МИРО
МИРО - благовонный маслянистый состав, использующийся в христианском таинстве миропомазания, а также в других чинопоследованиях.
Уже в ветхозаветную эпоху этим термином именовали специальный состав, приготавливаемый из разных благовонных компонентов: оливкового масла, смирны (мирры), корицы, тростника и кассии (Исход 30:23-24). Этот состав считался святыней и использовался для освящения скинии и её принадлежностей, для помазания священников на служение и царей на царство (Исход 30:25-33). В новозаветное время миро стало использоваться в таинстве миропомазания, при освящении престола, антиминса и храма, а также в византийских и руссских обрядах возведения на царский престол - для помазания на царство. С течением времени состав миро изменялся, в настоящее время в Рус.скойправославной церкви в состав миро входит около 40 различных веществ.
Чин мироварения и освящения миро совершается предстоятелем Поместной церкви на Страстной седмице. В Великий понедельник в котёл вливается масло и вино, возжигается огонь, и в течение 3 дней при непрерывном чтении священниками Евангелия совершается мироварение. Вечером в Великую среду после остывания миро в котёл добавляются благовонные масла, состав перемешивается и разливается по сосудам. На Божественной литургии Великого четверга после евхаристической молитвы возношения (анафоры) совершается чин освящения миро. После окончания литургии сосуды с миро относятся в сосудохранительницу, где в каждый из них вливается по несколько капель преждеосвященного миро (которое хранится в специальном сосуде - алавастре) - в знак непрерывного преемства благодати от апостолов.