МИРХОНД, МУХАММАД ИБН ХАВАНД­ШАХ

Мирхонд, Мухаммад ибн Хаванд­шах (1433, Балх — 24.02 (или 22.06). 1498, Герат) — персидский хронист. Из семьи бухарских сайидов (потомков Мухаммада ). Представитель гератской школы историописания. Провел большую часть жизни при дворе Тимуридов . Пользовался покровительством Навои, по заказу которого в 1474, пребывая в уединении при суфийской обители, приступил к написанию семитомного труда по всеобщей истории (от «сотворения мира» до конца XV в.) — «Кущи безмятежности в житиях пророков, царей и халифов» («Раудат ас-сафа’ фи сират ал-анбийа’ ва-л-мулук ва-л-хулафа’»). Последний том — хроника Султан-Хусайн-и Байкара и краткое изложение событий до 1521 вместе с географическим заключением — был обработан и продолжен внуком М. — Хондамиром. Оригинальные сведения содержатся только в части томов VI и VII, остальные представляют ценность как компиляция более ранних, не дошедших до нас сочинений. Благодаря изысканному стилю и занимательности, «Кущи безмятежности» считались образцом жанра в Иране и Центральной Азии XVI—XIX вв., неоднократно переписывались и издавались литографиями, переводились на тюркские языки (османский и чагатайский), а для европейских исследователей долгое время служили почти единственным источником по истории региона (с XVIII в. публиковались фрагменты, посвященные тем или иным эпохам или династиям).

Публ.: History of the Early Kings of Persia, from Kaiomars, the First of the Peshdadian Dynasty, to the Conquest of Iran by Alexander the Great / Transl. by D. Shea. London, 1832; The Rauzat-us-Safa, or the Garden of Purity, Containing the Histories of Prophets, Kings, and Khalifs / Transl. by E. Rehatsek. Vol. I—II. London, 1891—1894; Тарих Раудат ас-сафа... Дж. 1—7. Тегеран, 1339 (1960). Т. К . Кораев.