МИРГОРОД
МИРГОРОД - город в центральной части Украины, административный центр Миргородского района Полтавской области.
Население 41,2 тысячи человек (2011 год). Расположен на правом берегу реки Хорол (бассейн Днепра). Железно-дорожная станция на линии Ромодан - Полтава.
Возник, вероятно, в середине XVI века. Постановлением польского короля Стефана Батория в 1575 году стал полковым городом Миргородского казачьего полка. Осенью 1633 года, во время русско-польской войны 1632-1634 годов, большой острог Миргород был взят отрядом русских войск, крепость и окрестные слободы сожжены. По Поляновскому миру 1634 года возвращён Речи Посполитой. В 1637 году Миргородский полк поддержал восстание гетмана Павлюка, в 1638 году участвовал в восстании Я. Острянина, после поражения которого полк был раскассирован. В 1648 году, в ходе Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1854 годов, занят войсками под командованием Б.М. Хмельницкого, вновь стал полковым городом воссозданного Миргородского полка. В 1666 году несколько раз подвергался нападениям войск гетмана Правобережной Украины П.Д. Дорошенко. С XVIII века Миргород - крупный торгово-ремесленный центр, здесь проходило 4 ярмарки в год, купцы Миргорода активно вели и международную торговлю. Уездный город Киевского наместничества (1781-1796 годы), Малороссийской губернии (1797-1802 годы), Полтавской губернии (1802-1923 годы). Описания Миргорода и жизни его обитателей содержатся в произведениях Н.В. Гоголя, Т.Г. Шевченко и др. В 1901 году открыто движение по железно-дорожной линии Дарница - Полтава, прошедшей через Миргород.
10(23).01.1918 года в городе установлена советская власть. В марте - декабре 1918 года Миргород был оккупирован германскими войсками. 04.12.1918 года партизаны и участники восстания в Миргороде (началось в конце ноября) восстановили советскую власть. Районный центр Лубенского округа Полтавской губернии УССР (1923-1925 годы), Лубенского округа УССР (1925-1930 годы), УССР (1930-1932 годы), Харьковской (1932-1937 годы) и Полтавской (с 1937 года) областей УССР (с 1991 года - Украины). В Великую Отечественную войну 13-14.09.1941 года был оккупирован германскими войсками. Освобождён 18.09.1943 года частями Красной Армии во время наступления на киевском направлении.
Сохранились Успенская церковь (1887 год), деревянная церковь Святого Иоанна Богослова (1912 год), здания Городской думы (ныне районная администрация), Дворянского собрания. Памятники: Д. Гурамишвили (1969 год; скульпторы А. Нименко, М. Обезюк, архитектор В. Жигулин), Б.Д. Грекову (1982 год; скульптор В.В. Сухенко, архитектор В.Г. Чепенко), И.А. Зубковскому (1998 год; архитектор С.М. Русских, художник М.М. Цысь), миргородским казакам (2007 год, скульптор Д.А. Коршунов), Н.В. Гоголю (два памятника: 1952 год; 2008 год, скульптор Д.А. Коршунов), В.Л. Боровиковскому (2008 год; скульптор Н. Мирошниченко). Музеи: керамики (1896 год) при Государственном керамическом техникуме (основан в 1896 году как художественно-промысловая школа имени Н. Гоголя), краеведческий (1920 год), литературно-мемориальный Д. Гурамишвили (1969 год), курорта (1998 год).
В 1912 году при бурении скважин в Миргороде открыт первый источник минеральной воды. Благодаря инициативе земского врача И.А. Зубковского в 1915 году в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии проведено её исследование и признаны её лечебные свойства, а в апреле 1917 года открыта первая лечебница на 5 мест. В 1920-е годы Миргород получил статус курорта общесоюзного значения. Пострадал в годы Великой Отечественной войны, полностью восстановлен к 1950 году. К 2011 году объединение «Миргородкурорт» включает 4 санатория («Хорол», «Березовий Гай», «Миргород» и «Полтава»). Основные природные лечебные факторы - минеральная воды и торфяная грязь. Минеральные воды относятся к маломинерализованным (до 3 г/л) хлоридным натриевым. Их используют главным образом для питьевого лечения и розлива в бутылки, а также для ванн. Торф применяют для грязевых аппликаций. На курорте осуществляют лечение больных с заболеваниями органов пищеварения и нарушениями обмена веществ (главным образом сахарный диабет).
Предприятия пищевкусовой промышленности (в том числе заводы минеральных вод, продтоваров, сыродельный комбинат; выпуск мясных изделий). Производство спецодежды, стеклопакетов; металло- (изготовление арматуры) и деревообработка. Туризм.
В окрестностях Миргорода - село Великие Сорочинцы, где расположены литературно- мемориальный музей Н.В. Гоголя (1929 год), Спасо-Преображенская церковь (1720-е - начало 1730-х годов; уникальный иконостас 1730-х годов, предположительно изготовленный в мастерской В. Реклинского; место захоронения гетмана Д.П. Апостола, крещения Н.В. Гоголя). С 1966 года в селе ежегодно проходит возобновлённая Сорочинская ярмарка (в 1999 году ей присвоен статус национальной), прославленная Гоголем. В селе Хомутец - родовая усадьба Муравьёвых-Апостолов (смотрите в статье Муравьёвы).