МИНОЙСКАЯ КУЛЬТУРА На чтение: 1 минута

МИНОЙСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра [середина 4-го тысячелетия - XII век (в основном по XV век) до н. э.] на острове Крит, свя­зан­ная с древ­ней­шей ци­ви­ли­за­ци­ей на тер­ри­то­рии Ев­ро­пы.

Ра­нее рас­смат­ри­ва­лась в рам­ках эгей­ской куль­ту­ры. От­кры­та в начале XX века А. Эван­сом, на­звав­шим её по име­ни ца­ря Ми­но­са . Эван­сом пред­ло­же­но вы­де­ле­ние (в основном на ос­но­ве сме­ны сти­лей ке­ра­ми­ки) в Минойской культуре 3 пе­рио­дов (ран­не-, сред­не-, позд­не­ми­ной­ский) с под­раз­де­ле­ни­ем на фа­зы; эта схе­ма (с кор­рек­ти­ва­ми) ис­поль­зу­ет­ся боль­шин­ст­вом ис­сле­до­ва­те­лей. По другой хро­но­ло­гической сис­теме, пред­ло­жен­ной греческим ар­хео­ло­гом Н. Пла­то­ном (ос­но­ва­на на на­блю­де­ни­ях над эво­лю­ци­ей ар­хитектурных ком­плек­сов), вы­де­ля­ют­ся 4 пе­рио­да: до-, про­то- (ранне-), нео-(но­во-), по­стдвор­цо­вый (пос­ле­двор­цо­вый, для Кнос­са - по­зд­ний двор­цо­вый).

В ран­не­ми­ной­ский пе­ри­од куль­ту­ра Кри­та по ря­ду по­ка­за­те­лей от­ста­ва­ла от со­сед­них куль­тур. В кон­це пе­рио­да фик­си­ру­ет­ся уве­ли­че­ние чис­лен­но­сти на­се­ле­ния, по­яв­ле­ние круп­ных по­сёл­ков, подъ­ём ре­мес­ла, ин­тен­си­фи­ка­ция даль­них свя­зей, в ко­то­рые бы­ли вклю­че­ны Пе­ред­няя Азия, Еги­пет и другие зем­ли. В ор­би­ту влия­ния Минойской культуры вхо­дят ряд ост­ро­вов Эгей­ско­го мо­ря. В сред­не­ми­ной­ском пе­рио­де (с конца III-го - начала II-го тысячелетия) по­яв­ля­ют­ся круп­ные цен­тры (Кносс, Фест, Мал­лия и др.), сви­де­тель­ст­вую­щие о фор­ми­ро­ва­нии государственных об­ра­зо­ва­ний. На ко­нец сред­не­ми­ной­ско­го пе­рио­да и на­ча­ло позд­не­ми­ной­ско­го пе­рио­да (со­от­вет­ству­ют не­од­вор­цо­во­му пе­рио­ду; XVII - середина XV веков) при­хо­дят­ся су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния в струк­ту­ре куль­ту­ры и её рас­цвет. Крит, ве­ро­ят­но, объ­е­ди­ня­ет­ся под гла­вен­ст­вом Кнос­са и ста­но­вит­ся силь­ней­шей морской дер­жа­вой, на мес­те ста­рых по­яв­ля­ют­ся но­вые двор­цо­вые ком­плек­сы, оформ­ля­ет­ся сеть су­хо­пут­ных до­рог. Около 1450 года многие цен­тры Минойской культуры гиб­нут в ка­та­ст­ро­фе, по-ви­ди­мо­му свя­зан­ной с зем­ле­тря­се­ния­ми, син­хрон­ны­ми из­вер­же­нию вул­ка­на на острове Сан­то­рин. Позд­нее (око­ло ру­бе­жа XV и XIV веков, есть другие да­ти­ров­ки) на Кри­те рас­про­стра­ня­ет­ся ми­кен­ская куль­ту­ра , что свя­зы­ва­ют с за­вое­ва­ни­ем его ахей­ца­ми, тра­ди­ции Минойской культуры за­ту­ха­ют.

Об­щественный строй ми­ной­ской ци­ви­ли­зации, по край­ней ме­ре в но­во­двор­цо­вый пе­ри­од, был ос­но­ван на экс­плуа­та­ции сель­ско­го на­се­ле­ния с уча­сти­ем весь­ма раз­ви­той бю­ро­кра­тической сис­те­мы. Во гла­ве го­су­дар­ст­ва сто­ял мо­нарх, имев­ший об­шир­ный круг при­бли­жён­ных, не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что его власть име­ла тео­кра­тический ха­рак­тер. Вы­де­ля­ет­ся жен­ское бо­же­ст­во, ве­ро­ят­но быв­шее центральной фи­гу­рой пан­те­о­на. Важ­ную роль иг­рал, оче­вид­но, бог в об­ра­зе бы­ка или че­ло­ве­ка с бычь­ей го­ло­вой; куль­ты, свя­зан­ные с ним, от­ра­зи­лись и в греческих ми­фах о Ми­но­тав­ре. Сре­ди при­чин рас­цве­та Минойской культуры ряд ис­сле­до­ва­те­лей на­зы­ва­ют тор­гов­лю оло­вом, не­об­хо­ди­мым для по­лу­че­ния ка­че­ст­венной брон­зы, важ­ней­ше­го ма­те­риа­ла эпо­хи. С ран­не­ми­ной­ско­го пе­рио­да фик­си­ру­ет­ся по­яв­ле­ние «ко­ло­ний» Минойской культуры на Кик­лад­ских островах, острове Ро­дос, в рай­оне Ми­ле­та. Позд­нее из­де­лия, свя­зан­ные с Минойской культурой, ста­но­вят­ся из­вест­ны от Ме­со­пота­мии на вос­то­ке до по­бе­ре­жья Пи­реней­ско­го полуострова на за­па­де. В рам­ках Минойской культуры поя­ви­лась древ­ней­шая в Ев­ро­пе пись­мен­ность (смотрите Крит­ское пись­мо), про­ис­хо­дит рас­цвет ар­хи­тек­ту­ры, фре­ско­вой жи­во­пи­си, ва­зо­пи­си, пла­стических ис­кусств (смотрите в статье Эгей­ское ис­кус­ст­во). Минойская культура ока­за­ла су­ще­ст­вен­ное влия­ние на раз­ви­тие ми­кен­ской и ря­да других куль­тур Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)