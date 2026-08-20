МИНЖИЛКИЕВ БУЛАТ АБДУЛЛАЕВИЧ

МИНЖИЛКИЕВ БУЛАТ АБДУЛЛАЕВИЧ - киргизский пе­вец (бас), народный артист СССР (1976 год).

В 1966 году окон­чил Таш­кент­скую консерваторию (класс Н.И. Ка­лин­ко­вой), в 1968-1971 годах ста­жи­ровал­ся в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» у Дж. Бар­ра Ка­рач­чо­ло и А. Мер­ли­ни. 2-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са во­ка­ли­стов в Ту­лу­зе (1971 год), 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са мо­ло­дых опер­ных пев­цов в Со­фии (1973 год). С 1966 года со­лист Киргизского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (Фрун­зе), в 1987-1997 годах - Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра. Один из круп­ней­ших ми­ро­вых опер­ных пев­цов 1990-х годов, вы­сту­пал на сце­не московского Боль­шо­го те­ат­ра, те­ат­ров «Ла Ска­ла» и «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра» (Нью-Йорк). Сре­ди луч­ших пар­тий: Бо­рис Го­ду­нов, Иван Хо­ван­ский («Бо­рис Го­ду­нов», «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го), Кон­чак («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), Ме­фи­сто­фель («Ме­фи­сто­фель» А. Бой­то и «Фа­уст» Ш. Гу­но). По­след­нее вы­сту­п­ле­ние Минжилкиева со­стоя­лось ле­том 1997 года на Опер­ном фес­ти­ва­ле в Са­во­лин­не (Фин­лян­дия). С 1971 года пре­по­да­вал в Киргизском государственном ин-те ис­кусств (профессор и заведующий ка­фед­рой соль­но­го пе­ния с 1983 года).

Государственная премия СССР (1985 год), Государственная премия Киргизской ССР (1976 год).