МИРБО ОКТАВ
МИРБО ОКТАВ - французский писатель.
Родился в семье врача. После окончания иезуитского коллежа в городе Ван (1867 год) переехал в Париж. Работал журналистом, театральным критиком, играл на бирже. Был известен как заядлый опиоман. В 1890-х годах сблизился с анархистами. Во время Дрейфуса дела выступал в поддержку Э. Золя, резко обличая французкие власти.
Дебютировал книгой рассказов «Письма из моей хижины» («Lettres de ma chaumière», 1886 год), живописующей убогий быт французских крестьян. В центре творчества Мирбо, выдержанного в традициях натурализма, - скрупулёзное описание пороков и язв общества: романы «Голгофа» («Le Calvaire», 1886 год, русский перевод 1908 года), «Аббат Жюль» («L’abbé Jules», 1888 год, русский перевод 1907 года), «Себастьян Рок» («Sébastien Roch», 1890 год, русский перевод 1907 года), пьесы «Дурные пастыри» («Les mauvais bergers», 1897 год, рус. пер. 1900), «Дела есть дела» («Les affaires sont les affaires», 1903; в русском переводе 1903 года – «Власть денег»; ставилась в России также под названием «Рабы наживы»). Большой успех имел роман «Сад пыток и смерти» («Le jardin des supplices», 1899 год, русский перевод 1907 года), где Мирбо размышлял о зле, лицемерии и насилии как основаниях человеческого общества. Автор рассказов, путевых заметок, обширной переписки, искусствоведческих статей. Произведения Мирбо пользовались известностью в России в начале XX века.
Сочинения:
Голгофа. Таш., 1993;
Œuvre romanesque. P., 2000-2001. Vol. 1-3.