуа­на» Э.С. Рад­зин­ско­го. Сре­ди ро­лей в те­ле­ви­зи­он­ных спек­так­лях: Ру­дин («Ру­дин» по И.С. Тур­ге­не­ву, режиссёр Л.Е. Хей­фец), Груш­ниц­кий («Стра­ни­цы жур­на­ла Пе­чо­ри­на» по М.Ю. Лер­мон­то­ву , режиссер А.В. Эф­рос). В ки­но с 1962 года («А ес­ли это лю­бовь?»). Сни­мал­ся в филь­мах: «Бе­ре­гись ав­то­мо­би­ля», «Брил­ли­ан­то­вая ру­ка», «Дос­тоя­ние рес­пуб­ли­ки», «Тень», «Че­ло­век с буль­ва­ра Ка­пу­ци­нов»; в те­ле­филь­мах «Со­ло­мен­ная шляп­ка», «Не­бес­ные лас­точ­ки», «12 стуль­ев», «Обык­но­вен­ное чу­до», «Трое в лод­ке, не счи­тая со­ба­ки» и других. Яр­ко про­явил се­бя в тра­гических ро­лях Ха­ни­на («Мой друг Иван Лап­шин») и Фа­рять­е­ва (т/ф «Фан­та­зии Фа­рять­е­ва»). Вы­сту­пал как ак­тёр и ис­пол­ни­тель пе­сен на эс­т­ра­де и ТВ, за­пи­сы­вал дис­ки. С 1999 года в Мо­ск­ве от­крыт Му­зей-квар­ти­ра ак­тёр­ской се­мьи М.В., А.А. Ми­ро­но­вых - А.С. Ме­на­ке­ра.