МИР КАСИМ

Мир Касим (ум. 1777, Дели) — наваб Бенгалии в 1760—1763. Стал навабом при поддержке англичан, сменив в этой роли своего свергнутого тестя Мир Джафара . С М. К. английская Ост-Индская компания (ОИК) заключила договор, по которому он обязывался предоставить ей право сбора налогов с ряда территорий, а также уплатить крупные суммы в качестве компенсаций и «добровольных» подношений. Взамен ОИК готова была предоставить навабу военную поддержку.

М. К. проявил себя как хороший администратор, усилил налоговый аппарат, выплатил задержанное жалование армии, снизил расходы двора, ограничил власть заминдаров и создал эффективную систему управления. М. К. с самого начала вызывал недоверие у большинства членов Калькуттского совета ОИК. Англичане подрывали экономику региона, злоупотребляя своими привилегиями: дарованное ОИК могольским падишахом освобождение от пошлин на транзитную торговлю через Бенгалию они применяли и к внутренней торговле, которую вели там частные лица. М. К. попытался положить этому конец, а когда Калькуттский совет отверг выдвинутые им претензии, разгневанный наваб в одностороннем порядке отменил все торговые привилегии.

Перебравшись из столицы Муршидабада в менее доступный Монгхир, М. К. пробовал преобразовать войско по европейскому образцу, но доверился в этом вопросе авантюристам, не имевшим отношения к военной науке. Военные действия начались в 1763, когда в Патне, Дакке и других городах Бенгалии были атакованы гарнизоны ОИК, а ее фактории разрушены. М. К. жестоко расправлялся с пленными англичанами. Однако последовавшие сражения с главными силами противника выявили несостоятельность армии наваба, которая раз за разом терпела поражения. Когда возглавляемые майором Адамсом английские войска подошли к Монгхиру, М. К. бежал в Ауд и склонил наваба Ауда Шуджа-уд-Доулу, а также могольского падишаха Шах-Алама II стать его союзниками. Этот союз просуществовал недолго и распался под напором войск майора Гектора Манро. Несмотря на упорное сопротивление, Шуджа-уд-доула потерпел поражение в битве при Буксаре (22 октября 1764), Шах-Алам присоединился к англичанам, а М. К. бежал из Бенгалии. Он умер в Дели в нищете.

Лит .: Синха Н. К., Банерджи А. Ч. История Индии / Под ред. К. А. Антонова. М., 1954. С. 308—309; Gopal R. How the British Occupied Bengal. New York, 1962. Е. В. Смирнова.