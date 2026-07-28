МИНОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ
МИНОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ - россйский лётчик, планерист и парашютист, комбриг ВВС (полковник), мастер парашютного спорта СССР (1934 год), заслуженный работник культуры РСФСР (1970 год).
Один из зачинателей советского парашютизма и организатор воздушно-десантной службы в СССР. Окончил школу лётчиков-наблюдателей в Москве (1920 год), военную школу лётчиков в Зарайске (1921 год), высшую школу военных лётчиков в Москве (1923 год). Участник 1-й мировой и Гражданской 1917-1922 годов войн. 02.08.1930 года под руководством Минова и его помощника Я.Д. Мошковского был выброшен десант на территорию «противника» в составе двух групп по 6 человек; этот день считается днём рождения ВДВ РККА (ныне ВДВ России). В 1941 году репрессирован. В 1955-1970 годах возглавлял Федерацию авиационного спорта Москвы. Автор многих разработок, в том числе катапульты для запуска планёров в воздух, системы автостарта для взлёта планёров. Минову присуждён диплом П. Тиссандье ФАИ (1967 год). Награждён орденом Ленина (1935 год).