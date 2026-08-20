МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - орган государственной исполнительной власти в большинстве государств мира, как правило выполняющий административно-распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности, охраны правопорядка, борьбы с преступностью и других.
В некоторых странах на МВД возложены обеспечение национальной безопасностии регулирование вопросов иммиграции, охрана мест лишения свободы, разрешительные функции в сфере оборота оружия, наркотических средств, цензура в СМИ и др. В государствах с федеративным устройством МВД часто имеет подразделения на уровне всего государства и субъектов федерации. В различных странах может иметь разные названия (например, в США функции МВД выполняют Министерство национальной безопасности и Министерство юстиции).
В Российской империи МВД создано на основании манифеста императора Александра I от 08(20).09.1802 года «Об учреждении министерств». Первоначально в его компетенции преобладали хозяйственные функции: занималось устройством продовольственных магазинов, организовывало подвоз хлеба в местности, пострадавшие от неурожая, регулировало экспорт хлеба и организовывало снабжение населения солью, ведало полицией и пожарными командами, вело сбор сведений о различных происшествиях в империи, управляло казёнными фабриками и заводами, ведало добычей торфа и каменного угля, обеспечивало переселение крестьян на новые земли, следило за состоянием дорог и руководило строительными работами, ведало больницами, богадельнями, домами для умалишённых, тюрьмами, а также подготовкой медицинского персонала (с 1803 года в составе МВД действовал Медицинский совет). МВД собирало также сведения о технических изобретениях в странах Европы, содействовало открытию коммерческих заведений для торговли исключительно отечественными товарами, поощряло виноделие и овцеводство, занималось распространением агрономических знаний, на МВД было возложено исполнение Указа о вольных хлебопашцах 1803 года. С 1805 года в МВД поступали ежегодные отчёты губернаторов и областных начальников о состоянии губерний и областей. В июле/августе 1808 года в составе МВД учреждено Главное правление мануфактур (с июля 1811 года Департамент мануфактур и внутренней торговли; в ноябре 1819 года передан в Министерство финансов), заведовавшее казёнными фабриками. В октябре 1809 года в составе МВД образовано Почтовое отделение (с июля 1811 года Почтовый департамент, с 1830 года Главное управление почт, с 1881 года Департамент почт и телеграфов, с 1884 года Главное управление почт и телеграфов; в 1819-1824 годах в составе Министерства духовных дел и народного просвещения, затем - в качестве самостоятельного ведомства, а в 1865-1868 годах - Министерства почт и телеграфов).
По манифесту от 25.07(07.08).1810 года в ведении МВД остались управление земледелием, промышленностью, торговлей, строительством и содержанием публичных зданий, опека иностранных колонистов и другое, а вопросы внутренней безопасности перешли к вновь созданному Министерству полиции. Согласно «Общему учреждению министерств» 1811 года в МВД образованы: Совет министра, Общая канцелярия (с мая 1842 года Департамент общих дел), Департамент государственного хозяйства и публичных зданий (с 1833 года Департамент государственного хозяйства). В 1812 году на МВД возложено руководство патентным делом, а после окончания Отечественной войны 1812 года - восстановление городов, пострадавших от военных действий (в 1813 году в составе МВД образован Строительный комитет). При упразднении в ноябре 1819 года Министерства полиции все его функции отошли к МВД. С созданием в июле 1826 года Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии из ведения МВД исключена политическая («тайная») полиция, а оставлена только общая («исполнительная»). Таким образом, МВД окончательно конституировалось как центральное административно-полицейское учреждение, осуществлявшее также руководство государственной статистикой (с 1802 года), государственным здравоохранением, народным продовольствием, местным хозяйством и органами сословного и городского самоуправления, местными благотворительными учреждениями. В феврале 1832 года в МВД передан Департамент духовных дел иностранных исповеданий, а в октябре 1832 года (по другим данным, в августе 1833 года) гражданская строительная часть передана из МВД в Главное управление путей сообщения и публичных зданий (Строительный комитет расформирован). В 1834 году в МВД при Совете министра открыто Статистическое отделение для ведения статистических работ, тогда же Департамент государственного хозяйства объединён с Хозяйственным департаментом. В 1836 году учреждён Департамент казённых врачебных заготовлений (в апреле 1859 года передан в Военное министерство), ведавший заготовкой, хранением и распределением для нужд армии и флота медикаментов, медицинских инструментов, аптекарской посуды и другим, а также управлявший аптеками.
МВД ведало службой губернаторов и всего личного состава учреждений министерства, контролировало деятельность сословных учреждений (в том числе дворянские и купеческие выборы), вело дела по проектам изменения административного деления империи, дела о перемене фамилий, о вступлении в российское подданство и выходе из него, разрешало заводить частные типографии и литографии, разыгрывать лотереи, утверждало уставы благотворительных, попечительных, художественных и научных обществ, ссудно-сберегательных касс, бирж (с 1905 года), акционерных обществ (1902-1909 годы).
С марта 1858 года МВД проводило подготовительные работы для освобождения крестьян от крепостной зависимости (смотрите Крепостное право), а с августа 1861 года руководило устройством общественного управления крестьян и их поземельным устройством, осуществляло надзор за деятельностью органов крестьянского общественного управления и местных правительственных органов по крестьянскому делу (первоначально мировых учреждений, затем губернских по крестьянским делам присутствий, а с июля 1889 года также земских начальников). После проведения земской реформы 1864 года и городской реформы (1870 год) на МВД был возложен контроль за деятельностью земских и городских органов местного самоуправления, к которым перешло непосредственное руководство хозяйством, социальным обеспечением, медицинскими учреждениями, продовольственным обеспечением, устройством местных путей сообщения, страхованием.
В январе 1863 года в МВД было передано из Министерства народного просвещения руководство цензурой, а в ноябре 1864 года - все вопросы строительства гражданских зданий и сооружений. В декабре 1868 года в составе МВД было выделено в самостоятельное направление деятельности заведование ветеринарным делом в империи. С 1879 года в составе МВД функционировало Главное тюремное управление, осуществлявшее центральное руководство системой мест заключения Российской империи (в конце 1895 года передано в ведение Министерства юстиции). После упразднения 3-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, с августа 1880 года, к МВД перешло заведование политическим сыском и управление Отдельным корпусом жандармов. Управление полицией стал курировать специальный товарищ министра внутренних дел, заведующий государственной полицией (с 1883 года - ведающий полицией). В конце 1896 года для руководства переселенческим делом в составе МВД было образовано Переселенческое управление (в 1905 году передано в Главное управление землеустройства и земледелия). С 1902 года в ведении МВД находились охрана памятников старины, музеи, губернские учёные архивные комиссии, библиотеки и читальни. С июня 1902 года для сохранения позиций дворянского сословия и его материальной поддержки была создана Канцелярия министра внутренних дел по делам дворянства (упразднена в 1908 году). Весной 1904 года преобразовано центральное управление местным хозяйством, в результате чего при МВД создан совещательный орган из представителей центральной и местной администрации и местных земских и городских деятелей и медиков.
Вследствие произошедших под воздействием революционных событий преобразований государственного строя Российской империи в 1905-1906 годах на МВД были возложены подготовка к проведению выборов в Государственную думу, наблюдение за правильностью действий губернских и уездных избирательных комиссий. В годы 1-й мировой войны МВД занималось также ликвидацией немецких землевладения. В 1916 году управление медициной было выделено в самостоятельное ведомство - Главное управление государственного здравоохранения.
Местными органами МВД в дореформенный период были подчинённые губернаторам губернские правления и приказы общественного призрения, управы благочиния во главе с полицеймейстерами (в столицах - обер-полицеймейстерами) в губернских и городничими в уездных городах, нижние земские суды во главе с капитан-исправниками (земскими исправниками) в уездах, врачебные управы, губернские и уездные оспенные комитеты (с 1811 года), губернские комиссии народного продовольствия (с 1822 года), губернские и уездные рекрутские комитеты (1831-1874 годы), губернские дорожные и строительные комиссии (с 1832 года), карантинные управления (до 1818 года - конторы) в пограничных губерниях и портах, губернские статистические комитеты (с 1834 года). Во главе комиссий и комитетов стояли губернаторы; в их состав входили губернские предводители дворянства, вице-губернаторы, управляющие отдельными частями (казённой палатой и так далее). В пореформенное время в губерниях появились губернские по крестьянским делам присутствия (с 1861 года), губернские по городским делам присутствия (1870-1892 годы), губернские по земским и городским делам присутствия (с 1890 года - по земским делам присутствия), губернские по воинской повинности присутствия (с 1874 года), губернские распорядительные комитеты (с 1875 года), губернские присутствия (с 1889 года), губернские лесоохранительные комитеты (с 1889 года).
Официальными периодическими изданиями МВД были: «Санкт-Петербургский журнал» (1804 - сентябрь 1809 годов), «Северная почта» (1809-1819; 1862-1868 годы); «Журнал Министерства внутренних дел» (1829-1861 годы), «Правительственный вестник» (1869-1917 годы, с 1917 года - «Вестник Временного правительства», общая для всех ведомств официальная газета) и др.
После Февральской революции 1917 года была упразднена цензура и тайная полиция, общую полицию на местах заменила милиция. После Октябрьской революции 1917 года функции МВД перешли к Народному комиссариату внутренних дел (НКВД) Российской Советской Республики (впоследствии РСФСР, с 1934 года СССР).
В марте 1946 года НКВД СССР преобразован в МВД СССР. В его состав вошли главные управления: исправительно-трудовых лагерей и колоний; лагерей горно-металлургических предприятий; лагерей промышленного строительства; шоссейных дорог; специальных цветных металлов; лагерей железно-дорожного строительства; по делам военнопленных и интернированных; милиции; пожарной охраны; пограничных войск; внутренних войск; военного снабжения; архивное; управления: войск правительственной связи; конвойных войск; войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железно-дорожного транспорта; военно-учебных заведений; военно-строительное; лагерей лесной промышленности; материально-технического снабжения; тюремное; хозяйственное; по специальным объектам в Крыму, а также Особый дорожно-строительный корпус. В марте 1953 года в состав МВД СССР входят подразделения упразднённого Министерства государственной безопасности СССР [в 1954 году органы государвственной безопасности выделяются в КГБ при СМ СССР (смотрите Комитет государственной безопасности СССР)], кроме того, в том же году упраздняется Особое совещание (смотрите Особое совещание при ОГПУ- НКВД СССР) и из системы МВД выводятся и передаются в соответствующие министерства промышленные главки. В 1955 году образуется МВД [с 1962 года Министерство охраны общественного порядка (МООП)] РСФСР (расформировано в 1966 году, вновь образовано в 1989 году), осуществлявшее руководство органами внутренних дел, тюрьмами и колониями на территории РСФСР. В его состав входили: управления - милиции, исправительно-трудовых лагерей и колоний, пожарной охраны, службы местной ПВО, кадров, архивное, тюремное; отдел детских колоний, спецотдел (учётно-архивный), 4-й спецотдел (спецпоселений), отдел фельдсвязи, финансовый отдел, 5-е спецотделение (мобилизационная работа), контрольная инспекция, секретариат. В 1960 году МВД СССР упраздняется и управление внутренними делами передаётся в ведение союзных республик. В 1966 году Указом Президиума ВС СССР «в интересах обеспечения единого оперативного руководства деятельностью органов охраны общественного порядка в борьбе с преступностью» образуется союзно- республиканское МООП СССР. В его составе созданы главные управления: милиции, местами заключения, внутренних войск, пожарной охраны, а также Следственное управление и Контрольно-инспекторский отдел. В 1968 году МООП СССР переименовывают в МВД СССР, а в 1969 году центральный аппарат МВД СССР значительно реорганизуют. Вместо Главного управления милиции создаются в качестве самостоятельных структурных подразделений управления: административной службы милиции (с 1990 года Главное управление обеспечения общественного порядка), уголовного розыска, по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляции (оба - на правах гл. управлений), государственной автомобильной инспекции, специальной милиции (впоследствии преобразовано в Специальное управление МВД СССР на правах главного управления), транспортной милиции (с 1980 года Главное управление внутренних дел на транспорте); кроме того, было образовано Организационно-инспекторское управление, которое в 1972 году преобразовано в Штаб МВД СССР. Для улучшения работы по предупреждению преступлений в 1974 году в органах внутренних дел образована профилактическая служба, а в МВД СССР в составе Главного управления уголовного розыска создано соответствующее управление с отделами индивидуальной и общей профилактики (в 1988 году профилактическая служба ликвидирована, в 1988 году восстановлена в системе Главного управления по охране общественного порядка). После распада СССР подразделения МВД СССР, находившиеся на территории РСФСР, вошли в состав Министерства внутренних дел РФ.
Список руководителей ведомства смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».