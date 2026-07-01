МИРО

МИРО - бла­го­вон­ный мас­ля­ни­стый со­став, ис­поль­зую­щий­ся в хри­сти­ан­ском та­ин­ст­ве ми­ро­по­ма­за­ния , а так­же в других чи­но­пос­ле­до­ва­ни­ях.

Уже в вет­хо­за­вет­ную эпо­ху этим тер­ми­ном име­но­ва­ли специальный со­став, при­го­тав­ли­вае­мый из раз­ных бла­го­вон­ных ком­по­нен­тов: олив­ко­во­го мас­ла, смир­ны (мир­ры), ко­ри­цы, тро­ст­ни­ка и кас­сии (Исход 30:23-24). Этот со­став счи­тал­ся свя­ты­ней и ис­поль­зо­вал­ся для ос­вя­ще­ния ски­нии и её при­над­леж­но­стей, для по­ма­за­ния свя­щен­ни­ков на слу­же­ние и ца­рей на цар­ст­во (Исход 30:25-33). В но­во­за­вет­ное вре­мя миро ста­ло ис­поль­зо­вать­ся в та­ин­ст­ве ми­ро­по­ма­за­ния, при ос­вя­ще­нии пре­сто­ла, ан­ти­мин­са и хра­ма, а так­же в ви­зантийских и руссских об­ря­дах воз­ве­де­ния на цар­ский пре­стол - для по­ма­за­ния на цар­ст­во. С те­че­ни­ем вре­ме­ни со­став миро из­ме­нял­ся, в на­стоя­щее вре­мя в Рус.скойпра­во­слав­ной церк­ви в со­став миро вхо­дит около 40 различных ве­ществ.

Чин ми­ро­ва­ре­ния и ос­вя­ще­ния миро совер­ша­ет­ся пред­стоя­те­лем По­ме­ст­ной церк­ви на Стра­ст­ной сед­ми­це. В Ве­ли­кий по­не­дель­ник в ко­тёл вли­ва­ет­ся мас­ло и ви­но, воз­жи­га­ет­ся огонь, и в те­че­ние 3 дней при не­пре­рыв­ном чте­нии свя­щен­ни­ка­ми Еван­ге­лия со­вер­ша­ет­ся ми­ро­ва­ре­ние. Ве­че­ром в Ве­ли­кую сре­ду по­сле ос­ты­ва­ния миро в ко­тёл до­бав­ля­ют­ся бла­го­вон­ные мас­ла, со­став пе­ре­ме­ши­ва­ет­ся и раз­ли­ва­ет­ся по со­су­дам. На Бо­же­ст­вен­ной ли­тур­гии Ве­ли­ко­го чет­вер­га по­сле ев­ха­ри­стической мо­лит­вы воз­но­ше­ния (ана­фо­ры) со­вер­ша­ет­ся чин ос­вя­ще­ния миро. По­сле окон­ча­ния ли­тур­гии со­су­ды с миро от­но­сят­ся в со­су­до­хра­ни­тель­ни­цу, где в ка­ж­дый из них вли­ва­ет­ся по не­сколь­ко ка­пель пре­ж­де­ос­вя­щен­но­го миро (ко­то­рое хра­нит­ся в специальном со­су­де - ала­ва­ст­ре) - в знак не­пре­рыв­но­го пре­ем­ст­ва бла­го­да­ти от апо­сто­лов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)