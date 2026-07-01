МИРГОРОД

МИРГОРОД - го­род в центральной час­ти Ук­раи­ны, административный центр Мир­го­род­ско­го района Пол­тав­ской области.

Население 41,2 тысячи человек (2011 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Хо­рол (бас­сейн Днеп­ра). Железно-дорожная станция на ли­нии Ро­мо­дан - Пол­та­ва.

Воз­ник, ве­ро­ят­но, в середине XVI века. По­ста­нов­ле­ни­ем польского ко­ро­ля Сте­фа­на Ба­то­рия в 1575 году стал пол­ко­вым го­ро­дом Мир­го­род­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка. Осе­нью 1633 года, во вре­мя русско-польской вой­ны 1632-1634 годов, боль­шой ост­рог Миргород был взят от­ря­дом русских войск, кре­пость и ок­ре­ст­ные сло­бо­ды со­жже­ны. По По­ля­нов­ско­му ми­ру 1634 года воз­вра­щён Ре­чи По­спо­ли­той. В 1637 году Мир­го­род­ский полк под­дер­жал вос­ста­ние гет­ма­на Пав­лю­ка, в 1638 году уча­ст­во­вал в вос­ста­нии Я. Ост­ря­ни­на, по­сле по­ра­же­ния ко­то­ро­го полк был рас­кас­си­ро­ван. В 1648 году, в хо­де Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1854 годов, за­нят вой­ска­ми под ко­мандованием Б.М. Хмель­ниц­ко­го, вновь стал пол­ко­вым го­ро­дом вос­соз­дан­но­го Мир­го­род­ско­го пол­ка. В 1666 году несколько раз под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям войск гет­ма­на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны П.Д. До­ро­шен­ко . С XVIII века Миргород - круп­ный тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр, здесь про­хо­ди­ло 4 яр­мар­ки в год, куп­цы Миргорода ак­тив­но ве­ли и ме­ж­ду­народную тор­гов­лю. Уезд­ный го­род Ки­ев­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1781-1796 годы), Ма­ло­рос­сий­ской губернии (1797-1802 годы), Пол­тав­ской губернии (1802-1923 годы). Опи­са­ния Миргорода и жиз­ни его оби­та­те­лей со­дер­жат­ся в про­из­ве­де­ни­ях Н.В. Го­го­ля, Т.Г. Шев­чен­ко и др. В 1901 году от­кры­то дви­же­ние по железно-дорожной ли­нии Дар­ни­ца - Пол­та­ва, про­шед­шей че­рез Мир­го­род.

10(23).01.1918 года в го­ро­де ус­та­нов­ле­на советская власть. В мар­те - декабре 1918 года Миргород был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. 04.12.1918 года пар­ти­за­ны и уча­ст­ни­ки вос­ста­ния в Миргороде (на­ча­лось в кон­це но­яб­ря) вос­ста­но­ви­ли советскую власть. Рай­он­ный центр Лу­бен­ско­го округа Пол­тав­ской губернии УССР (1923-1925 годы), Лу­бен­ско­го округа УССР (1925-1930 годы), УССР (1930-1932 годы), Харь­ков­ской (1932-1937 годы) и Пол­тав­ской (с 1937 года) об­лас­тей УССР (с 1991 года - Ук­раи­ны). В Великую Отечественную вой­ну 13-14.09.1941 года был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён 18.09.1943 года час­тя­ми Крас­ной Ар­мии во вре­мя на­сту­п­ле­ния на ки­ев­ском на­прав­ле­нии.

Со­хра­ни­лись Ус­пен­ская церковь (1887 год), де­ревянная церковь Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1912 год), зда­ния Городской ду­мы (ны­не рай­он­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция), Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния. Па­мят­ни­ки: Д. Гу­ра­ми­шви­ли (1969 год; скульп­то­ры А. Ни­мен­ко, М. Обез­юк, архитектор В. Жи­гу­лин), Б.Д. Гре­ко­ву (1982 год; скульп­тор В.В. Су­хен­ко, архитектор В.Г. Че­пен­ко), И.А. Зуб­ков­ско­му (1998 год; архитектор С.М. Рус­ских, художник М.М. Цысь), мир­го­род­ским ка­за­кам (2007 год, скульп­тор Д.А. Кор­шу­нов), Н.В. Го­го­лю (два па­мят­ни­ка: 1952 год; 2008 год, скульп­тор Д.А. Кор­шу­нов), В.Л. Бо­ро­ви­ков­ско­му (2008 год; скульп­тор Н. Ми­рош­ни­чен­ко). Му­зеи: ке­ра­ми­ки (1896 год) при Государственном ке­ра­мическом тех­ни­ку­ме (ос­но­ван в 1896 году как ху­до­же­ст­вен­но-про­мы­сло­вая шко­ла имени Н. Го­го­ля), крае­ведческий (1920 год), ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный Д. Гу­ра­ми­шви­ли (1969 год), ку­рор­та (1998 год).

В 1912 году при бу­ре­нии сква­жин в Миргороде от­крыт пер­вый ис­точ­ник ми­неральной во­ды. Бла­го­да­ря ини­циа­ти­ве зем­ско­го вра­ча И.А. Зуб­ков­ско­го в 1915 году в Санкт-Пе­тербургской во­ен­но-медицинской ака­де­мии про­ве­де­но её ис­сле­до­ва­ние и при­зна­ны её ле­чеб­ные свой­ст­ва, а в апреле 1917 года от­кры­та пер­вая ле­чеб­ни­ца на 5 мест. В 1920-е годы Миргород по­лу­чил ста­тус ку­рор­та об­ще­со­юз­но­го зна­че­ния. По­стра­дал в го­ды Великой Отечественной вой­ны, пол­но­стью вос­ста­нов­лен к 1950 году. К 2011 году объе­ди­не­ние «Мир­го­род­ку­рорт» вклю­ча­ет 4 са­на­то­рия («Хо­рол», «Бе­ре­зо­вий Гай», «Мир­го­род» и «Пол­та­ва»). Основные при­род­ные ле­чеб­ные фак­то­ры - ми­неральная во­ды и тор­фя­ная грязь. Ми­неральные во­ды от­но­сят­ся к ма­ло­ми­не­ра­ли­зо­ван­ным (до 3 г/л) хло­рид­ным на­трие­вым. Их ис­поль­зу­ют главным образом для пить­е­во­го ле­че­ния и роз­ли­ва в бу­тыл­ки, а так­же для ванн. Торф при­ме­ня­ют для гря­зе­вых ап­пли­ка­ций. На ку­рор­те осу­ще­ст­в­ля­ют ле­че­ние боль­ных с за­бо­ле­ва­ния­ми ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния и на­ру­ше­ния­ми об­ме­на ве­ществ (главным образом са­хар­ный диа­бет).

Пред­при­ятия пи­ще­вку­со­вой промышленности (в том числе за­во­ды ми­неральных вод, про­дто­ва­ров, сы­ро­дель­ный ком­би­нат; вы­пуск мяс­ных из­де­лий). Про­изводство спец­оде­ж­ды, стек­ло­па­ке­тов; ме­тал­ло- (из­го­тов­ле­ние ар­ма­ту­ры) и де­ре­во­об­ра­бот­ка. Ту­ризм.

В ок­ре­ст­но­стях Миргорода - село Ве­ли­кие Со­ро­чин­цы, где рас­по­ло­же­ны ли­те­ра­тур­но- ме­мо­ри­аль­ный му­зей Н.В. Го­го­ля (1929 год), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь (1720-е - начало 1730-х годов; уни­каль­ный ико­но­стас 1730-х годов, пред­по­ло­жи­тель­но из­го­тов­лен­ный в мас­тер­ской В. Рек­лин­ско­го; ме­сто за­хо­ро­не­ния гет­ма­на Д.П. Апо­сто­ла, кре­ще­ния Н.В. Го­го­ля). С 1966 года в се­ле еже­год­но про­хо­дит во­зоб­нов­лён­ная Со­ро­чин­ская яр­мар­ка (в 1999 году ей при­сво­ен ста­тус на­цио­наль­ной), про­слав­лен­ная Го­го­лем. В селе Хо­му­тец - ро­до­вая усадь­ба Му­равь­ё­вых-Апо­сто­лов (смотрите в статье Му­равь­ё­вы).

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