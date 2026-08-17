МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ - фе­деральный орган исполнительной влас­ти, осу­ще­ст­в­ля­ющий вы­ра­бот­ку государственный по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние в сфе­ре здра­во­охра­не­ния.

Об­ра­зовано 14.07.1990 года, в 1991 году Министерство здра­во­охранения и социального обес­пе­чения, в 1994-1996 годах Министерство здравоохра­нения и медицинской промышленности РФ. Упразднено 09.03.2004 года в связи с созданием Министерства здраво­охранения и социального раз­ви­тия РФ . Восстановлено 21.05.2012 года. Основное на­прав­ле­ния дея­тель­но­сти: ор­га­ни­за­ция медицинской про­фи­лак­ти­ки, по­мо­щи и реа­би­ли­та­ции; кон­троль за про­из­вод­ст­вом, ка­че­ст­вом, эффек­тив­но­стью и безо­пас­но­стью ле­кар­ствен­ных средств; ор­га­ни­за­ция ме­ди­ко-био­ло­гической оцен­ки воз­дей­ст­вия на ор­га­низм че­ло­ве­ка осо­бо опас­ных фи­зических и хи­мических фак­то­ров; раз­ра­бот­ка и реа­ли­за­ция современных медицинских тех­но­ло­гий и но­вых ме­то­дов ди­аг­но­сти­ки; ор­га­ни­за­ция су­деб­но-мединских и су­деб­но-пси­хи­ат­рических экс­пер­тиз. Ут­вер­жда­ет стан­дар­ты мединской по­мо­щи и другие фе­де­раль­ные стан­дар­ты в сфе­ре здра­во­охра­не­ния; ви­ды и объ­ём ме­ди­ко-со­ци­аль­ной по­мо­щи гра­ж­да­нам, стра­да­ю­щим со­ци­аль­но зна­чи­мы­ми за­бо­ле­ва­ния­ми и за­бо­ле­ва­ния­ми, пред­став­ляю­щи­ми опас­ность для ок­ру­жаю­щих; по­ря­док при­ме­не­ния но­вых ме­то­дов ди­аг­но­сти­ки и ле­че­ния; пе­ре­чень объ­ек­тов транс­план­та­ции и уч­ре­ж­де­ний здра­во­охра­не­ния, осу­ще­ст­в­ляю­щих за­бор, за­го­тов­ку и транс­план­та­цию ор­га­нов и/или тка­ней че­ло­ве­ка, пра­ви­ла их дея­тель­но­сти; по­ря­док соз­да­ния специальных ко­мис­сий для осу­ще­ст­в­ле­ния кон­тро­ля за обо­ро­том нар­ко­тических средств и пси­хо­троп­ных ве­ществ в ап­теч­ных ор­га­ни­за­ци­ях и уч­ре­ж­де­ни­ях здра­во­охра­не­ния, и др.

В ве­де­нии министерства на­хо­дят­ся Фе­де­раль­ная служ­ба по над­зо­ру в сфе­ре здра­во­охра­не­ния и Фе­де­раль­ное ме­ди­ко-био­ло­гического агент­ст­во, а так­же на­учные уч­ре­ж­де­ния и цен­тры (Все­российский центр ме­ди­ци­ны ка­та­ст­роф «За­щи­та», Фе­де­раль­ный на­учно-кли­нический центр дет­ской ге­мато­ло­гии, он­ко­ло­гии и им­му­но­ло­гии, Центральный НИИ трав­ма­то­ло­гии и ор­то­пе­дии имени Н.Н. При­оро­ва, Все­российский центр глаз­ной и пла­стической хи­рур­гии, Государственный на­уч­ный центр со­ци­аль­ной и су­деб­ной пси­хи­ат­рии имени В.П. Серб­ско­го и др.); 69 уч­ре­ж­де­ний высше­го, среднего и до­пол­нительного об­ра­зо­ва­ния в сфе­ре ме­ди­ци­ны, 11 спе­циа­ли­зированных уч­ре­ж­де­ний среднего об­ра­зо­ва­ния для профессиональной под­го­тов­ки ин­ва­ли­дов; 16 ле­чеб­но-медицинских цен­тров и др.

Министерство осу­ще­ст­в­ля­ет ко­ор­ди­на­цию дея­тель­но­сти Фе­де­раль­но­го фон­да обя­за­тель­но­го медицинского стра­хо­ва­ния.

Список министров смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; М.Ю. Зу­ра­бов (09.03.2004-24.09.2007 годов); Т.А. Го­ли­ко­ва (24.09.2007-21.05.2012 годов); В.И. Сквор­цова (с 21.05.2012 года).

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