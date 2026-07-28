МИНОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

МИНОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ - россйский лёт­чик, пла­не­рист и па­ра­шю­тист, ком­бриг ВВС (полковник), мас­тер па­ра­шют­но­го спор­та СССР (1934 год), заслуженный ра­бот­ник куль­ту­ры РСФСР (1970 год).

Один из за­чи­на­те­лей советского па­ра­шю­тиз­ма и ор­га­ни­за­тор воздушно-де­сант­ной служ­бы в СССР. Окон­чил шко­лу лёт­чи­ков-на­блю­да­те­лей в Мо­ск­ве (1920 год), во­енную шко­лу лёт­чи­ков в За­рай­ске (1921 год), выс­шую шко­лу во­енных лёт­чи­ков в Мо­ск­ве (1923 год). Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой и Граждан­ской 1917-1922 годов войн. 02.08.1930 года под руководством Минова и его по­мощ­ни­ка Я.Д. Мош­ков­ско­го был вы­бро­шен де­сант на тер­ри­то­рию «про­тив­ни­ка» в со­ста­ве двух групп по 6 человек; этот день счи­та­ется днём ро­ж­де­ния ВДВ РККА (ны­не ВДВ Рос­сии). В 1941 году ре­прес­си­ро­ван. В 1955-1970 годах воз­глав­лял Фе­де­ра­цию авиационного спор­та Мо­ск­вы. Ав­тор многих раз­ра­бо­ток, в том числе ка­та­пуль­ты для за­пус­ка пла­нё­ров в воз­дух, сис­те­мы ав­то­стар­та для взлё­та пла­нё­ров. Минову при­су­ж­дён ди­плом П. Тис­сан­дье ФАИ (1967 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1935 год).