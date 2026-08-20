МИНЖИЛКИЕВ БУЛАТ АБДУЛЛАЕВИЧ
МИНЖИЛКИЕВ БУЛАТ АБДУЛЛАЕВИЧ - киргизский певец (бас), народный артист СССР (1976 год).
В 1966 году окончил Ташкентскую консерваторию (класс Н.И. Калинковой), в 1968-1971 годах стажировался в миланском театре «Ла Скала» у Дж. Барра Караччоло и А. Мерлини. 2-я премия Международного конкурса вокалистов в Тулузе (1971 год), 1-я премия Международного конкурса молодых оперных певцов в Софии (1973 год). С 1966 года солист Киргизского театра оперы и балета (Фрунзе), в 1987-1997 годах - Мариинского театра. Один из крупнейших мировых оперных певцов 1990-х годов, выступал на сцене московского Большого театра, театров «Ла Скала» и «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк). Среди лучших партий: Борис Годунов, Иван Хованский («Борис Годунов», «Хованщина» М.П. Мусоргского), Кончак («Князь Игорь» А.П. Бородина), Мефистофель («Мефистофель» А. Бойто и «Фауст» Ш. Гуно). Последнее выступление Минжилкиева состоялось летом 1997 года на Оперном фестивале в Саволинне (Финляндия). С 1971 года преподавал в Киргизском государственном ин-те искусств (профессор и заведующий кафедрой сольного пения с 1983 года).
Государственная премия СССР (1985 год), Государственная премия Киргизской ССР (1976 год).